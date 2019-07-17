唐星兒勇敢向前跑 大家一起來加油！

2019-07-17 10:14 運動筆記 Sunny Lin



弱勢中的弱勢，他們不會替自己發聲...生命，生活，人生....是一種選擇...但這群孩子沒有選擇權...可是我們可以選擇支持!一群充滿愛的老師，教保員，志工們努力於在有限條件下讓他們更好崇愛中心 7 位唐寶寶，星兒，智能障礙兒2019年底一起衝線!!

「每一個生命都是平等的，心智障礙的孩子應得到該有的尊重和受教育機會」。柴松林教授與三位從國外回台的特教老師-張培士、曹愛蘭、賴美智，創辦全國第一個由專業人士成立的心智障礙者訓練機構，命名為「第一」社會福利基金會。

第一社福 崇愛發展中心體適能班

分享 facebook

半年的體適能課程，年底期末考一起衝線挑戰5公里

平均年齡40歲的中年唐寶寶，星兒，智能障礙兒，不懂什麼叫良好體適能，不懂怎麼跑...這平常學烤餅乾就要花上三個月時間我們學東西很慢， 但我們很認真，運動也是，學幾個簡單暖身動作花了4，5週從一圈50公尺的屋頂小跑道，3圈、4圈.....10圈戶外公園練跑1公里、到2公里....我們知道要去挑戰路跑要跑很久，會比平常更喘流更多汗我們相互打氣。為自己喊加油!加油!加油!

在國外跑步介入唐氏症，肯納兒及智能障礙兒的體適能改善有很多很好的成果。

這個體適能班的目標是改善中年唐星兒， 智能障礙兒的體適能跟減重我們以低強度慢跑，簡單輕跳躍等動作為主根據每個學員體能做低強度訓練，戶外練跑時一對一的志工協助及陪跑看著他們連走路都有點跌跌撞撞不穩，到現在2個多月心肺耐力，肌力，柔軟度都變好能專心向前跑，令人驚喜跟感動啊!

我們在頂樓做了個50米的小跑道， 方塊踏步運動...

除了一週一堂課外，另外加入一週2次大約20分鐘由教保員帶領的自主練習

教保員， 政儒， 茗皓耐心的一個一個調整動作，帶領他們做平日練習

熱心的志工們~ 涪蘭， Gill，茂文，雅菁，國書，彥捷， 陸，抽空來陪練，陪跑

視力障礙， 叫視障，聽力障礙 ，叫聽障肢體障礙， 叫身障，，，大家看到視障，聽障， 覺得他們很辛苦， 常主動幫忙，看到他們努力， 讚揚， 甚至敬佩....對於智力障礙， 我們有時卻是常感到社會的岐視跟不公平的對待。原來期未考路跑目標是要報11月的電器盃公益路跑，因為這場公益路跑在活動簡章上寫著「為提倡全民體育、增進會員身心健康、照顧社會弱勢及送愛心溫暖，特舉辦此次路跑活動。」我們沒想到這場所謂照顧社會弱勢及送愛心溫暖的公益路跑拒絕我們參加...

當主任通知我主辦單位拒絕這些大孩子參加時，我第一反應是生氣的，心裡想這是什麼公益路跑？如果這群孩子努力半年要來參加，不要說鼓勵他們了....連參加都被拒絕...主辦單位說， 原來場地申請是一般民眾，所以他們無法參加....本來想跟主辦單位再溝通，但後來發現這場路跑沒有「完賽獎牌」，完賽送吹風機， 所以沒有完賽獎牌...，完賽獎牌對孩子們很重要啊！孩子們每週很認真努力的練習， 因為他們期待去參加比賽， 期待有獎牌...

現在我們報名了2019年11月24日ZEPRO RUN全國半程馬拉松-新北場，目前陪跑志工們，親友， 已有幾十人報名，要到現場為他們加油打氣，也歡迎大家當天有空來現場的一起來為他們加油，或者一起參加5k 陪著他們跑！他們聽到有人對他們喊加油就好開心，好認真!

2019年11月24日ZEPRO RUN全國半程馬拉松超值路跑，報名費才$800，送排汗衫$980，跑褲$580，背包$980，毛巾$580， 還有重要的完賽獎牌！

報名連結~https://www.ctrun.com.tw/pageM.aspx?CF_ActCode=AI191124&id=229

7/9 sunny雜記晚上在公園慢跑，看到一個老先生帶著一隻斷腿的狗狗在散步，小狗很開心的在他旁邊很努力的跑來跑去，真的要很努力， 因為...牠只有3隻腿....想到我帶著運動的這些孩子們，他們像有著殘缺翅膀的天使，今天摩托車停在崇愛中心門口，遠遠一個大孩子一直對我揮手~'耶!!!!'不會講話的 x賢，我走進去中心他一直笑，我說你有沒有認真練，他笑更大聲，今天在公園戶外練跑，他一直跑在第一個....(平時是最後一個， 永遠慢慢踱步啊)

另一個女生，看到我講：「老師我報名了， 老師我報名了」...我不知道她在跟我講什麼??原來是媽媽同意她參加路跑要離開中心。不會講話的x玉，發出啊啊的聲音，我看她有些哽咽，眼睛也水水的....一直跟主任比手劃腳...原來她會手語， 她用大姆指比謝謝，指著我，，，...已感動到快飆淚丫。

我說那大哥哥大姐姐們呢(陪跑志工)？她用手語對著她們一直比謝謝....看著他們， 真的很不容易，人家學著個餅乾，不就一個烘焙課或上網看教學，他們烤餅乾要學三個月，只是暖身簡單動作，他們學了5，6週，跑步，我們怕他們跌倒，到現在真正在跑， 還有點速度，累，他們休息， 喝口水，繼續完成今天功課，他們多麼了不起，多麼值得我們感到引以為傲這群可愛的天使。

年底要挑戰一場路跑，他們肩負著使命，希望他們的努力像一個種子一樣，喚起社會對唐氏症及肯納兒的關注，能有更多人力物力投入唐氏症及自閉症的運動協助。現在我們需要大家的支持跟對他們鼓勵，孩子們喜歡大家對他們喊加油!!若11/24您有空，歡迎一起來賽道上為他們加油打氣!!