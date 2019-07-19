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ADA 慈善聖誕路跑 大家一起來做公益！

2019-07-19 09:36運動筆記 Sarenna Wei

常常有人問我，跑步能做什麼？這次來號召大家一起做公益。台北市建築世代會舉辦，一場100%的公益活動，今年聖誕節前夕，你我一起響應，送給書屋的孩子，充滿愛的聖誕禮物

每年我一定會來參加這場公益路跑，一場可以讓大家知道多少孩子還需要我們幫助，更要珍惜當下，你擁有那麼多的關愛與環境。

台東孩子的書屋-陳俊朗

陳爸總不忘勉勵：人生四件事，認識自己，找到想做的事，用一輩子完成他，最後，好好離開。

「他用這輩子告訴我們，你想做到一件極具影響力的事，資源和困難都不是重點，重點就是你的意志！一個發心，一個念頭，然後行動，不斷的克服，堅持下去。」

「這幾年他一直跟我強調，說他的生命有限，他最後能做的就是用他做過的事去影響別人，當有一天孩子們長大，能用我們愛他的方式去愛他的孩子時，#善的循環 就開始了。」

「而直到現在我才意識到，當他說『有一天孩子們長大』，或許是指所有他幫助過的 #非營利組織。他希望我們長大後，也要像他一樣去提攜其他組織。

這是我們現在對自己的期許──我們會繼續成長，然後互相幫助，就像他幫助我們一樣。」

每年ADA慈善聖誕路跑的活動宗旨也是希望每個人都有一個夢，然而有些孩子卻沒有作夢的權利，許多孩子在成長過程中，因為環境、家庭的困頓，失去了夢想。讓我們一起關心弱勢家庭的孩子。藉由報名費(含加購捐贈)收入全額捐贈的方式，支持孩子的書屋以及小草書屋，持續服務偏鄉的弱勢兒童，陪伴孩子們一起做夢！！

這場活動只要你年滿七歲就可以參加，一個路跑可以給予小孩一個夢~一場非常有意義的活動。你從未參加路跑 或者你剛開始跑步，這場賽事剛好可以當成你的第一場喔~

又有意義有特別，也希望各大跑團大家一起跑起來，把愛傳遞出去

第七屆 ADA 慈善聖誕路跑

活動日期：2019/12/21

主辦單位：台北市建築世代會

地點：臺北市大佳河濱公園

報名日期：2019/07/15 17:00 ~ 2019/09/16 23:59

報名連結👉http://bit.ly/2LSgKZJ

組別聖誕組(12公里)快樂組(5公里)
報名費NT$1,000元NT$1,000元
「報名費(含加購捐贈)費用全額捐贈」孩子的書屋(財團法人孩子的書屋文教基金會)、小草書屋(社團法人台灣城鄉永續關懷協會)
摸彩券加購台北市建築世代會今年擴大慈善版圖，除了原本台東「孩子的書屋」外，增加三峽「小草書屋」，造福更多孩子。今年，設立「額外捐款」活動，每100元即贈送一張摸彩券。主辦單位將會提供摸彩好禮，回饋跑友。 受贈單位將會另外開立捐贈收據給報名的選手。
年齡限制1. 聖誕組參賽年齡需年滿7歲。2. 未滿7歲選手請參加快樂組。※未滿18歲者需繳交家長同意切結書，請監護人簽完名以影像檔案寄至rainbowwingsimc@gmail.com 或傳真至02-2949-9005，未繳交切結書者，責任自負。
限時2.5小時1.5小時
集合時間14:2014:30
起跑時間14:3014:45

(一)  聖誕組路線說明：

(起點)大佳河濱公園行動巨蛋廣場→過大直橋→迎風河濱公園→觀山河濱公園→過民權橋下→ →觀山河濱公園→麥帥二橋→麥帥一橋→成美左岸河濱公園→彩虹橋-折返點(6K)→成美左岸河濱公園→麥帥一橋→麥帥二橋→觀山河濱公園→基隆河左岸自行車道→迎風河濱公園→大佳河濱公園(終點)

(圖片引用官網)

(二)  快樂組路線說明：

(起點)大佳河濱公園行動巨蛋廣場→過大直橋→迎風河濱公園→折返點(2.5K)→基隆河左岸自行車道→大佳河濱公園(終點)

(圖片引用官網)

每年跑步結束總有滿滿的物資(這是第六屆的) 

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