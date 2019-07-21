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跑鞋評測／第一次開箱PUMA 彈速與美感兼具的科技跑鞋

2019-07-21 16:33運動筆記 Winnie Chang

跑齡四年的我，參加過將近八十場大小賽事，從來沒有買過任何一雙PUMA跑鞋，對於PUMA跑鞋的特色也一無所知，於是對這次活動非常感興趣！得知有試鞋活動毫不猶豫的立馬報名！走到峨嵋停車場，可以看到醒目的白色活動帳篷和鮮豔的3D地板貼圖。

先在報到處排隊，等候工作人員為每位試跑者找到適合自己尺寸的HYBRID跑鞋。

這次有三種款式可以試穿，分別為PUMA HYBRID ASTRO、PUMA HYBRID FUEGO 及 PUMA HYBRID SKY。

（照片來源：自行拍攝於公館門市）

ASTRO現場剛好沒有我的尺寸，於是我試穿的是SKY，僅出黑色款，SKY是這三款裡僅次於FUEGO第二輕的，黑色鞋面搭配白色PUMA LOGO和HYBRID白色混合式中底科技(結合NRGY避震顆粒和超彈力IGNITE FOAM)，非常好看好搭實穿，白色PUMA跳豹標誌破格到中底，非常特別的設計，彷彿要跳出來了！

好喜歡這樣的設計😍，設計感時尚潮流又不失追求速度的功能，重量約兩百多克，在跑鞋裡算輕量，穿上試著原地踩踏鞋底還蠻柔軟Q彈！

💎第一關：跑步機體驗

工作人員很細心地幫我調整速度，彈力和回饋感很明顯，超乎想像之外，看我跑得一副輕鬆模樣，工作人員立馬猜測我平常都是跑全馬居多，當天氣溫稍高，大約跑了五分鐘即汗流浹背，SKY相當好跑，驚為天人，竟然讓我在跑步機上捨不得下來！

原來大有原因啊～鞋底後段PROFOAM 特殊的切口設計，加上中段處HYBRID最厚，跑動時更能流暢的彎曲，讓人想一步接一步的跑下去！

由於我屬於不會流腳汗的跑者，如果是夏天練跑腳汗嚴重的跑者，非常推薦這款。SKY最大的特色是鞋身完全透氣設計，鞋面顯眼的大孔洞網眼及鞋側紗網的支撐片，大幅提升透氣與舒適，在炎炎夏日跑步是最佳選擇。

💎第二關：AR互動體驗和男友PK

利用大螢幕跑步遊戲進一步體驗HYBRID的高度彈跳性和避震性，遊戲非常有趣，要踩到前方大螢幕顯示的球才能得分。球會隨機出現在前方、右方及左方，看球的位置決定在原地圈圈裡踏步、向右邊圈圈還是向左邊圈圈踩，跑道前進的速度相當快，反應要很靈敏，才能踩準踩穩，真正體驗到HYBRID的輕盈感及彈跳威力驚人，最後一段是一連串的球，要拼命衝刺踩跳，原地跑跑跑～最後抵達終點，我贏了男友！哈哈哈！歐耶✌️！感謝工作人員幫忙拍照留念。滿身大汗，很有趣的互動遊戲，令人印象深刻的體驗，真的感受到HYBRID SKY驚艷的好穿好跑好跳！

分享

最後歸還跑鞋，工作人員給我們限量紀念品-很有設計感的運動毛巾！打卡又送了夜間跑步反光手環，還遇到幾位認識的跑友也來體驗，收穫滿滿回家！很棒的體驗！

後來，為了更詳細了解這系列跑鞋，自己到門市再次仔細觀察設計的特色和體驗HYBRID SKY，令我愛不釋手！

售價3280元比其他知名廠牌跑鞋便宜些，還有30天滿意保證，值得購入的一雙好鞋！真希望有機會獲得一雙HYBRID ASTRO，我的第一雙PUMA跑鞋，帶我破半馬或全馬成績！GO～GO～GO！

（我的第二篇網誌&第一次以個人名義這麼認真發表試穿跑鞋心得，感謝大家耐心看完！鞠躬🙇♀️）

對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

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