賽事心得／澳洲黃金海岸馬 努力和堅持會在生命中出現

2019-07-20 06:00 運動筆記 林玟玲



「言之命至，人隨己願」生命中期待的東西隨著自己的努力和堅持，總會在生命中出現，以前堅持的願望也總有一天會實現。自從2年前跑完日本名古屋女子馬拉松之後，愛上跑步旅行的感覺，於是開始關注6小時30分完賽的國外賽事，其中澳洲黃金海岸就是其中之一。就是那麼剛好伙伴要去澳洲跑馬兼探親，今年舉辦時間剛好是女兒指考結束後三天，於是乎今年海外跑旅就是它了---澳洲黃金海岸馬拉松---

自由行畢竟跟旅行團不一樣，報名、訂機票、食宿、交通等等通通要自己來，第一次報名國外賽事，雖然事前先研究過部落客翻譯成中文的網頁，等到實際上網報名時，手心直冒汗，很緊張！報名網頁、部落客網頁、LINE群組三方畫面切換，卡了好幾次，還好順利完成報名。還有啊~要~訂~機~票~訂票前再三跟伙伴確認出發跟回國日期、班機及時間，深怕一步錯步步錯，打錯英文名字、沒跟對出國日期或者滯留國外……各種狀況重覆在我腦海出沒(一直到平安回國，我才鬆一口氣)總算是搞定個人部份，接下來的食宿、交通，全部耍賴交給伙伴處理~

7月6日早上平安降落布里斯本機場，跟2年前跑名古屋時不一樣，在日本中部國際機場會看到大大的名古屋馬拉松宣傳布條，布里斯本機場我是沒看到明顯宣傳資料，覺得空虛一。

在澳洲的交通除了伙伴女兒開車外，就是搭輕軌，跟高雄滿類似的，但是上下車都要嗶卡，在7-11儲值好GO卡，準備搭輕軌準備前往EXPO報到。

很不顯眼的報到入口，如果不是跟著伙伴來，我可能會找不到入口在那兒~

進入會場開始報到，因為我們很晚才到會場(5點結束，我們快4點才到)，拿出事先印好的報到單，沒有跟伙伴一起報到，單搶匹馬自己衝到櫃枱前，然後我手上就多了一張號碼布跟一個袋子，等我回神時，已經領完了，所以領號碼布地方跟本忘了拍照~

物資就這樣，沒了~覺得空虛二

領完號碼布之後，旁邊可以下載列印配速手環，自從跑完日本名古屋後，就再也沒有跑全馬了，已經不知道自己的實力，加上半馬最近也要快三小時才完賽，只能期望自己能在6小時完賽~

(後來發現2017年日本名古屋我的成績是5小時49分多完賽~~~

嗯~~會場真的很簡單，原本期待可以買些黃金海岸馬拉松紀念品的，除了一些運動用品，能量包、鞋子等等什麼都沒有~~覺得空虛三

出發前，伙伴再三提醒，黃金海岸馬拉松只有水跟機能飲料，最多就是30K補給站有能量包，所以跑的慢，要自帶補給，對我來說是晴天霹靂~~~將近6小時，只有水跟機能飲料，我怎麼撐完啊~~~還好!妹妹6月份去韓國玩，買了不少零食，都是小包裝蛋糕、巧克力棒及腰果，方便攜帶，再搭配能量包，應該足夠讓我撐完全程，我怕餓啊~~~~

7月7日比賽當天，跟在臺灣一樣，天未亮就出門搭輕軌，伙伴說：比賽期間搭輕軌不用嗶卡，這也太大心了吧!我觀察結果早上出門(5點半)跟下午跑完回程(2點)，真的沒人嗶卡，什麼時間高雄國際馬拉松也比照一下(至少給個優惠折扣，提高搭大眾運輸的意願，也不錯)

一早搭輕軌出發前往會場，不要看照片人稀稀疏疏，我在黃金海岸這兩天，輕軌無時無刻都是滿滿的人潮。

會場在那裡~跟著人群走~就對了

會場~~~有幾台小餐車，很可愛!旁邊的小咖啡廳已經是滿滿用餐人潮，心想是不是應該早點出門，來享受一下用餐的悠閒氣氛，但是想到這一餐的花費可能要4、5百台幣，我龜縮了~

看著天空雲層這麼厚，心裡很是擔心，怕跟我初馬(2016年阿公店馬)一樣，整場下~大~雨~，跑在海港邊，吹著刺骨的寒風，很可怕的回憶~

在前往起點途中，發現熟悉的裝扮，我認識他手上的玩偶，至於他身上穿著我真得搞不清楚了~遇到臺灣朋友一定要來張大合照啊~後來在路步途中，遇到他好幾次，看他一路玩的很開心，每個小朋友搶著跟他手上的黑白郎君擊掌或者興奮尖叫，我問他“打算幾小時完賽”，他回“6小時”，yes!!剛好是我想要的時間，就決定以他為目標，只要跑在他前面，就可以達成我的目標了~~~(我好沒志氣~~~~~

多年跑馬經驗，訓練有術地寄物(只是把衣服丟給伙伴女兒)、排隊上厠所(跟日本跑馬一樣，只有一列排隊人龍，不會在每間厠所前排隊，在這裏沒有工作人員引導，大家也很自動排成一列)然後找到我們的起跑區D區(好像4小時30分以後的都在這一區了)，起跑前，一定要來一張團體照，因為起跑後，就看不到前面夫妻的車尾燈了，湊不在一起拍照了。

就在起跑前幾分鐘，擔心的事果然發生了，下~大~雨~了~天呀!!!好冷~~~~

還好~雨勢在起跑沒多久變小了，整場賽事就在下雨、出太陽、下雨、出太陽無數次循環，還好，有下雨稍稍降低中午的高溫，因為下雨，原本大會只裝8分滿的水，變成全滿(我也喝了不少杯)

澳洲現在雖然是冬天，還是要防曬，紫外線很強的，回國後，我發現我多了隱形背心~~~，在臺灣跑馬，我很難曬黑的，可見澳洲紫外線傷害多嚴重

跑步途中，發現很妙的現象，前幾公里路上的欄杆，都會發現披掛著外套、雨衣或塑膠袋等等物品，我心想，這些東西在比賽結束會有人記得來領回嗎？

雨後彩虹，追著彩虹跑，也要感謝老天爺，又下雨又出大太陽的，才有美麗彩虹出現。

賽道上道路圓環造景

美麗的海岸線

傳說中，30K以後除了水跟機能飲料的才會出現補給品----能量包，我是後段班的跑者，不管是水、機能飲料還是能量包，主辦單位準備相當充裕，跑者一點都不用擔心。

CHASER--------意思就是你跑在他後面的話，就準備上回收車吧~

CHASER後面跟著一整排回收車，跑到30幾K了，還被回收的話，心裏一定很嘔!

當我跑回終點時，這趙旅程最重要的目標，我終於達成了~

感謝老公願意放生我，讓我跟隨著伙伴四處跑

感謝芬姐一家人，幫忙訂住宿，排行程，張羅三餐，讓我可以不用帶腦跟著走，就對了

感謝芝羽，全程對我不離不棄，總回頭看看我狀況如何~是否有跟上~在最後幾公里時，一直設定目標物要我超越，雖然我嘴巴上說：我很沒志氣，我辦不到！但是我還是努力達到了。

感謝終點前臺灣加油團，超嗨的！海外跑馬遇到自己國家的人，一定要喊聲加油，互相打氣啊！

最後要感謝馬場上跟我擊掌，幫我加油的人，因為你們的熱情，讓我愛上跑步~

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完賽補給就是隨便你吃的香蕉跟柳橙(我光記得吃，又忘了拍照)，領完完賽獎牌、完賽衣及大毛巾，偶遇去年名古屋馬拉松的領隊，今天換帶澳洲黃金海岸團，剛好借用他帶來的國旗，才能在澳洲會場留下難得的照片(我想下次出國跑旅，行李箱也應該多準備一面國旗了，一定要)

會買到運動公報，是誤打誤撞買到的，跑完隔天準備上山健行前要先到超市補貨，路過某間很花俏的商店，決定晃進去看看，ㄟㄟㄟ有報導昨天馬拉松賽事的報紙，二話不說當然要買回家紀念啊~看到自己英文名字印在報紙上，超興奮的!!!!

跑步人到了國外，除了參加賽事，當然要晨跑啊~所以在回國當天早上，安排了布里斯本河岸跑步探索，從住宿地出發，沿著河岸經過南岸公園-昨天有沙灘、比基尼的地方，kangaroo point-天然攀岩場，最後目的地-Story Bridge折返回程，結束這一回合。

準備搭機回國，在布里斯本機場幫裝備包拍張照，留個紀念照!

真心要讚美一下這咖裝備包，上蓋剛好讓我裝小東西(例如護唇膏、護手霜等等)，方便我隨時補擦，不用伸手進去大包包翻找半天，內容量又大，回國我塞了三個大瓷盤、一大包洋芋片還有無印良品護頸枕，加上前面有扣環，讓我一路輕輕鬆鬆背回高雄。