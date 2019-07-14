跑鞋評測／迎向破4之路 陪我一同突破的帥氣夥伴

2019-07-14 17:01 運動筆記 呂旻珊



追求跑馬破4的路上，我與NB Fuelcell Propel 跑鞋的驚喜相遇~

跑過了12場全馬，數不清的半馬;成績從全馬破5到至今追求破4。

馬拉松為人生帶來的成就感，除了看到自己在速度與體能的成長躍進，另一個重要(膚淺)的因素，是能展現自我精實美麗與活力的一面(笑)，每回跑馬後總期待著攝影師捕捉的照片，期待著自己也能如高手一樣跑得快、跑得美。

近年有系統地進行訓練，NB跑鞋一直是我喜愛的訓練裝備之一，很開心體驗了令人驚豔的NB Fuelcell Propel 。

一雙好的跑鞋能讓我在肌力/跑姿及心肺上加強時，成為運動助力，Fuelcell Propel跑鞋高透氣網眼鞋面，加上全腳掌完整包覆性，彈性鞋口貼合舒適，與我的腳幾乎融為一體，舒適感極佳，使我能更專注於體能調節，展現突破成效。

最令我驚喜的，除了安全厚實的完整包覆舒適感，重量極輕是一大特色，Fuelcell Propel有強大回彈效果，隨時都能感受一股推動前進與跳躍感受，更加省力。

輕量透氣，合腳舒適，回彈力強，省力及助力兼具，外型簡約大方，Fuelcell Propel不只是我長距離訓練的好幫手，更加要陪伴我成為帥氣跑者的好夥伴。

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充滿自信帶著新夥伴迎向破4之路

我 準備好了!!