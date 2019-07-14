跑鞋評測／飛線材質鞋面 適合高階跑者的訓練鞋款

2019-07-14 17:50 運動筆記 Jerry Chen



繼續我們跑鞋開箱！

與上一篇開箱的赤足系列有點相同也有點不同，一樣的都是切割鞋底，但不一樣的鞋面材質造就另一種不同的感受，就讓我們來看下去吧。

NIKE FREE RN FLYNIT 3.0

與上一雙最大最大的差別就是，FLYNIT這個字！

這個意思也就代表著這雙鞋款採用的是飛線材質的鞋面，與上一雙5.0的針織鞋面有很大的差別。

好的實鞋出來，難在越來越先進的針織材質，不再像過去柔軟。

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不同密度的飛線所處理出來的鞋面，強度非常足夠，鞋子穿上後很貼腳不會有滑動的感覺，NIKE的勾勾就直接用飛線印在上面。

不同於5.0的簡單鞋帶孔設計，3.0採用完全的襪套適設計，並且在足背上端到足踝部分採用了一體成形的強化材質。

穩住者個腳踝，從不同的角度看進去都可以看到，加厚材質在保護著腳踝的穩定，後跟側邊可以看到類似強化塗層部分來保護足跟 。

一樣維持目前的設計理念，把設計概念印在鞋上，這雙鞋款一樣是印上了

Engineered for Natural range of motion，也就是為了親近自然的感覺而設計。

這次4.0mm，也是前後落差較少的鞋款，所以其實也是算是比較適合高階跑者的訓練鞋款。

後跟有反光塗裝讓你夜跑很安心，流線型的踝跟設計可以讓你跑步更流暢舒適 。

FREE的大字樣就藏在鞋墊裡面。

最重要的鞋底來了。

這雙鞋款的切線密度遠遠高過上一雙的5.0系列，也就是讓赤足的程度更加明顯，尤其是在前掌的部分。

而這雙鞋款也省去了耐磨設計，簡單來說這雙鞋款就是比5.0還要更高階的運動鞋款，減少了重量與不必較的設計，讓鞋款簡化，越是少前後高低落差的鞋款，就是更加強調小腿肌力的訓練。

總結此雙鞋款，Jerry穿著平常穿的US9，雖是襪套設計但仍非常容易套入，飛線設計的鞋面讓鞋子相當舒適的服貼，當然建議使用跑鞋專用的薄襪子而不是厚棉襪，不然就失去這雙鞋的意義了。

採用泡棉中外底而省去氣墊，是犧牲了緩正增加回彈且更接近赤足的感覺，這雙鞋款定位同樣是在短距離競速鞋款，但Jerry實穿過後，這雙鞋可以拿來當Tempo run的訓練鞋款，距離不長不會造成太多腳的負擔，同時藉由低的前後掌落差來訓練小腿肌的強壯程度，是這雙鞋款Jerry最推薦的使用方式！