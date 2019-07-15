賽事心得／海外初體驗 從浪漫的北海道函館開始

2019-07-15 10:01 運動筆記 阿福



熱愛旅行的我開始跑步後，一直在想我的海外馬初體驗到底要去哪？海外六大馬的成績門檻太高，全馬也不在考慮之列，但既然是初體驗一定要是個浪漫、適合旅行的地方，剛好看到＂跑在百萬夜景，來北海道跑馬吧！' 這篇文章，照片令人驚艷，仔細看著路線無坡度起伏、溫度 20 度、很適合怕熱的新手，就決定去北海道函館！老實說報名的當下我甚至連半馬都沒跑過，覺得自己很有勇氣 XD

這張 JTB 照片讓我一股腦熱就報名了函館馬（圖：函館馬官網）

長榮罷工讓我搭著 JR 去旅行

報名後我很認分的跑步練習，新手果然是新手，沒想到四月開始台北潮濕悶熱多雨，練習的狀況不是很好，跑完五月的星光馬初半馬後，練習更是有一搭沒一搭，每周大約跑２趟 5-12K 不等，常常熱到快暈倒。

六月底得知長榮罷工有點傻眼，姐正是搭長榮直飛函館啊！還沒公布班機被取消前，旅行社已經幫忙想備案，直飛函館的班機都沒機位，只有飛札幌我必須自己轉 JR，避免到時班機取消還是先 BOOKING，然後真的中槍了…. 只能正向思考（自我催眠）：太棒了！我可以去札幌、小樽玩了，JR 車票長榮還會幫我出XD

札幌 SAPPORO 地標電視塔、大通公園到此一遊

被罷工後改六天的行程如下，原本想體驗的 *爬函館山看百萬夜景 *大沼公園騎單車時間不夠只能取消

抵達札幌 + 逛逛札幌市區 +小跑 5K 搭JR去函館 (花了4個多小時…. ) +小跑 5K 朝市 + 報到領物資 + 跑友相見歡 函館馬拉松 下午放空 + 和友人聚餐 搭JR返回札幌 (花了4個多小時…. ) 直衝小樽當日往返 買伴手禮 返回台北

享受當下 才不枉這一趟北海道之旅

到札幌後想去大通公園覓食，想吃看看傳說中的烤玉米，可惜我迷路了… 只吃到鼎鼎大名的湯咖哩，晚上決定臨時抱佛腳跑個５K，札幌市區到處都是紅綠燈，等紅綠燈等到崩潰後去跑地下街，就在人往來往的地下街湊滿了５Ｋ，那邊的人應該覺得我神經病吧！

跑在札幌地下街，巧遇可愛的樓梯

搭 JR 花了 4 個多小時才抵達函館，JR 沿著海岸線前進，陰天的海岸不太美麗，心情也是灰色的，花這麼多時間搭車是因為被罷工？抵達函館時已經六點多了，安排好回程車票、Check in 後已經七點多，一天就這樣結束覺得太可惜，跑到金森倉庫不過也２公里，吃點東西就出門跑步了！函館跟札幌很不同，札幌薄野的夜正開始熱鬧，函館的夜只有居酒屋，感受海風、溫度很舒適的夜跑，拍了幾張照片後決定找間居酒屋，入境隨俗～

乾杯啦~ 有媽媽的味道的居酒屋

居酒屋的小花貓吸引著我，是間很家庭式的居酒屋，語言不通的比手畫腳後點了梅子沙瓦、鮭魚飯糰、炸雞翅，跑完來杯冰涼的沙瓦真的太棒了！好久沒一個人旅行，自由的感覺實在暢快！

現撈烤烏賊 + 螃蟹味增湯 + 烤帝王蟹腳 = 罪惡的早餐

這天飄著小雨頗冷的，立刻換上毛衣外套往朝市（Morning Market）去覓食，函館朝市果然名不虛傳，滿街的海鮮丼飯，鮭魚生魚片、鮭魚卵、海膽、螃蟹、烏賊隨你配，很想跟老闆說：全幫我煮熟了吧（被K），不食生食者也能跟我一樣點烤帝王蟹腳、烤扇貝、烤烏賊、哈密瓜，滿足至極。

函館是海鮮愛好者的天堂，價格也很漂亮，只需要擔心體重ＸＤ

下午到千代台體育館報到領取物資，住的地方很近走幾分鐘就到了，一路上都能遇到同路人感覺很特別，我們都有相同的目標：函館馬拉松。報到完買了一件紀念T-shirt 3000日圓、2018款的保溫壺有可愛的烏賊而且只要500日圓，然後去領了大福，迅速拍了物資情境照上船到運筆FB，然後決定去湯之川溫泉泡腳放鬆一下，下午和初見面的跑友大特、靜怡約一起吃晚餐，跟大特是在背包客站遇到，我有去留言徵函館馬的飯友。

函館馬物資情境照 & 只要 500 日圓的烏賊保溫杯

我們決定先去五稜郭逛逛，五稜郭的星星狀是這次函館馬拉松的獎牌圖案，但我們沒上觀景台直接去裡面走走，旁邊好多人在練跑，覺得自己真的好混XD 五稜郭裡的環境、草皮、老松、櫻花樹維護的很好，在裡面散步真是好愜意。晚餐就在旁邊的小丑漢堡用餐，點了招牌的中華漢堡套餐，逼自己多吃一點澱粉，但食量仍不及大特的一半，跑全馬的果然都要很能吃！（疑惑：難道我就是吃太少跑不動？）酒足飯飽後決定早點休息，明天可是要早起呢！

五稜郭環境很舒適，每棵樹都很有歷史與價值（可以賣很貴XD）

比賽的這一天 我準備好了

這天沒靠鬧鐘自己就起床了，到千代台體育館後換上短褲、腿套，有點擔心會下雨，風衣也穿上身，現場和一些來自台灣的跑友相認後發現只有我跑半馬，覺得有點害羞～阿我就跑不完全馬呀，哈哈哈！集合時天空飄起雨，當下有退縮感，但人都到了豈有放棄的道理，鼓勵自己要拚一回啊，就跟大家一起出發了！賽前告訴自己 6.5~7 分速之間維持好就會順利 2.5 小時完賽，溫度微涼很好跑，雨也停了（不知道自己剛剛在掙扎啥），一不小心就會超速，一路都覺得全函館的民眾都出來幫忙加油了吧，沿途不論男女老幼都很熱情的甘巴爹唷～感覺好棒！

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跑前 & 跑後對照圖，這件風衣救了我

跑到海邊之後覺得冷，海風一陣一陣覺得冷好險我有穿風衣，361 的透氣風衣實在是好物，輕薄透氣又防風，版型很顯瘦，大推～如果沒穿風衣可能半路頭痛就要棄賽了吧！半馬的補給中規中矩，水、運動飲料、白色巧克力、羊羹、餅乾，傳說中的哈密瓜、海鮮丼都是全馬才有的，我一路跑跑跑，只有中途上廁所停了幾分鐘，全程都沒有停的到終點！！！大會時間 2 小時 35 分（手錶時間 2:33:41），想說若沒上廁所努力一點就可以跑進 2.5 小時了，下次再努力！這次我可是”跑”完半馬了！

超好吃哈密瓜和香腸＋飯糰 & 函館牛奶、草莓大福（圖：函館馬的粉絲團）

領完成績證明後第一站是哈密瓜帳篷，原來半馬也是有哈密瓜的，跑完吃哈密瓜彷彿人在天堂，實在是太美味啦～連吃五塊覺得有害羞趕快撤退，然後去體育場外領了函館牛奶、味增湯、六選一的餐點我選了德國香腸+飯糰，看到旁邊好多人在草皮上野餐，在這跑步環境好舒服，人生就該如此悠哉悠哉的不是嗎？

看臺、草皮全都給跑者使用，不擔心沒地方放背包、吃東西

再見函館 函館山的懸念引領我下次再訪

隔天返回札幌，又是相同的怨念搭乘 JR，函館山沒爬到、百萬夜景沒看到、大沼公園沒去到，正面思考是留點懸念才有再次造往的動機。搭著很早的 JR 想早點去小樽，天氣很好，豔陽藍天將海洋曬的閃亮亮的，心情有美麗一些～

吉祥物 (?) 綠藻 & 超好吃重抹茶霜淇淋 -幸福的滋味

小樽半日遊 Blue Cave 出海看藍洞囉

抵達小樽後寄放行李，往小樽運河逛、商店街晃，老實說很無感，小樽運河一點都不讓人驚艷啊….，路邊看到 Blue Cave 藍洞出海的行程，上網查一下是否有分享後決定要參加這行程，每人5000日圓，和大特、靜怡會合後他們也被我推坑了。

小樽運河一景 & 手工藝了得的街頭藝人

出海行程是搭乘小快艇，同行的還有一對日本情侶，船夫完全不會講英文，我們一路都靠靜怡擔任日文翻譯，出海後船夫像趕時間似的狂催油門，乘風破浪速度感好刺激，腎上腺素都發達起來，旁邊的斷崖絕景也很壯觀，一陣子就到了藍洞，山壁上很多凹洞感覺會有蝙蝠或海鷗住在洞裡（希望不會被滴到屎…. XD），各種層次的藍映在海中，船駛入洞中又是另一番風景，這趟有值回票價的感覺了～回程剛好見到夕陽西下的海上落日美景，船停在海鷗島旁，船夫拿出蝦味先餵海鷗，海鷗飛來搶食的模樣好可愛，船夫還偷吃蝦味先被我看到XD

我們要進到藍洞裡囉

海上觀夕陽與搶食蝦味先的海鷗

See you next time Hakodate, Japan!

這次海外馬初體驗的感覺實在太美好，空氣好、路況佳、賽事舉辦的專業又細緻，好多小細節都讓人感動，我已經開始期待下一場日本的馬拉松賽了～

感謝初次見面的跑友大特、靜怡相陪，期待下次再相會

感謝日本友人 Aki 的招待，成吉思汗烤羊肉太好吃啦~

工商廣告時間：有想去函館玩的也可以住她家的民宿，英文溝通沒問題，地點也離電車站很近，有興趣的可以參考 AIRBNB 的連結喔~