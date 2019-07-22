訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 感受團練氛圍

2019-07-22 09:49 運動筆記 Region Huang



去年的夏天投入了一場田中馬_半馬訓練營，教練群和同學們給了我一個很熱血的夏天，然後在田中馬的那天，站上起跑線，教練對我們說，現在我要放手了，我的選手們，於是我們一同完成了無傷微笑進終點的一場初半馬。

今年的夏天來臨前，我又被我的跑步好朋友們鼓勵著一起報名全馬訓練營，心裡頭真的很害怕呀，因為湯哥(我最喜歡的018教練之一)說過全馬絕對不是半馬乘於2，至少要跑過30k，才算過了一半，可是因為同學的鼓勵和自己真的很想完成名古屋女子馬(用跑步獲得一條踢昏泥項鍊)覺得意義非凡，也因為去年的田中馬在教練群的帶領之下一起完成一場很棒的目標，於是我決定報名全馬訓練營，GO，2019年的盛夏也要留下一場很努力的跑步回憶。

(圖片來源：田中高鐵運動熱區)

教練在每週一都會開出接下來一週要執行的課表，課表內容包含：跑步、肌力、休息、LSD團練，在第一週團練前沒有好好休息，結果就是團練時完全跟不上隊伍，抱著要爆炸的股四頭肌硬跟著課表，這樣的經驗整個嚇到我自己，休息了一個星期才讓自已恢復正常，終於來到第二週的團練，教練陪著我們這組跑了一趟，過程中回答了我們大大小小的問題，也隨時修正我們的跑姿和提醒我們要注意的地方，包含跑姿、步頻、心率及配速，更重要的是這次教練幫我們依照同學們的體能狀態作了分組，而且要求我們要同組一起跑，我發現自已一個很大的問題，平常一個人練課表時我會比較放鬆，能跑出要求的配速區，可是變成要同組一起跑時我反而緊張了，無法專注在自己的體能，全身都處於緊繃的狀態，跟教練討論過後，教練也給我一些建議，讓我在第二週的團練能學著放鬆、專注自己、也要學會關心同組的組員，我終於能開始學著感受團練的氛圍。

(圖片來源：田中高鐵運動熱區)

訓練營最大的另一個好處是教練群還配有一位教練是專門負責帶領學員們作滾筒和伸展，那就是我們的物理治療師小梁教練，教練除了本業是物理治療師外，他也是一位熱愛三鐵運動的選手，因此他最懂選手們這個痛那個痛的原因，也會分析我們的跑姿和身體，開給學員們專屬於自已的伸展課表。

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(圖片來源：田中高鐵運動熱區)

(圖片來源：田中高鐵運動熱區)

這個夏天真的好熱，但我永遠記得教練說過的~~~永遠不要停止追求更好的自己。

(圖片來源：田中高鐵運動熱區)

#田中高鐵運動熱區

#361度二水馬全馬官方訓練營

#用多一度的熱情超越自己