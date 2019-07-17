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賽事心得／黃金海岸馬拉松 夏天持平就好

2019-07-17 10:26運動筆記 Chia Li Lin

第十馬~澳洲黃金海岸馬拉松完賽！由於原定的長榮直飛航班罷工，改簽馬航由吉隆坡轉機，行程一改再改，一波三折後幸好順利成行，也順利拿下第二場海外馬兼南半球初馬兼第一場IAAF金標馬拉松！

黃金海岸果然是渡假勝地，風光明媚，氣氛悠閒，聽說歷屆馬拉松都是好天氣，賽前兩天抵達時，咦？說好的藍天白雲呢？多雲是無礙跑馬啦，但週五週六卻陣陣驟雨，夾帶狂風亂吹，連在海邊散步都快倒退嚕了，是要怎麼跑？週日淩晨起床，倒真的像預報般氣候較穩定，風勢也轉小，心中暗暗慶幸。

4點多與跑半馬的老婆大人及同團跑友，搭上憑號碼布免費搭乘的輕軌前往會場。6點整，半馬鳴槍出發，自己慢慢準備7點20開跑的全馬。起跑前5分鐘，忽然一場大雨降下來，雖然有套著雨衣，但透氣的跑鞋很快就溼透，超會起水泡的我，只能蹲下來盡量擋一下。此時，會場突然安靜，然後響起了隆重的樂曲，蹲著的我一時還沒注意，唱了一陣後，聽見歌詞中有「Australia~Australia~」，一旁的跑者都停止聊天，脫帽肅立，才熊熊省悟這是在唱國歌，害我繼續蹲也不是，趕快站起也不是。

還在思考該不該站起來時，國歌就唱完了，從手足無措中回過神後，也到了鳴槍起跑的時刻，此時陣雨像水龍頭一轉說停就停，鞋襪還不算太溼，天邊反而掛上一道美麗的彩虹，成為了最美的賽道裝飾。沿著最具盛名的黃金海岸線前行，一邊是遼闊的大海與綿延的潔白沙灘，一邊是整齊現代化的城市景，熱情的居民夾道歡呼，喊著你的名字為你鼓掌，既有美麗景色又有熱鬧氣氛，真的值得飛半個地球來跑。

天候幫忙，賽道又筆直平坦，難怪傳說黃金海岸馬超適合破PB的，可惜人家說是人家說，自己下場全不是那麼回事。前半馬狀況還不錯，維持550-555配速，心率還能保持在一區上限，前半馬2:05:31，嗯，照這個進度確實能挑戰4:16的PB。但幻想畢竟只是幻想，依照慣例地，25K後漸漸掉速，腰背開始痠痛，右大腿緊繃，心率其實沒有飆，還在2.5~2.9區間，甚至還隨著減速掉到2.0，但肌耐力就是不足以支撐前進，35K後甚至跌破七分速。36.5K有個下橋處，大概是右腿緊繃影響左右平衡，反而是左腿出狀況，大腿後側抽筋到我動彈不得，只能停下伸展，拖著腳步半走半跑，從路旁的私補接過一杯可樂，水站再補了運動飲料，勉強恢復以龜速前進。

今天穿上搶眼的國旗裝，賽道上不斷有台灣跑者上來打招呼，連賽道旁都傳來好幾次國語的「加油」，我也不斷尋找身旁跑者有沒有可辨識的台灣符號，互相加油打氣，即使大家素昧平生，這種他鄉遇同好的感覺真好，還遇見來自高雄，參賽輪椅組的羊角姐妹花，幾次交錯都使勁地為她們拍手打氣。進終點前，遠遠就看見iTaiwan愛台灣的帳棚與高掛的國旗，忍不住心頭激動，上前一陣擊掌，高喊台灣加油後，什麼痠痛緊繃水泡抽筋都不見了，加足馬力，居然飆到四分速衝線！

最後4:26:15打卡收工，自己檢討，應該是夏天練習量不足，最長只跑了一次24K，以及前兩天逛太凶，沒能養精蓄銳，導致後繼乏力。觀光馬本就是這樣，也不能只顧自己拼成績，還是得滿足太座與公主的需求(喂，明明是自己愛玩好嗎？)。吾友Ray說得有理，夏天持平就好，冬天再爆發，問題只在…我每年都期待明年冬天爆發，但那一年始終沒有來…

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