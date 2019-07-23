訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 第二周基礎訓練

2019-07-23 09:33 運動筆記 Hsueh Yu Chun



這週恰逢有颱風來襲

當然戶外跑步安全要排第一

教練給學員們建議如覺得雨勢大可以改在跑步機上跑

但要留意別不慎變成跨步跑

因為履帶帶動支撐腳腳掌到身體後方遠處

但仍應該維持原地跑般啊

所以要增加步頻縮小步距及提升腳掌上拉的頻率

還有可將跑步機坡度調整到最高

如此前腳落地位置被抬高了

較易形成落腳在臀部重心正下方的正確跑姿

因此最好準備鏡子觀察檢視自己有沒犯錯跨步與彎腰跑

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也受颱風後外圍環流影響

這週日團練是陰天沒大太陽

不過卻是濕氣高易飆汗的氣候

團跑時的補給站因此準備了冰塊來降體熱

今年二水馬是在11/3舉辦

當日全馬跑到中午時有可能高溫難耐

這初馬訓練班的學員們又少有路跑賽跑到中午的經驗

用冰袋敷頭頸消暑氣大家天生都會

但教練分享拿冰塊於手掌可降體溫又不影響跑姿

是個小訣竅呀

還有與上週相比

這週的課表中開始加入了ST*4組

也就是是快步跑持續 20 秒

間隔1分鐘休息並重複4次

因為目前處於建立有氧體能的基礎階段

課表多是配速最慢的速度

但副作用就是慢速跑久了會太習慣慢動作

因此加入快步跑來消除這個動作變慢的副作用

還必須著重在兩腳快速上拉而非下踩唷

團練結束前對學員們做身體檢測

由領有物理治療師執照的教練測驗檢視

觀看學員們跑姿及單腳站蹲

來辨別骨盆與膝蓋與足弓的狀況

各學員詳細的判別結果將在下週公佈

再依此來增添各自需要鍛鍊改善的方向

很科學又個人化的耶