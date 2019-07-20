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報名資訊／2019彰化縣政府馬拉松嘉年華 開放報名

2019-07-20 06:00運動筆記 彰化馬拉松嘉年華

彰化縣政府串聯縣內七場特色賽事（圖片來源：筆記實業）

彰化縣政府打造運動城鎮，為了實現「美好彰化、希望城市」的願景，特別結合地方特色，串聯縣內共 7 場馬拉松賽事，於10 月至 12 月期間辦理「2019彰化縣政府馬拉松嘉年華」活動。活動官網開設聯合報名專區，方便跑者一次報名多場賽事，即日起 (7月19日) 開始受理報名，歡迎至「2019彰化縣政府馬拉松嘉年華」官網聯合報名平台報名。

彰化縣長王惠美提到，打造良好的運動風氣，讓彰化縣成為健康城鎮，向來是彰化縣政府致力推廣的要務。縣府結合時下流行的路跑，特別辦理「2019彰化縣政府馬拉松嘉年華」，從今 (2019) 年 10 月份起到年底，串聯 7 場縣內馬松賽事，結合各地景點特色，讓跑友體驗半線的人文風光，同時促進地方觀光與經濟。

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透過彰化馬拉松嘉年華串聯帶動在地觀光與產業（圖片來源：筆記實業）

7 場賽事中，有全台中籤最低的「台灣米倉 田中馬拉松」(11月10日)，還有結合跑水慶典的「戀戀二水 跑水馬拉松」(11月3日)，以及首度舉辦的「Formosa樂活盃彰化親子路跑」(11月24日)，另外行銷地方的「員林獅子盃路跑」(10月27日)，極具古都人文風味的「鹿港馬拉松」(11月17日)，及跑步做公益的「二林伯立歐蕎麥馬」(12月8日)，並有結合在地特色產品的「社頭織足盃超半程馬拉松」(10月20日)，預估吸引海內外約 4 萬名選手，帶動彰化 1.2 億元的經濟產值。

「2019彰化縣政府馬拉松嘉年華」為友善服務跑者，提供想報名3場以上彰化縣馬拉松賽事跑友服務平台 跑友可一次報名3 場賽事，各賽事也各別釋出300個名額，在聯合報名平台一次就可完成報名與繳費。報名時間從 7月19日中午12時30分起至 7月31日 晚上23時59分結束，各賽事組別名額有限、額滿截止。

 啦啦舞票選活動獎項豐富（圖片來源：筆記實業）

  

 在馬拉松賽事當中，啦啦隊向來是不可或缺的要角，具有鼓舞人心的力量。為了讓彰化學子發揮創意、舞動活力，為跑者熱情加油，此次活動同時辦理「啦啦舞票選活動」，邀請7大賽事在地學校規劃編排啦啦舞作品並上傳至官網，讓全國民眾8月起一起參與票選，選出最佳人氣獎、最佳服裝獎、最佳團隊默契獎、最佳活力獎等獎項。每一位參加票選活動的民眾，都有機會抽中彰化在地廠商CHAIRMAN跑步機、立足彰化的知名運動品牌361°跑鞋、運動筆記獨家研發的路跑裝備包等獎品，詳情請至「2019彰化縣政府馬拉松嘉年華」官網 瀏覽查詢。

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