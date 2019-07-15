賽事心得／函館馬拉松 當哈密瓜遇見薰衣草

2019-07-15 10:10 運動筆記 Fred Lin



北海道是多年前的蜜月地點。當時跟團全程被安排得好好的，只記得第一晚便睡過頭 (隔日導遊在車上點名沒到，來電尋人變成Morning Call…)，對於到過哪些景點 ？ 其實沒太清楚的印象。今年決定自駕重遊。加上岳父岳母也沒去過，趁著長輩體力還可以，力邀同行。

(馬場在跑，湖景第一排也要有；感謝家人們成全)

提早半年前便買好機票，隨後在運筆看見函館馬拉松的開催介紹，正好落在行程內。怎麼這麼剛好？莫非是天意…？大喜。徵詢家人容許小的『順道』參賽的可能… 反正考察馬拉松也是一個特別的觀光行程 (是嗎 ？)，沒表反對就是同意，就這麼定案了。

自己爽爽去跑馬，對於等待+包容+體諒+顧小孩+成全你的家人們，怎能吝嗇 ？ 來，高級溫泉飯店，湖景第一排，外加一泊二食，相信是最好的解方。加上岳父母大人同行…這位做女婿的，卡，就給它拿粗來嚕落企，不能遲疑。當按下確認鍵時，手心冰冷微微出汗，約末3~5秒鐘吸不到空氣的窒息感一陣襲來… 古有明訓，Happy Wife，Happy Life，相信這一切都是值得的。

洞爺湖湖畔步道 (湖畔通り)

新千歲機場到函館，若不塞車大約從台北開車到台南的時間。途中在洞爺湖一宿。洞爺湖所在的支笏洞爺國立公園一帶形成了洞爺湖有珠山地質公園，並被選入日本地質公園和世界地質公園，有山有水，很值得攜眷一遊。

洞爺湖溫泉區的正前方，舖設有長約2K的湖濱散步路線 (湖畔通り)，設施規劃良好。有景觀雕刻，有小船，有厠所，有足湯，也有花草造景。重點是來回約4.5K的美景路線，乾淨整潔，安全舒適，無論是否為跑者，多數朋友都可以完成的。很適合邀請家人一起跑跑，體驗跑步的美好。若不過癮想體驗更長距離，沿著湖跑就對了，繞一圈正好可連成一全馬距離。

函館馬拉松 (2019.07.07)

站在千代田競技場上，身旁半馬 + 全馬總人數約8千，熱鬧但不擁擠。氣溫18度左右，相較於當時台北超過30度酷熱，能在北國，站上跑道，一切實在是恩賜。鳴槍前天空飄起了毛毛雨，100分的天時地利，心想是拼PB的好契機。但摸摸肚，捏捏腰，這多出來的5公斤油花，別鬧了，衝出去肯定被炸得滋滋作響。

如果跑馬像火車，能如高鐵般疾速，準點進站，享受風馳電掣的快感，是人人欽羨的對象; 但這副中古身軀搭載不了TURBO引擎，今天換個心情，當個莒光號司機吧，不快，也不慢，就來好好享受函館馬。

全程42.195K的賽道，相關的交通管制，高低起伏，關門點，補給項目，加油團…等等，主辦單位都交代的一清二楚。還在報到處，使用類似美食模型樣品的方式，在賽道模型上，標註各特色美食補給供應的位置，看了令人不覺莞薾。

(立體的賽道美食圖鑑模型)

一路許多民眾自發站在路旁為你/妳加油，從小朋友到長輩都有，『甘巴茶』『懷豆 Fight』聲不絶於耳。交管確實，沒有太多車輛的干擾，連路上輕軌電車都停駛了。跑在其中，深刻感受函館這半天，是留下來給跑者的。拿著手機，偶而停下來，紀錄這感動。

(谷地頭前的軌道坡，今早屬於跑者的城市)

函館沒有太多的高樓大廈，一路上不會有壓迫感。加上有很長一段沿著輕津海峽 & 函館灣而行，海風輕拂，十分享受。20K後，即使踩著6分速的步伐也是會累，肚子也是會餓的。心頭正納悶，耳聞日本馬都會有民眾在沿途自發補給，怎麼今天都沒看到呢 ？ 此時，函館為你/妳準備的獨有饗宴即將上菜…

(跑在函館港前的高架橋上)

香焦蕃茄是前菜。白色巧克力片，整根羊羮能量棒，軟嫩香濃的起司蛋糕陸續上桌。列車鳴笛靠站，一定要補好補滿。在報到處看到的賽道美食模型，在腦海中漸漸清晰了起來，也為自己提供了源源不絶的續航力，滿心期待。

下了高架橋，進入賽道末段。金森紅磚倉庫（金森レンガ倉庫）映入眼簾，背景就是大名鼎鼎的函館山，風情萬種。心想賽後帶家人來這逛一逛，老婆大人一定喜歡。

(海鮮丼，某種貝類羹，塩味冷拉麵)

轉個彎，進入函館灣的綠之島，耳邊鼓聲漸隆，37K處，大絶出現。海鮮丼，塩味冷麵，夕張哈密瓜 ! 我原以為哈密瓜沒什麼了不起，一吃歐邁尬，哈雷路亞…， 不得了了，那口感之JUICY…實在記憶深刻，久久不能忘懷。

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(夕張哈密瓜的料理後場)

和西瓜或台灣的哈密瓜在口中仍需咬嚼幾下不同，當天的夕張哈密瓜，不。用。咬。拿一塊放在嘴裡後，用舌頭頂就好，或雙頰向內擠，它就爆汁融化了。甜汁還會流滿手指，滑滑溼溼的，得用三爪功，算準角度，才能抓起盤中的第2塊。不時拿到一半滑了下來，像極夾娃娃的感覺。實在太驚豔了，不自覺停在這站猛夾猛嗑瓜，跑速Completely No Move，5 Minutes。要不是顧及國際形象，真心還可再戰三回合的。

(左為賽道無料補給，右為市售價; 請問米那桑，您會在這站停多久呢 ？)

函館馬的路線獲AIMS認證，路線也算平緩。但若您抱著破PB搶BQ而來，在谷地頭的軌道坡 & 末段上下二次高架橋，可能會讓您夢碎; 因一路吃膠人生而MISS掉這場主廚上菜秀，則肯定讓您遺憾。來旅跑吧。

伴隨著口中滿滿的瓜香與甜味，酒足飯飽，心滿意足的完成最後5公里。家人坐在看台上，看著自己奔向終點。回頭轉身向賽道致謝，謝謝函館馬，謝謝主辦大廚，謝謝這一切。

富良野

富良野 + 美瑛知名的花海美景遠近知名，挑在七月來訪，希望有緣一睹丰采。從旭川往南開，進入美瑛後，視野開闊了起來。遠邊連綿翠綠山峰，加上青色黃色良田，一望無際，成為主角。途經店家在前門種植的大片彩色花卉，車內瞬間驚呼連連。連街道旁的人行道花草，竟也有種植薰衣草來點綴的。期待接下來的重頭戲 – 富良野的富田農場。

一進農場，呆了，真的呆了。原來課本裡所謂的五顏六色，所謂的目不瑕給，就是用來形容這種畫面。怎麼有人可以把花種植得如此繽紛，如此霸氣，卻又如此和諧 ？ 那特色薰衣草，整片整片，紫的好夢幻，紫得好像在天上人間才會出現。

跑在花間又是什麼感覺呢 ？ 好想體會。拜託家人一小時後會合，小朋友薰衣草冰淇淋吃到飽，慢慢逛慢慢休息，我繞繞就回來。

富田農場其實不小。沿著山坡種植，有不同花海區，若每個花海都繞一圈大約3K左右。大多觀光客，尤其是團客，是不容易走完全程的。下車後拍拍照打打卡，在太陽下，走個一二區，買根冰淇淋，就準備上車到下一站了。其實有點可惜，來到寶地，好多好多美景未被探索。若能帶上跑褲跑鞋，一定可以看到更多美麗的風景的。

(花徑小路)

七彩花田裡，擺姿拍照都來不及，是沒人在跑步的。提醒自己小心別撞到遊客，在花海農場裡一畝一畝慢慢品嚐，十足『走馬 (馬拉松) 看花』行程。再繞出農場，一步一步，感受富良野寬闊的田園風情，享受在自然中，跑步當下的快樂。雖然只有短短6K，不斷思索為何旅行不忘跑步 ？ 很想多說些，但，雙腳已微醺，言已詞窮。

(美麗的富良野平原)

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當哈密瓜遇見薰衣草，會是怎樣的滋味 ？ 何妨您也點一客親自嚐嚐 ^^