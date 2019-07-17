焦點人物／敢快也敢夢的鄰家女孩— 速人跑者邱品諭

2019-07-17 09:51 運動筆記 JOYCE



一頭俏麗短髮與素淨臉龐，擁有一雙圓圓大眼睛的邱品諭，如果不說，你大概很難想像在這樣的童顏外表下，竟有著一身剛強的跑者靈魂。擁有個人半馬最佳成績 98 分，以及全馬最佳成績 3 小時 31 分的她，現職為電視台企劃，談到會愛上跑步的契機，邱品諭笑說：「一切都要從 3 年前的失戀說起。」

散發著鄰家女孩氣息，擁有個人最佳全馬成績 3 小時 31 分的邱品諭，現職為電視台企劃。（圖片來源：Fatty）

從不是人生選項 到生命不可或缺

與大多數女生一樣，邱品諭也曾經相當討厭運動與曬太陽，即便大學時期因啦啦隊需加強體能，而嘗試跑過 2、3 公里，但「跑步」本來可不是她的人生選項。直到意外遭逢感情挫折，為了轉移注意力，才開始跟著爸爸一起跑步。「當時只覺得累一點比較好睡，也比較不會那麼痛苦（笑）」邱品諭回憶說道。

雖然不是天生運動員，但擁有一個「熱愛運動」的家庭背景的邱品諭，不只哥哥是桌球好手、妹妹是游泳教練，爸爸更是一位有著超過 30 年跑齡，完成過近百場馬拉松的「馬場大前輩」。儘管相較於他人，邱品諭接觸跑步的時間算晚，但「大器晚成型」的她，某方面或許是承襲了爸爸熱愛跑步的基因與天份，開始跑步後不僅短短一年就將個人半馬最佳成績推進至 100 分內，更屢屢在賽事中拿下分組、總排的好名次。

「大器晚成型」的邱品諭，承襲了爸爸熱愛跑步的基因與天份，屢屢在賽事中拿下好成績。（圖片來源：邱品諭）

亦師亦友 跑步啟蒙始於我的爸爸

「爸爸就像是我的教練。」跑步資歷相當豐富的邱爸爸，是邱品諭學習跑步的啟蒙者。從挑選跑鞋、呼吸調整到步伐指導，總是不吝分享並給予女兒建議的他，不僅是邱品諭的最佳榜樣，時常相約一起跑步的父女時光，更是讓不少人為之稱羨。

「爸爸雖然不會特別追求成績，但他相當自律，就算颳風下雨他都還是會要求自己一定要撥出時間去跑步。從他身上，我看到了什麼叫做『喜歡跑步』，而對我來說，那就是最真實的跑者模樣。」言談之中不只看出對於爸爸的敬佩，父女間的好感情更是流露無遺。

擁有超過 30 年跑齡的邱爸爸，不僅是邱品諭的跑步啟蒙者，更是她的跑步教練。（圖片來源：邱品諭）

對邱品諭來說，跑步不只是一個抒發壓力的窗口，更是一個讓自己可以有機會學習獨處，並和自己對話的過程。能夠與家人有著同樣興趣，彼此可以互相交流分享，並製造共同回憶，那是何其幸運。透過跑步，邱品諭不僅擺脫感情低潮，重新找回那個開朗的自己，與跑步的不期而遇，更讓她至今回想起來都直呼不可思議。

「時間是擠出來的」 跑者的生活天平

身為電視台企劃，繁忙的工作自然不在話下，而為了平衡上班族與跑者的身份，在時間管理上也更加嚴謹要求。「跑步的時間是可以自己擠出來的。」清晨天未亮時，是邱品諭最享受的獨處時光，習慣上班前晨跑的她，一趟 10 公里的練習，不僅能維持日常訓練的規律，也提高了企劃工作上的效率與專注力。

上班前的晨跑時光，既能維持日常訓練的規律，更能提高工作上的效率與專注力。（圖片來源：Fatty）

「只要提早一點點起床，其實就可以完成很多事情，結束之後你甚至還有完整一天的時間可以運用。」難免會遇上賴床的時候，但只要用跑步的方式下班，也是一種維持日常訓練的好選擇。

「不怕沒時間，只有你想不想做而已。」如同邱爸爸堅持多年的自律，邱品諭在亮眼成績背後的踏實付出，無庸置疑。

幫助他人完成目標 是一件很帥的事！

除了是跑者、電視台企劃，斜槓之下，邱品諭還是一名視障陪跑員以及 NIKE RUN CLUB 的 PACER（配速員）。「那種把自己的成績拋諸腦後，而去幫助其他人完成目標的感覺，不只很帥，還很有意義。」對邱品諭來說，擔任陪跑員或配速員，都不單單只是幫助跑者配速而已，更多的是一種使命感。

經過重重的考試與面試下，邱品諭順利的入選 NRC PACER 團隊（圖片來源：邱品諭）

「你會接觸到各式各樣的跑者，彼此從互不相識，到要在這短短的一場課程或賽事裡面培養出信任感，那其實很不容易。」對於能和不同的跑者互動交流，邱品諭說，每一次都讓她獲益良多，而 PACER 團隊成員間的好感情更讓她備感幸運與珍惜。

而針對視障陪跑員，邱品諭認為，她的角色更像是「兩個人的連結」。「因為你就是視障跑者的眼睛，不只要幫他留意到四面八方的狀況，還要能夠適時給予提醒與指示，才能讓他可以毫無顧慮並免於受傷地去完成一場比賽。」回憶起最難忘的賽事，邱品諭也分享，一般視障陪跑都是並肩同行，某次賽事僅剩 500m 左右，品諭提醒完視障跑者後正準備鼓勵時，視障跑者便隨即奔向終點，「那一刻我感受到了他百分之百的信任。」眼神裡散發著光芒，那份與視障跑者間的特殊羈絆，讓邱品諭感受格外深刻。

比起一般配速，宛如視障跑者「眼睛」般的視障陪跑員，責任更顯重大。（圖片來源：運動筆記）

日常跑步訓練的最佳夥伴 PEGASUS 小飛馬

談到喜愛的跑鞋，邱品諭表示，自己在挑選上主要有三個重點：其一是中底的選擇，偏好 Q 彈腳感的她，喜歡回彈反饋明顯一點的鞋款；其次則是重量，盡量輕量化才能減少負擔，進而提升速度；居後則是鞋舌，會選擇順應腳型且避免過高、過硬的設計，以避免摩擦腳背而產生不適。

鞋舌應選擇順應腳型且避免過高、過硬的設計，以避免摩擦腳背而產生不適。（圖片來源：Fatty）

而結合以上三項特點的 NIKE Air Zoom PEGASUS 系列，自然成為她的心頭好。穩定性高與回饋輕彈的 PEGASUS，不僅能舒緩長距離跑步的雙腳壓力，不容易磨損的耐操特性，讓她笑說即使訓練量再大也不怕（心疼）。

穩定性高、回饋輕彈，加上良好的抗磨損性，使邱品諭情有獨鍾 PEGASUS 系列跑鞋。（圖片來源：Fatty）

而作為 NIKE 最暢銷跑鞋之一，PEGASUS 系列於今年推出 36 代。邱品諭說，PEGASUS 36 無論在透氣性、抓地力還是整體的穩定度都要比前幾代更出色，特別是在鞋面透氣性的升級，跑動過程中的散熱與排氣都讓人相當有感。而對於初跑新手來說，好駕馭的 PEGASUS 相對入門，價格也非常親民，是一雙既可以當作日常訓練，也適合作為參賽穿著的跑鞋。

「其中女生款式的主打配色是亮眼的螢光綠，不只感覺很夏天、很有活力，搭配粉橘勾勾還超可愛的（笑），讓人忍不住想要趕快穿上它去跑步。」展現出少女心一面的邱品諭熱情說著。

讓人忍不住想要趕快穿上它去跑步的 PEGASUS 36（圖片來源：Fatty）

「想帶爸爸一起去波馬！」只差 1 分鐘的夢想

問及接下來的目標？「希望可以跑進 3 小時 30 分以內。」距離波士頓馬拉松達標門檻只差 1 分鐘的邱品諭微笑說道。

原以為去年在大阪馬拉松跑出的個人全馬最佳已順利達標，卻因門檻的提高而有了 1 分鐘的差距，而早已擁有波馬資格的邱爸爸見狀，提出父女同行的邀請，鼓勵她可以再挑戰看看，面對爸爸如此難得的要求，「說什麼也要努力才行。」邱品諭因而更堅定了決心。

「爸爸不曾出過國跑步，所以如果能帶他一起去感覺也更有意義。」

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敢不敢更快？為了帶爸爸一起去波馬，邱品諭毫不遲疑的給出答案。（圖片來源：Fatty）

「在平凡的生活裡，跑步可以把刺激吹進你的靈魂。」邱品諭曾在 NRC 的自我介紹裡這麼寫下。現在滑開她的個人社群，滿滿都是跑步日記，或與爸爸共跑，或和朋友團練，跑步對她來說，已不單只是宣洩情緒與壓力的出口，更是一種再日常不過的生活方式。

平凡的生活因跑步而不凡，而那些因跑步的所獲所得，不只激發了人生，更滋養了靈魂。敢快也敢夢的鄰家女孩，邱品諭將繼續勇敢地邁開步伐，跑向人生的下一個篇章。

「在平凡的生活裡，跑步可以把刺激吹進你的靈魂。」邱品諭將繼續勇敢地邁向下一個人生篇章。（圖片來源：Fatty）

以上文章由 NIKE 贊助刊出。

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