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跑馬拉松比你想的容易 29日開講

2019-07-23 00:14聯合報 新北訊

富士山馬拉松有「日本第一美景馬拉松」之稱。 圖／聯合報系資料照片
富士山馬拉松有「日本第一美景馬拉松」之稱。 圖／聯合報系資料照片
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想要一邊跑馬拉松、一邊欣賞楓紅與富士山美景嗎？擁有「日本第一美景馬拉松」稱號的富士山馬拉松，即將在11月24日開跑。為鼓勵民眾勇於挑戰自我，參與12公里的慈善歡樂跑，本月29日（周一）下午，聯合報執行董事項國寧與中華民國國際超級馬拉松協會秘書長郭豐州，將在聯合報汐止總社舉辦「跑馬拉松比你想的容易」講座，歡迎有興趣的民眾參加，報名請電洽02-86433517、86433926。

馬拉松
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