跑鞋評測／讓你帥到不行 高級懶人鞋新推薦

2019-07-21 16:40 運動筆記 Jerry Chen



今天又來開箱一雙跑鞋，Nike epic phantom react FK。

這雙鞋款對Jerry來說就是一雙React的分支系列款，就是一個以React 2為原型的鞋款，然後把鞋帶與TPU強化系統拿掉的鞋款，也就是一雙高級懶人鞋。

先附上React2的開箱文讓您比較比較!!

跑鞋開箱 Nike Epic React Flyknit 2 灰白開箱

然後我們就繼續開箱下去。

首先是他的身分證如上，版形如同一般大小，不用因為沒有鞋帶怕太鬆選大半號，又或者因為怕鞋口太窄選小半號，都不必要，選正常自己的版型就可以。鞋盒是橘色 所以NIKE還是把這雙鞋款定位為機能款式。

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好的實鞋出來，整雙鞋款的模板就是React 2，但其實有很多細節上的設定不同！

先是大勾勾的部分，採用電繡的方式勾勒出勾勾的外圈，讓中空的部分可以顯示出編織鞋款的特性『漸層』 ，編織鞋款的花色真的是很美麗，被勾勾遮住真的有點可惜，所以這樣的設計Jerry給很高的評價。

React的中底材質字樣印在上方。

後跟的穩定TPU設計如同React 2一模模一樣樣。

鞋口的部分彈性很佳，而且前後都有附上拉勾，所以穿著的部分是相當容易塞入鞋子的，不用擔心因為沒有鞋帶而有差異，而且原本的React 2就是襪套設計了，也沒有鞋舌可以讓你把鞋口鬆更開，所以穿著的方面是不用特別擔心的。

編織的應用科技真的是相當發達，足背取代鞋帶部分的編織材質是相對較硬的，彈性程度與腳趾頭還有側邊比起來都比較硬一點，這是為了增加鞋子的支撐性與保護腳部的設定，因為原本的React2就是襪套設計，但他有在鞋帶孔的部分增加TPU保護片，是可以保護腳部的，所以這雙鞋款用編織的科技性來彌補沒有鞋帶設計的缺點。

實際穿著後這雙鞋款的支撐性是比較差的，但是舒適程度是大大提升，可以舒適的穿著活動，但是運動的建議請看最後的總結。

鞋底的部分也是維持整雙React2的設計。

在前掌後長加強耐磨，其他部份維持中底外露。

總結一下這雙鞋款，他就是一雙高級懶人鞋，在你疲憊的工作或者訓練後，想要套上他出門輕鬆慢跑個3-5公里的運動休閒鞋，因為他的柔軟舒適可以讓你完全放鬆，不會給你的小腿大腿帶來太多的負擔，也可以出門逛街或者旅遊需要步行的穿搭，這雙鞋都可以提供很好的功能與目光吸引效果。

但是他不建議拿來做專業的訓練鞋款，也不建議拿來跑長距離的訓練，因為過於柔軟的react會吸收掉你太多的做工，柔軟的鞋身也無法給於足夠的支撐性，

外加不穩定的鞋底容易造成腳部的受傷，這些都是長距離或速度訓練時可能遇到的問題。

所以Jerry推薦，可以買一雙休閒及輕鬆運動時著用，就是會讓你帥到一個不行！