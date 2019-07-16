跑步小品／今年真的要認真

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2019-07-16 09:53
運動筆記 Anyta Tseng
去年的太魯閣馬拉松是我的第一場半馬，是我瘦了25公斤的第一場馬拉松，賽前膝蓋受傷，完全沒練跑的去跑了半馬，雖然有完成，但是成績很慘，今年，我要認真跑，並享受人生的美好。
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