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跑步知識／光憑跑步就能賺錢養家 有這麼好的事？

2019-07-18 06:00運動筆記 阿布

很多人懷念曾經在學校時的日子，因為在那裡大家目標明確有規劃，一心只讀數理化、專攻喜愛領域。如果現在有這樣一個地方，支付薪水，能讓你專心做自己喜歡的事情，不用操心其他任何事，你會心動嗎？

不要以為阿布在說夢話！如果你喜歡的事情是跑步，並想把它當做自己的事業，這個地方就是為你準備的——HANSONS-BROOKS 長跑專案！

Hansons-Brooks Original Distance Project (簡稱 HANSONS-BROOKS 長跑專案)是由世界四大跑鞋品牌之一的 BROOKS 和知名馬拉松教練 Kevin Hanson 和 Keith Hanson（沒錯，就是發明漢森訓練法的那對Hanson 兄弟）強強聯合，目的是發掘優秀的馬拉松跑者，通過量身定制的科學計畫幫助他們取得更好成績。

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這裡為跑者們提供住所，大家吃、住、生活以及跑步都在一起，如同一個大家庭。就像 Kevin 與 Keith 的口頭禪一樣：“一起訓練，一起生活，比賽咱們也一起贏！”

這裡不僅讓隊員們有了家庭般的感情，同樣也給了大家互相支持、互相競爭的氛圍，交流與競爭也讓訓練生活變得更豐富。同時，HANSONS-BROOKS 還會組織運動員們參加當地社區活動，讓更多人感受 RUN HAPPY 的精神。

為了讓 HANSONS-BROOKS 的大家庭有更好的居住環境，BROOKS 還在風景優美，環境優越的密西根州羅徹斯特地區贊助購買了一棟房屋，與 Hanson 家族擁有的兩棟一起為運動員們提供溫馨居所。霸道總裁的既視感有沒有？

大家的“宿舍”遠離喧囂都市，有很多適合訓練的公園與小徑。而距此不遠的密西根州東南部，也有著美國中西部最專業的賽事。這一地區還有很多大學，為計劃提供了不少優秀資源。真實占盡地利人和。

有了這麼好的環境，運動員們也怎麼也得跑出點成績來！HANSONS-BROOKS 的運動員們也確實不負眾望，在各項賽事裡斬獲佳績。

Desiree Linden 阿布不多說。美國中長跑名將 Brain Sell 在這裡多次代表國家出征奧運；Dathan Ritzenhein 在美國越野錦標賽中三次獲得全國越野冠軍；Shadrack Biwott 在 2018 年波士頓馬拉松中獲男子組第三名……

講了這麼多“Hansons”，阿布都忘了給大家講講 BROOKS。作為 HANSONS-BROOKS 長跑專案的合作建立者，BROOKS 會為專案成員提供全程裝備支援。什麼叫“全程”？意思就是從頭到腳，從開始到結束， BROOKS 都會給大家全副武裝。

Anne-Marie Blaney，今年美國越野錦標賽的第九名，就坦言“訓練時一定要穿 GHOST 系列跑鞋”。而 Desiree Linden 也從不在大家面前隱藏對 GLYCERIN 系列的喜愛。有了 BROOKS 的裝備加成， HANSONS-BROOKS 的跑者們一上跑道，個個都是生龍活虎。

通過對大眾跑者與這些精英跑者的支持，BROOKS 對跑步的理解不斷加深，從而給大家帶來更專業、更富科技性的運動裝備。阿布也會不斷努力，幫大家跑得更久、更遠、更 HAPPY！

對於社會現況你有話說？那就來U值媒告訴我們！

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