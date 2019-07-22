2019 全國 EMBA 馬拉松 水清木華不見不散

2019-07-22 10:03 運動筆記 密絲魯肥



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2019 全國 EMBA 馬拉松橫幅（圖片來源：EMBA）

2019 全國 EMBA 馬拉松，以最具未來感的設計，搭配最健康時尚的跑步活動，徜徉在公共藝術林立的清華校園中，體驗力與美帶來的感動。場地年年不同的全國 EMBA 馬拉松，今年來到新竹清華大學。清華的好，清華人最知道！因此，我們力邀科技管理學院莊慧玲院長、清華校友高妃紅、林仲章一起來聊聊這個不容錯過的優良賽事！

「歡迎！歡迎！我們歡迎你！」：來自莊院長的誠摯邀請

科技管理學院莊慧玲院長在力邀各路好漢來清華聚首：「跑步是最容易做的運動，只要有一雙跑鞋就可以開始。獨自一人跑，有獨跑的愜意！許多人一起跑，有成群結隊的樂趣！請穿上您的跑鞋，到清華大學的美麗校園來跑步吧！

在跑步的同時，您還可以沿途欣賞坐落於校園各處的公共藝術哦！從清大校門口開始，您會先看到由楊英風設計的【簡冊立柱】；經過化工館前廣場時，請看看由清大化學系榮譽退休教授邱紀良與藝術家林伯瑞密切合作設計與建造的【日晷】；位在綜二、三廣場間的【清鏡】，與清華門相互輝映；慢慢的開始跑上坡，不久後就可以看到人社院前山坡地上的【無聲的對話】，這可是世界知名藝術家新宮晉的動態藝術品哦！再繼續往前跑，很快就會抵達科技管理學院所在的台積館，抬頭一望可以看到與台積館結合為一體的【媒嫁科技】，而台積館前草坪上的【葉子】，更是不容錯過的國際級公共藝術哦！心動了嗎? 請趕快報名來參加這場力與美結合的第八屆全國 EMBA 清華校園馬拉松接力賽！」

沿途的藝術品等你來發現（圖片來源：清華大學）

賽事分組說明

A隊-全馬競賽組 每隊10名出賽

每校限1隊參加

每位選手皆跑一圈(約4.2公里)，以接力方式跑完全程，共42公里

每隊女生不得少於2名，其中第三棒、第六棒需為女生 B隊-半馬競賽組 每隊5名出賽

每校至多2 隊

每位選手皆跑一圈(約4.2公里)，以接力方式跑完全程，共21公里

每隊女生不得少於1名，其中第三棒需為女生 C隊-樂齡追風組 每隊5名出賽

每校不限參加隊伍

每位選手皆跑一圈(約4.2公里)，以接力方式跑完全程，共21公里

每隊女生不得少於1名，其中第三棒需為女生 D隊-歡樂E馬組 每隊5名出賽

每校不限參加隊伍

每位選手階跑一圈歡樂E馬組路線（4.2公里），以接力方式跑完全程

欲角逐造型獎之隊伍，請於起跑前著裝完成並在指定地點拍照，以此為評選依據

跑步時間不列入競賽標準

造型主題：未來世界造型

賽事組別說明（表格來源：EMBA活動網站）

報名費用及紀念品

組別 報名費 各隊人數 活動T恤 個人專屬 紀念毛巾 完賽獎牌 參賽證書 園遊會餐券 全馬競賽組 20000元/隊 10人 V V V V V 半馬競賽組 10000元/隊 5人 V V V V V 樂齡追風組 10000元/隊 5人 V V V V V 歡樂E馬組 10000元/隊 5人 V V V V V

※備註：本賽事採用計時晶片，另每人收押金$100，賽後回收退還押金。

賽事紀念衣（圖片來源：EMBA活動網站）

今年在賽事規劃上的突破有

揮別接力棒模式，首次使用接力背帶（襷），提升團隊認同感。 客製化製作物，如：接力背帶、毛巾，印製隊名富收藏價值。 設計 EMBA 接力賽專屬 LOGO，建立賽事品牌，供未來主辦沿用。 賽事獎牌以組合方式呈現，具有創意及紀念性。 設立特殊獎項，例如：BB 獎、健康寶寶獎，增添比賽趣味性。

不容錯過的賽事亮點

2019 的盛會以「Run For Future」作為賽事主題，有四個賽事組別：全馬競賽組、半馬競賽組、樂齡追風組、歡樂E馬組。歡迎各校選手進場時，可著與「Run For Future」符合之相關裝扮；歡樂 E 馬組也以「未來世界造型」作為裝扮的設定，寓意一起邁向更高、更強、更遠的境界。

今年參加的跑友們，會在「Run For Future」的主題下帶來什麼令人驚豔的裝扮呢？就讓我們一起引頸期盼吧！

創意主題很吸睛（圖片來源：全國 EMBA 校園馬拉松接力FB）

創意主題年年不同年年精彩（圖片來源：全國 EMBA 校園馬拉松接力FB）

除了緊張刺激的賽事競賽外，大會也在場內舉辦有趣的活動、歡樂的園遊會、溫馨的愛心公益活動。讓參賽的朋友們，有多樣的體驗、滿滿的收獲。

考驗參賽選手的體力和智力的百米定向，節奏快又有趣

由專業教練群帶領大朋友、小朋友體驗攀岩、抱石，教你突破現狀看得更遠

TACX訓練台，融入虛擬實境，體驗最真實的路感，享受騎乘樂趣

胖卡餐車，提供咖啡、輕食等選項，等待隊友的同時還有美食享受

精彩活動等你挑戰（圖片來源

：EMBA 報名網站）

立志跑遍全台大學校園：專訪清華校友高妃紅

說到全國EMBA馬拉松，妃紅提到這場特別的賽事像是個火種般，點燃了她對運動的興趣，幫助她從一個連走一百米都會喘的人，透過重訓與例行練習，慢慢蛻變為踏上「兩岸清華行知中國絲綢之路」的挑戰者。

蛻變為「兩岸清華行知中國絲綢之路」的挑戰者（圖片來源：高妃紅）

今年是妃紅連續參加全國EMBA馬拉松接力的第五年，談起2015第一次在臺北政治大學參加全國EMBA馬拉松接力時，是以清華E17眷屬的身份參加，當時的她因為沒有運動習慣、擔心成績受到影響，而感到很緊張。但在意識到健康的重要性，自發性開始訓練，並立志要透過這場賽事跑遍全台大學校園。有願就有力，妃紅隔年如願成為清華人，開始以清華E18的身份，加入清華行健社，連續參與了2016年高雄中山大學、2017南投暨南大學、2018年台中東海大學的賽事，展開了全台大學校園的巡迴之旅。

清華行健社夥伴一同參與2017全國EMBA馬拉松接力（圖片來源：高妃紅）

創意無限的造型妝扮（圖片來源：高妃紅）

回望來時路：專訪清華校友林仲章

聊起清大的求學過程，仲章的語氣一貫的果決精準：「我99年入學，是清大EMBA第十一屆的學生。那時候的生活很單純，就是讀書、打高爾夫跟壘球。因為清大EMBA的求學過程，讓我體認人脈及學識的重要性，後來才會在因緣際會下去臺大EMBA繼續進修。」

臺大校園馬拉松是一切的起點（圖片來源：林仲章）

仲章說，跑步的起點是在臺大EMBA。林先生坦言，當初因為被推派為參加校園馬拉松的代表，為了不想拖累團隊所以開始練習。殊不知一練發現自己運動表現不錯，體能狀況也越來越好，短短一年內體脂就從21%降到12％，便越練越有興趣，幫自己設定的挑戰強度也越來越高。從校園馬拉松開始，不斷挑戰自我，不但代表臺大參加了第十屆戈壁挑戰賽，後續也挑戰各大馬拉松及鐵人三項。自2014年開始，仲章陸續征戰了30多場馬拉松及10多場鐵人賽，更挑戰了難度極高的波士頓馬拉松及倫敦馬拉松。

戈壁挑戰是重要的轉捩點（圖片來源：林仲章）

波士頓馬拉松是人生重要的里程碑（圖片來源：林仲章）

聊到算是啓蒙賽事之一的全國EMBA馬拉松，仲章一樣快速精準的告訴肥小編他陸續參加過2015政大場跟2017暨大場，對於今年回到清大這個熟悉的校園舉辦，感到非常開心。作為一個優秀跑者，加上今年賽事來到清大主場，肥小編不免俗的要請仲章傳授參賽的祕訣，仲章說：「一般來參賽的朋友，多半都有跑步的基礎，每人4.2公里的長度也不算很長，但這種團隊合作型的賽事，如果為了取得佳績而拼全速衝刺的話，強度很高，風險不小。我認為賽前的準備練習要充分，盡力的同時，還是要注意自身身體狀況，安全第一！」

報名簡章與連結 👉請點我

活動網站：2019第八屆全國EMBA校園馬拉松接力賽

以上文章由 全國EMBA校園馬拉松接力賽 贊助刊出。

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