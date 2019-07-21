賽事心得／函館馬成功的城市行銷 感謝馬尾妹陪跑

2019-07-21 18:02 運動筆記 Erich Chen



賽前一小時，該別的兩張號碼布（前後各一）已經別好，該寄的包包已經寄掉，決定先跑個1k檢查一下狀態。兩圈半操場，約末六分半的速度，這應該就會是今天的理想配速了吧，反正我今天的目標是綠之島的邪惡補給站，PB並不在我今天的目標之中。

賽前降下了小雨，雖然飄點小雨比較好跑，但只穿背心還是覺得有點冷，迫不及待的想趕快出發，好讓身體熱起來。九點整，半馬率先出發，看菁英選手起跑的氣勢和速度令人咋舌。隨後全馬組也分批被帶往起跑區，0910全馬起跑，F區的我並不急，不追成績就不用太認真卡位，順順的跑就好了。

6'15"/6'02"/6'10"，前三K比剛剛熱身的速度稍快，但還算輕鬆。雖然比目標配速6'30"稍快，理智提醒自己該減速維持後半段戰鬥力，腳下卻不由自主的跟著旁邊的跑者們一起加速。在抵達8k的半馬折返點之前，最大的樂趣大概就是尋找落後的半馬選手，再一個一個刷過去，就這樣這幾公里都跑出了5字頭的配速。

大約在7km附近，身邊出現了一個穿著今年渣打馬背心的馬尾妹，速度比我略快但很穩，是個一起跑的好目標（原本以為也是台灣跑者，聊了一下才知道不是，口音聽起來像馬來西亞或新加坡，但我沒問）。大約在12km左右，4:30的配速列車出現在眼前，速度比我們稍微慢一些，減速跟了一小段之後就決定把列車吃掉繼續前進了。

從14km的第二折返點回頭之後，我第一次遇上了大會的收容車隊，黑黑的廂型車一輛又一輛，看起來加上照片跟鮮花就很像.....ㄜ....你懂的....ccc。

開開心心的跟司機揮手致意，「我才不要搭你們的車咧」我想。再次回到漁火通，這一段路沿著海岸線十分平坦。最近長距離訓練不足的問題，在20km之後逐漸浮現，我慢慢跟不上馬尾妹輕盈的腳步，只能默默目送她而去。感覺上這次完全不帶能量膠，撞牆期來得比以往要早一些，只好心裡想著25km的谷地頭車站折返點，和36km的綠之島邪惡補給站，支撐著自己繼續向前。

爬過第一座高架橋，下橋之後的補給點是個小高潮，這裡擺著Pastry Snaffle's的乳酪蛋糕，還有千秋庵總本家的「函館散步」，兩種都超好吃的。就在揮別這個補給站沒多久，就看見4:30 的配速列車再度出現在身邊，不過這次跟上次相遇的情形完全逆轉，我的腳步沉重而無力抵抗，只能看著他們刷過我之後揚長而去。

上高架橋這段路還看見了函館旅遊大使「福島 和可菜」一邊跑一邊悠哉的接受訪問（事後查了資料，她可是全馬sub3的跑者，顯然這個時候被我遇上，純粹是來散步的，也可能是配合記者的實力吧）。在橋上的這一段路我有點堅持不住，停下來走了不少路，才又重新跑起來。

跑著跑著終於抵達36km綠之島的邪惡補給站，毫不猶豫的先吃了三片哈密瓜犒賞自己，這北海道哈密瓜果然名不虛傳，就連皮旁邊綠色的部分也是甜的。漁火飯已經幫跑者裝在湯匙上，拿起來一口吃下去剛剛好，超貼心。

冷拉麵...對不起，我肚子沒有空間可以對付你了...XD。掙扎著要不要再去吃一片哈密瓜，想想還是決定繼續前進。回程的高架橋上，再次遇到大會的收容車隊，雖然我應該不用擔心被關門，但這次我已經沒本事對他們笑嘻嘻的揮手了。

再次翻過來時的高架橋，踩過40km晶片感應墊，剩下最後2km了，但今天真的沒有動力可以在這裡加速，只能順順的往前跑。通過醫院門口就進入今天早上跑過的路線，也代表終點不遠了。

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左轉彎進入體育場，終點的晶片拱門就在眼前，全力加速想多抓一個跑者下來，可惜腳步聲驚動了他加速，最終沒能在終點前追過去，只留下這一張大會的終點照，也算是個還不錯的收尾吧。

chip time 4:35'47"，距離PB有半小時之多。但過去這半年多都深受足底筋膜炎困擾，年初台北渣打磨了五個多小時才完成，之後就不敢吞高強度課表，只能一邊打底一邊等待復原，這場能夠拿下2nd best的成績，也算值得開心的成果了。

雖說沒有要追成績，但跑褲上的鹽巴還是小小提示了今天的努力，呵。

整體而言，我覺得函館馬是個很成功的城市行銷，他們把精彩的補給都適當的放在賽道上，羊羹、蛋糕、哈密瓜...etc. 每一樣都讓我回味在三，之後還默默的跑去買了回國吃。另一方面，前半段中規中矩的補給，對比後半段豐富的補給，讓跑者不會在前半段就吃到無法前進，一切都安排得很合適，真心推薦給想嘗試海外馬的跑者們。

ps. 藉此一角感謝 BIB #9318 的美女跑者陪跑