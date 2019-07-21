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運動筆記2019.07.07 函館馬拉松完賽心得NEW BALANCE FUELCELL PROPEL 體驗｜滿滿日常能量，讓你無憂踩踏的大眾化時尚慢跑鞋
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跑鞋評測／滿滿能量 讓你無憂踩踏的時尚慢跑鞋

2019-07-21 17:52運動筆記 Elsa Wang

首先，要先感謝 NEW BALANCE TAIWAN與 運動筆記 的邀請，有機會體驗NB即將在8月上市的最新一款跑鞋 FUELCELL PROPEL 。

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收到鞋子快遞到家的那天，內心初始有點失望，因為紙盒上寫著墨灰色，唉….我這麼愛粉嫩淺色系的少女，內心真的是瞬間哀號了一下。不過，打開紙盒後，我的心情也反差性的開朗了起來。

雖說是墨灰色，但整雙鞋其實是有深淺交替，鞋底搭配了一些桃紅色，正面看這雙鞋，配色並沒有想像中的黯淡。而且，腳後跟處，有繡上螢光色NB字樣，超有設計感！

體驗了幾次後，認真的思考這雙鞋的優劣勢，或許我的評價很片面，但還是想跟大家分享一下。在具體說明實穿感想/心得前，我們先一起來看看這雙鞋的架構吧。

品牌：NEW BALANCE

款式：FUELCELL PROPEL

型號：WFCPRLF1

特點：FUELCELL PROPEL專為快速奔馳而設計，採用高回彈FuelCell中底泡沫，提供獨特的腳力和彈性響應，是幫助跑步者擊敗個人最佳狀態所需的。

鞋面：採用舒適的Trace Fiber（微量纖維）鞋面設計。

配色：墨灰（黑→白漸層），鞋尖帶點桃粉色。

材質：合成纖維/膠底。

中底：採用高回彈 FuelCell中底泡沫，帶有分區支撐和輕質實心橡膠和NDurance外底，中底使用改良型FlyteFoam更為柔軟、舒適及輕量，適合路線的任何地方。

重量：以我體驗的23.5碼為例，單腳僅200g左右。

初期試跑，或許是心理作用吧，本人有訓鞋習慣，實際體驗的公里數以3~10公里的短程練跑距離為主，尚未體驗中長距離。

路線選擇上，分別體驗過田徑場、河濱等不同地面。

先就大家最在意的鞋底來說吧，FUELCELL PROPEL鞋底相較於其他NB的慢跑鞋來說，確實較厚！

在底較厚的前提下，有一個很大的優勢，那就是⋯⋯穿上之後，會有偽長高感（竊笑），這個部份真的很加分！

本人身高只有156CM，年過而立還可長高（偽），這真的是件值得放鞭炮的事，哈哈哈哈哈。

本為了感受這雙鞋在雨中跑步的感覺，刻意挑了一個下雨的傍晚出門體驗。

然而一到河濱，雨勢突然滂礡，好不容易等到雨漸小，才正要出發起跑，便踩到雨潦。下雨過後的河濱容易積水，一個不小心，真的很容易踩到雨潦，還好FuelCell Propel的底夠高，我並沒有因為不慎踏到雨潦而腳濕。而且我還刻意跑在白線上測試，完全沒有打滑的感覺喔。

再來，鞋底雖然較有厚度，但底部的彈性回饋倒是相當明顯，一點也不馬虎，跑起來確實有Q彈的感覺。還記得第一次穿上FUELCELL PROPEL在家走來晃去準備出門前，感受底部還滿軟Q的，而且鞋底有船型感，走在平面道路上，覺得腳尖及腳後跟著地時有彎度，很像踏在一艘海盜船上。

可能是因爲底部有些高/厚度，散熱效果不如預期，還記得有天體驗上午晨跑，腳底會有點熱感，散熱效果沒這麼快速。官方主打FUELCELL PROPEL除了提高緩衝及回彈性，省力之餘亦能達到最佳推蹬效果。

實際體驗高回彈FuelCell中底泡沫材質，確實感受到這雙跑鞋是兼具輕盈與回彈特性，跑起來的腳感很舒適。

但整體來說還滿適合慢跑、休閒跑的。

再來，我們再來討論一下很多人在意的重量問題。重量是很多競速跑者在意的，在追求速度的過程，當腳力充足時，許多跑者會選擇馬拉松鞋作為戰鞋，然而，腳力不足的話呢，穿著馬拉松鞋只會讓腳底感到不適，甚至提高足底筋膜炎的可能性。

多數的跑者都跟鄉鄉一樣，卡在一個不上不下的中間狀態，說快是真的快不去哪裡，波馬的報名成績要求達不到，只能期待70歲再參賽（遠目）。

說慢也不是真的有多慢，全馬跑七小時只會讓我們感到更痛苦，這樣的中庸跑者不在少數，我們的選擇就更為謹慎。

要選擇一個在期待能有些競速過程，又要達到自我保護的效果，重量以及鞋底的彈性回饋就顯得更為重要。

這雙鞋23.5單腳重量近乎200g，經過鄉鄉實際穿上體驗後，是不會覺得FuelCell Propel格外的重，至少跑起來的感覺是輕盈的，而且底部彈性回饋滿明顯、感受上倒是覺得滿軟Q的！

另外，我們再多提一個部份，大家從我的實拍照片可見， FUELCELL PROPEL的鞋口較高。

鞋口是保護腳踝的部份，這樣偏高的鞋口是否會讓腳跟摩擦，像穿高跟鞋那樣呢？

那我們可以回到這款鞋的材質來說，採用微量纖維織面，與腳後跟摩擦後，並無不適感。

同時，也因為鞋口較高，除了能延伸腳背與腿部的線條外，也可支撐、稍微固定自己跑時腳落地避免歪斜的情況產生喔！

本文由 NEW BALANCE TAIWAN 贊助 FUELCELL PROPEL 跑鞋供Elsa Wang（鄉鄉）實際體驗，並寫出評論。

原文出處：鄉鄉愛運動愛生活｜Enjoy ElsA's Life

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