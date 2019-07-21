親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
綜合
路跑

關注原料戰對台影響 郭台銘：日韓打架，台灣謀利

運動筆記2019.07.07 函館馬拉松完賽心得NEW BALANCE FUELCELL PROPEL 體驗｜滿滿日常能量，讓你無憂踩踏的大眾化時尚慢跑鞋
健行筆記月眉坑瀑布.五峰旗瀑布【秘境+熱點 礁溪真是人間樂土】熊野古道(近露王子--本宮大社)
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

賽事心得／函館馬成功的城市行銷 感謝馬尾妹陪跑

2019-07-21 18:02運動筆記 Erich Chen

賽前一小時，該別的兩張號碼布（前後各一）已經別好，該寄的包包已經寄掉，決定先跑個1k檢查一下狀態。兩圈半操場，約末六分半的速度，這應該就會是今天的理想配速了吧，反正我今天的目標是綠之島的邪惡補給站，PB並不在我今天的目標之中。

賽前降下了小雨，雖然飄點小雨比較好跑，但只穿背心還是覺得有點冷，迫不及待的想趕快出發，好讓身體熱起來。九點整，半馬率先出發，看菁英選手起跑的氣勢和速度令人咋舌。隨後全馬組也分批被帶往起跑區，0910全馬起跑，F區的我並不急，不追成績就不用太認真卡位，順順的跑就好了。

6'15"/6'02"/6'10"，前三K比剛剛熱身的速度稍快，但還算輕鬆。雖然比目標配速6'30"稍快，理智提醒自己該減速維持後半段戰鬥力，腳下卻不由自主的跟著旁邊的跑者們一起加速。在抵達8k的半馬折返點之前，最大的樂趣大概就是尋找落後的半馬選手，再一個一個刷過去，就這樣這幾公里都跑出了5字頭的配速。

大約在7km附近，身邊出現了一個穿著今年渣打馬背心的馬尾妹，速度比我略快但很穩，是個一起跑的好目標（原本以為也是台灣跑者，聊了一下才知道不是，口音聽起來像馬來西亞或新加坡，但我沒問）。大約在12km左右，4:30的配速列車出現在眼前，速度比我們稍微慢一些，減速跟了一小段之後就決定把列車吃掉繼續前進了。

從14km的第二折返點回頭之後，我第一次遇上了大會的收容車隊，黑黑的廂型車一輛又一輛，看起來加上照片跟鮮花就很像.....ㄜ....你懂的....ccc。

開開心心的跟司機揮手致意，「我才不要搭你們的車咧」我想。再次回到漁火通，這一段路沿著海岸線十分平坦。最近長距離訓練不足的問題，在20km之後逐漸浮現，我慢慢跟不上馬尾妹輕盈的腳步，只能默默目送她而去。感覺上這次完全不帶能量膠，撞牆期來得比以往要早一些，只好心裡想著25km的谷地頭車站折返點，和36km的綠之島邪惡補給站，支撐著自己繼續向前。

爬過第一座高架橋，下橋之後的補給點是個小高潮，這裡擺著Pastry Snaffle's的乳酪蛋糕，還有千秋庵總本家的「函館散步」，兩種都超好吃的。就在揮別這個補給站沒多久，就看見4:30 的配速列車再度出現在身邊，不過這次跟上次相遇的情形完全逆轉，我的腳步沉重而無力抵抗，只能看著他們刷過我之後揚長而去。

上高架橋這段路還看見了函館旅遊大使「福島 和可菜」一邊跑一邊悠哉的接受訪問（事後查了資料，她可是全馬sub3的跑者，顯然這個時候被我遇上，純粹是來散步的，也可能是配合記者的實力吧）。在橋上的這一段路我有點堅持不住，停下來走了不少路，才又重新跑起來。

跑著跑著終於抵達36km綠之島的邪惡補給站，毫不猶豫的先吃了三片哈密瓜犒賞自己，這北海道哈密瓜果然名不虛傳，就連皮旁邊綠色的部分也是甜的。漁火飯已經幫跑者裝在湯匙上，拿起來一口吃下去剛剛好，超貼心。

冷拉麵...對不起，我肚子沒有空間可以對付你了...XD。掙扎著要不要再去吃一片哈密瓜，想想還是決定繼續前進。回程的高架橋上，再次遇到大會的收容車隊，雖然我應該不用擔心被關門，但這次我已經沒本事對他們笑嘻嘻的揮手了。

再次翻過來時的高架橋，踩過40km晶片感應墊，剩下最後2km了，但今天真的沒有動力可以在這裡加速，只能順順的往前跑。通過醫院門口就進入今天早上跑過的路線，也代表終點不遠了。

分享

左轉彎進入體育場，終點的晶片拱門就在眼前，全力加速想多抓一個跑者下來，可惜腳步聲驚動了他加速，最終沒能在終點前追過去，只留下這一張大會的終點照，也算是個還不錯的收尾吧。

chip time 4:35'47"，距離PB有半小時之多。但過去這半年多都深受足底筋膜炎困擾，年初台北渣打磨了五個多小時才完成，之後就不敢吞高強度課表，只能一邊打底一邊等待復原，這場能夠拿下2nd best的成績，也算值得開心的成果了。

雖說沒有要追成績，但跑褲上的鹽巴還是小小提示了今天的努力，呵。

整體而言，我覺得函館馬是個很成功的城市行銷，他們把精彩的補給都適當的放在賽道上，羊羹、蛋糕、哈密瓜...etc. 每一樣都讓我回味在三，之後還默默的跑去買了回國吃。另一方面，前半段中規中矩的補給，對比後半段豐富的補給，讓跑者不會在前半段就吃到無法前進，一切都安排得很合適，真心推薦給想嘗試海外馬的跑者們。

ps. 藉此一角感謝 BIB #9318 的美女跑者陪跑

對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

相關新聞

跑鞋評測／滿滿能量 讓你無憂踩踏的時尚慢跑鞋

2019-07-21 17:52

跑鞋評測／讓你帥到不行 高級懶人鞋新推薦

2019-07-21 16:40

跑鞋評測／第一次開箱PUMA 彈速與美感兼具的科技跑鞋

2019-07-21 16:33

報名資訊／2019彰化縣政府馬拉松嘉年華 開放報名

2019-07-20 06:00

賽事心得／澳洲黃金海岸馬 努力和堅持會在生命中出現

2019-07-20 06:00

訓練心得／安道爾 100 mile 越野賽 賽前試跑2

2019-07-19 06:00

ADA 慈善聖誕路跑 大家一起來做公益！

2019-07-19 06:00

跑步知識／跑者該如何看待跑步機呢？

2019-07-19 06:00

跑步知識／耐不住高溫？簡單幾招讓你在炎夏更持久

2019-07-19 06:00

訓練心得／安道爾 100 mile 越野賽 賽前試跑

2019-07-18 06:00

跑步知識／光憑跑步就能賺錢養家 有這麼好的事？

2019-07-18 06:00

跑步小品／沉澱過後 開始振作

2019-07-18 06:00

賽事心得／黃金海岸馬拉松 夏天持平就好

2019-07-17 10:26

跑步小品／一路跑來 受傷幾百回

2019-07-17 10:22

唐星兒勇敢向前跑 大家一起來加油！

2019-07-17 10:14

焦點人物／敢快也敢夢的鄰家女孩— 速人跑者邱品諭

2019-07-17 09:51

跑步好影片／走過氣爆傷痛 羊角姐妹挑戰全馬

2019-07-17 09:42

富士山馬拉松 挑戰人生夢想清單

2019-07-16 15:26

訓練心得／操場跑105圈 自主全馬破4成功！

2019-07-16 10:06

跑步小品／今年真的要認真

2019-07-16 09:53

訓練心得／戀戀二水初馬官方訓練營 第一道大餐E90

2019-07-16 09:50

賽事心得／黃金海岸馬拉松 一場賽事兩PB三獎牌

2019-07-16 09:48

賽事心得／函館馬拉松 當哈密瓜遇見薰衣草

2019-07-15 10:10

賽事心得／海外初體驗 從浪漫的北海道函館開始

2019-07-15 10:01

大腳ㄚ接力賽開跑 近兩千位跑者會師台中

2019-07-15 09:53
看更多

熱門文章

2019瓊斯盃 男籃賽程與最新戰況

2019-07-21 19:05

NBA／麥凱倫、葛登退世界盃 美國大名單剩16人

2019-07-21 10:52

印尼羽賽／3局77分鐘激戰退泰將 周天成晉決賽

2019-07-20 20:26

MLB／李維拉不想名人堂壓軸 穆西納一句話神回

2019-07-21 08:44

NBA／與布丹霍澤再續前緣 考佛將聯手字母哥

2019-07-21 09:06

NBA／芝加哥是籃球聖地 AD：未來考慮回鄉打球

2019-07-21 16:00

印尼羽賽／周天成闖決賽 今拚首座1000賽冠軍

2019-07-21 10:11

瓊斯盃／23分差不敵菲律賓 中華藍吞第二敗

2019-07-20 21:02

NBA／與雷納德為敵 格林：洛城內戰會很有趣

2019-07-21 10:35

瓊斯盃／慘敗菲律賓23分 胡瓏貿：是場震撼教育

2019-07-20 22:32

MLB／洋基火力挺 田中失5分仍收日、美170勝

2019-07-21 08:05

NBA／莫里斯毀約非起頭 馬刺、尼克早不合

2019-07-21 15:07

NBA／談76人陣容重組 哈里斯：我們是東區最強

2019-07-21 17:45

瓊斯盃／中華隊歸化洋將仍無解 練兵失良機

2019-07-21 15:31

NBA／小加索拚世界盃 加索兄弟放眼東奧合體

2019-07-21 11:13

港口盃／朱益生先發0.1局爆 中華輸日無緣冠軍戰

2019-07-21 08:58

中職／兄弟火力大放送 廖乙忠拿到首勝

2019-07-20 20:33

瓊斯盃／震撼教育！中華藍慘敗菲國23分

2019-07-21 00:32

俄羅斯羽賽／白馭珀宰頭號種子 暌違4年捧冠

2019-07-21 11:35

NBA／回應與保羅不合傳聞 哈登：都是假新聞

2019-07-21 14:30

印尼羽賽／戴后不適出局 小天有機會登頂

2019-07-21 00:15

NBA／老湯普森：看好柯瑞挑戰單季500顆3分球

2019-07-21 17:30

MLB／台日韓投同場尬 陳偉殷完美後援

2019-07-21 00:03

MLB／小葛雷諾夯滿貫砲 藍鳥隊史最年輕

2019-07-21 10:23

桌球／T2鑽石賽馬來西亞站 林昀儒男單爭冠

2019-07-21 14:07

中職／洪一中猛誇李承燁帥 南韓國民打者很歹勢

2019-07-21 16:23

中職／王鏡銘缺席明星賽 吳昇峰確定遞補參賽

2019-07-21 14:22

瓊斯盃／高強度洗禮 譚傑龍：全方面都有弱點

2019-07-21 17:48

中職／李承燁16年「熱心」提醒 鄭兆行沒忘記

2019-07-21 16:49

網球／亞洲首位名人堂 李娜引金句勉勵後進

2019-07-21 12:17

中職／廖乙忠撐8局生涯首勝 兄弟火力屠獅

2019-07-21 00:26

夏季甲子園 ／令和怪物二刀流 佐佐木21K還開轟

2019-07-21 17:08

NBA／前76人隊球探 WNBA退役哈汀轉任國王助教

2019-07-20 13:47

俄羅斯羽賽／終結冠軍荒 白馭珀：還是要檢討

2019-07-21 14:02

中職／明星賽全壘打大賽、技術挑戰賽名單確認

2019-07-21 14:41

NBA／馬刺人事異動 布福德卸下總經理職務

2019-07-21 17:00

英國公開賽／比下伍茲 愛爾蘭黑馬破前3輪紀錄

2019-07-21 11:27

MLB／今日戰績表 大谷5支1、楚奧特開轟擊落運動家

2019-07-21 15:26

圖／瓊斯盃中華藍命中率低迷 不敵菲律賓

2019-07-20 21:27

中職／林立、余德龍猛打賞 猿隊8:3勝悍將

2019-07-20 20:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top