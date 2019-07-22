訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 一起跑的日誌

2019-07-22 09:52 運動筆記 陳揚升



陰雨轉晴的週日早晨

鏡子前 看梳洗後的自己

心裡頭不懷疑的 給自己一聲加油

帶著裝備踏上旅程

又來到一個既陌生又熟悉的好地方

陌生的是 大夥結識才來到第三週

熟悉的是 大家皆有對跑步的熱情

田中高鐵站連結八堡圳旁

一群人 一致的表定目標

一路的汗水淋漓 滴滴答答落下

伴隨著互相加油打氣聲

烙印在逐漸熟悉的柏油路上

各組一區的60分鐘加30分鐘

穩定心率的長跑訓練

也都在默契十足下的完成

過程中不時出現的教練

更一邊陪跑

一邊提點該注意及可以改進的地方

糨糊總教練：

注意在肩膀上拉時 順勢帶起腳步

這樣較不浪費力氣

會讓自己跑長距離時更輕鬆

士登教練：

這週課表跑完 有哪裡不舒服的？

身體覺得如何？

膠水主任：

前面可以提前折返 進水站補充水分

(因為八堡圳旁 一趟來回3.2公里)

注意補水

昇蓉助教也跟第四組(一區較慢)

一同跑步 隨時留心同學們狀況

在路上

麻雀飛躍穿梭在圳旁小葉橄欖樹

嘰嘰喳喳的搭配大夥不停的腳步聲

而圳渠裡的水聲 在專注跑姿時

格外明顯

轟隆隆的起鼓讚揚著 每一口喘息

途中的一場潸然小雨

更是上天給的感動

為大夥的付出喝采淚下

跑完收操這時 眼睛一亮

殷殷期盼的育誠教練

(聽說是微笑小梁)

終於粉末壓軸登場 看到他本尊了

這之前

都僅只在伸展操及滾筒恢復影片上

他在最後一個動作 賣了個關子

在瑜珈墊上坐下來笑笑的說：

接下來 大家知道要做什麼動作嗎？

來 用手趾縫插入腳趾縫

轉動腳趾頭 大家有做過嗎？

此時大家稀稀疏疏 欲言又止的回答

總教練已經有帶我們摳過了...

但是

哈哈 他依然笑笑的提醒大家

手趾縫能完全跟腳趾密合是最好的

真的永遠是笑笑的咧^^

完成團練合照前

因為大家都脫了襪子做操

就好玩的用腳趾頭比讚

昇蓉助教也用手機拍下了這逗趣的

腳真讚大合照

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而我覺得

雖然在照片中 只是幾隻腳

卻又是代表著全班同學們團隊的腳

今天 是一起團練的日子

一起加油

而我 不想忘記的寫下這...訓練日誌

田中高鐵站及連結的八堡圳

往後 將會是大家熟悉的地方

哈哈哈哈哈 一起跑吧！

#361°×戀戀二水跑水馬拉松

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