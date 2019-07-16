賽事心得／黃金海岸馬拉松 一場賽事兩PB三獎牌

2019-07-16 09:48 運動筆記 MSN 五月木



天氣不似預期

今年黃金海岸馬的天氣可算是破天荒，向來都是晴天萬里，藍天白雲，今年竟然陰天雨天微風。換個角度想，是不是很幸運可以遇上這樣的黃金海岸？

到步後坐上黃金海岸Ｇ-LINK到Convention & Exhibition Centre領取選手包。

今年是舉行41週年，賽事一樣分為兩天舉行。星期六先來十公里和五公里，星期天再來半馬全馬，博覽會領選手包過程依然暢順條理。

今年跟著跑會FORZA RUNNING CLUB參賽，今年玩10K，5K，21K。在經過晶片檢測的時候，工作人員還問我是不是很愛黃金海岸XD。

血拼的時間來了，一進來就是主贊助商的攤位Asics，大會鞋是Metaride，聽說這鞋由人體工學研究，以降低消耗能量為特點，柔軟弧形的鞋底，有助推動前傾身驅，塑造全新跑感！本人走顏色路線，所以這雙我就跳過了XD！

今年的衣物設計應該是以椰子樹和海岸線為主題，因為賽事跑衣太多，所以又跳過了XD！

有免費吃到飽的超級多種不同口味能量膠和運動保充飲品，試到快吐了XD！

還有免費的試吃在假裝是烤肉的能量棒XD！

運動配件都有很多選擇。但是價位個人覺得都還好，沒有說特別的優惠！

佈景板與00

黃金海岸馬拉松 10K+5.7K

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10K項目其一特點，在起跑時可看到日出，但天氣讓日出都消失了，起跑時還下起雨，但也不滅大家破PB的鬥心。10公里路線向南起跑後大概1公里多後掉頭，再一路向北約7公里後再掉頭。

掉頭後的三公里是大逆風啊！不禁令我想起在澎湖參加的菊島澎湖跨海馬拉松的時候，簡直是在玩跑步機，眼耳口鼻都被吹到變形了XD，嘗試努力找大叔來破風！

成功小PB，57分回到終點！XDXDXD！衝線後立馬領過獎牌和完賽衣，獎品妹妹都好可愛啊！立即更換了5.7K的號碼布，再準備上線了。10公里在7時起跑，5.7公里在8時半起跑，所以如果能在１小時完成十公里，玩兩場賽事一定沒問題的。

上線前先看看大會吉祥物BONZA先出來熱身跳舞，起跑！

天啊！5.7Ｋ的賽事，根本是娃娃車大比拼！除了最前排的在認真跑，我們後面的都在散步看風景。

走到沒一半，領先的第一名已經要回來了。哈哈。

當地人都很積極參與！

音樂打氣團。提示逆風的三公里又來了！

烏雲密佈的黃金海岸，第一次見！

全馬40公里的地標！

放鬆的5公里眨一眼就過了，終點前250米有拱門提示。最後50米跑進藍地氈！完走，YEAH！今年的獎牌設計為波浪形嘅鏡面，好美啊！

完賽會場設有一大片草地，有大螢幕在直播賽事，完賽後可以買一杯咖啡嘆一下，也有小食店，不用擔心迷路或有疑問，大會的案內所會解答你的疑問。

黃金海岸馬拉松 21K

今天的天氣終於看到一點點藍天了，今年半馬的目標是2:15內要回終點！半馬由起點向北10公里再掉頭回程，基本上都是同一條路除了18-20公里的逆風位，今天的風比較少，還下了一場雨剛好為大家降溫。雖然沒有藍天白雲，但有更美妙的彩虹，整個21公里過程都是極為享受的！

成功達標2:15內，PB成功！領過獎牌和完賽衣，立馬衝回終點線，還夠時間等待全馬衝線一刻！

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近距離觀看首名衝線！Cheers！

一群敬業的攝影師們已經準備就緒！

全場男總冠軍：設樂悠太 2:07:50 衝線！全場女總冠軍：Rodah Tanui 02:27:56衝線！天啊，這是我踩單車的配速啊！

恭喜！很開心可以跟Rodah Tanui碰面😊😊😊

恭喜衝破了自己的紀錄和順利完走的跑友們，全馬後段的都辛苦了，晴天都出來陪著大家衝線！YEAH！一場賽事三個獎牌成功收藏！

玩篇 認真玩樂人生

除了跑步，在黃金海岸踩車也是一種極大樂趣！一路向南沿著海岸線，踩到昆士蘭和新南威爾斯的邊界，還可以遠眺黃金海岸！再來踩入叢林溪邊間，真的是喜超級爽，因為都沒車子！

輕鬆踩的，80公里，四個小時就能完成了！建議入之前回到市區，因為會有野外大小型的動物在路上！

謝謝JTP的邀請，到黃金海岸主海灘出海體驗澳式活動，捉蟹，釣魚，泵小蝦，喂海鳥，感受海風，享受一個休閒下午！

昆士蘭省除了黃金海岸，布里斯本也是一個非常值得遊訪的地方，這次特地參加了一天遊；導覽城市，花園，大學，觀光船，品嚐XXXX啤酒釀造廠！

Breakfast Creek Hotel

是百多年的老莊園式特色牛排酒吧餐廳！

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River City Cruises

等待船隻到來的小碼頭。

船隻會一邊行走一邊介紹兩旁的建築，再經過橋下回到布里斯本之眼摩天輪。

到訪每一個地方，怎可少得在高處遠眺，庫塔山瞭望台雖然只有高三百多公尺，已可輕鬆感受這城市之美。

啤酒愛好者必到景點！XXXX大家應該不會陌生，品酒環節會在導覽之後，要先穿着工作服和戴上安全眼罩！

先給你看歷史簡介影片，再給你聞聞看製造啤酒的原料！

再參觀，製作廠，包裝廠，運輸廠，博物館！

最重要就是品酒環節！喝了很多款式的XXXX啤酒，完全分不清楚那一種是那種，哈哈！

食篇 每人口味不同，純粹開心分享

在衝浪者天堂海邊的餐廳。現炸薯條，水牛城雞翼，咖啡！味道不錯，價錢合理！

來都黃金海岸，豬肋骨必吃！如想吃比較有名的豬肋骨店是Hurricane's Grill & Bar，但我覺得Pancake on the rock 的價錢比較親民和沒那麼鹹。

在衝浪者天堂某條街內的咖啡店，牛油果半熟蛋多士不錯啊！迷你胃的建議Share。

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Paradox Coffee Roaster

澳洲的咖啡，又好又好喝又便宜，每天至少來一杯。

在黃金海岸The Star Casino的餐廳，Tasmanian Salmon真的是好吃到掉下巴，沒想到玉米泥可以搭配得那麼淋漓盡致。還有草莓蛋糕，是好好獎勵自己完賽的甜點！

黃金海岸馬拉松 感想

這趟旅程特別謝謝昆士蘭省旅遊局(香港)，昆士蘭你的精彩下一站！天氣並無影響心情，快樂皆取決於心態！人生流長，努力學習！每一場旅跑都會有所領略，這就是旅跑對我的意義！

作者：MSN (號稱00)

愛運動，愛旅遊，更愛玩，更愛食！講述一生的旅跑故事，透過一種＂漫活＂的旅遊方式，探討這世界的自然風景、風土人文，當然不少得品嚐美食，遊覽中作者會將所見所聞，及自己思想情感，以有限的文采以字和影記載。歡迎追蹤支持。FB：https://www.facebook.com/mansiuning

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