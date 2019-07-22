帶小比旅跑台灣／潭水觀音媽路跑 有跑有保庇

2019-07-22 09:38 運動筆記 陳嘉齡



昨天早上，我們去台中潭水觀音廟，參加路跑。原本沒有想要參加這場賽事，是朋友一直推坑，說這賽事超值，我絕對不會說那個人是陳昆信XDDD （被滅口）

我想了很久，才決定參加。在賽事的前一天，高雄一直下大雨，我家外面也淹水了。我一直很擔心，隔天無法出門參加賽事，而小比卻興奮了整個晚上，怎麼都不睡。直到半夜二點多，高雄又開始下起大雷雨，正想說算了，還是不要去好了，這時候，雨也變小了。我趕緊整理東西，帶小比出門，小比也開心的手舞足蹈。在高速公路上，雨一直沒停過，而小比這次也不睡覺，每隔約30分鐘就鬼叫一次，彷彿問我到了沒？我也回答他還沒有，就這樣子一來一往的像你問我答一樣，直到開到了彰化，雨也停了，天空也泛起魚肚白，雖然是陰天，但總算是無風也無雨了。到了會場，我們停在學校的停車場，這時候剛好遇到推坑我的那個人，我不禁想毒打他一頓，但看在他可愛的老婆的面子，想想算了啦！就當今天來散步步好了。因為，這場賽事是地方賽事，參加的人也不多，大部分都是在地鄉親。

我也有看到天使兒的家長，帶著他們的孩子來參加，他們看到我，也微笑對我點頭，我們也互道加油，我真的好開心哦。因為大部分的跑友，我並不認識，只認識幾個人，而來找我拍照的跑友有好幾個，在這裡也很謝謝您們。

賽事出發後，因為街道有些狹窄，所以在到達第一個水站前，人都擠在一起，直到旱溪自行車道才分流。我們這一組報名的人數並不多，所以我們這次立志要當腫一，但走到第二個補給站的時候，志工告訴我們，後面還有二個人，離我們很遠。

可惡，竟然又沒辦法當腫一了。接著我和陳昆信夫婦倆，一起快走到下個補給站。到達補給站時，印入眼簾的竟然是烤大豬，而且有趣的是，烤大豬的老闆，我竟然認識（掩面），他們家人一直叫我們吃，不用客氣，因為真的很多。

老闆還一直問我他要在那裡擺，叫我參加是記得去吃，然後又二話不說，每個人都分了隻豬肋骨給我們，那豬肋骨烤起來，真的只能用香酥脆來形容，我們在那裡啃了好久才離開。

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這時候，小比又在喊了，原來他也要吃肉肉，我連忙咬了一小塊給他，他沒多久又喊了，這小子也吃太快了吧！這時候，還剩一點點，我便把剩下來的全部給他，也跟他說，沒有了，真的沒有了，下次再來吃哦。小比也露出開心的表情，沿途陳昆信有幫忙推小比，小比在換手的時候，也會看他一眼，感覺太快，媽媽跟不上，他也會用手勢和發出聲音叫叔叔慢一點，要等媽媽才可以，我快笑死了😆因為風很涼，我們就這樣走著笑著愉快的完成了這場賽事。

回到會場，剛好遇到抽獎，可惜我們三個人，運氣沒有很好，所以什麼腳踏車，電視，冰箱，微波爐都沒有中啦！真的要去扶老太太過馬路才有機會中獎。完賽沒多久，天空忽然下起了傾盆大雨，真的是觀音媽保祐，保祐我們免受淋雨之苦。在此謝謝陳昆信和他的夫人，二個人陪我們一路上走回來，又幫我們推車，真的很感謝他們。謝謝辛苦的攝影師和志工為各位跑者服務。#2019潭水亭觀音媽路跑#為不能跑的人而跑#用雙腳帶小比跑旅台灣