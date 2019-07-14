跑鞋評測／NB不一樣了！ 讓人耳目一新的緩衝設計

2019-07-14 17:14 運動筆記 賴信翰



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開始跑步的這十多年來，我對NEW BALANCE的跑鞋都存有偏見，它們家的鞋給我的形象，就跟許多體格壯碩、肥胖又大隻的金頭髮歐美人士一般，相較於東方的纖細精緻與縝密心思，就覺得輸了一大截。所以自2010年的初馬以來，僅在2016年穿過NB Fresh Foam Boracay v2，是雙鞋測鞋，又再次應證我一直以來的印象。

2018年初，New Balance爆出一顆震撼彈，將與日本鞋神三村仁司展開合作，共同推出更適合亞洲人的鞋款，這消息讓我感受到「NB真的要不一樣了！」。

今年有幸獲得「NB Fuelcell Propel」的測試機會，相隔多年後，相當期待NB所帶來的變化，直接開箱測試。

【開 箱】

打開鞋盒看到NB Fuelcell Propel」確實被它的外型吸引住，我們家的女孩兒盛讚這是近幾年來獲得的幾十雙測試鞋中，最漂亮吸睛的一雙，家中四票全數通過。

「NB Fuelcell Propel」外型簡潔俐落，中底厚厚的白色Fucelcell緩衝，兼具美感與功能，鞋體後方的「NB」用電繡而非印刷的方式，也讓質感表現出來。

由側面看，全新的Fucelcell緩衝更為明顯，全腳掌不分段地覆上，提供完整的緩衝與動力回饋。

目前有個趨勢，歐美的鞋廠都往厚底輕量鞋發展，各大鞋廠競相推出厚底鞋，但要做到輕量，就各憑本事了，有些廠商可以將重量控制到單腳200公克以下，有些為了提供跑者更充裕的保護緩衝，會試著減輕中底緩衝，但讓鞋身包覆維持一定的厚度，達到保護相同但整體鞋重輕量化的目的，「NB Fuelcell Propel」就屬於後者。

前後足高低足差6mm，較我習慣穿的8mm還低一些，更接近赤足跑的腳感。

中底後跟標示「Fucelcell」材質，並做成圓弧型往鞋底延伸，腳後跟左右與尾端與地面形成一個弧度，實際跑步時，能如同滾輪般在腳後跟與地面接觸後，順著慣性的力量將動力往前帶。

很明顯可以看出「Fucelcell」中底往外傾斜，明顯比鞋身寬出許多。

鞋身包覆透氣網布，再以膠條與縫線壓縮固定。

鞋帶孔採10段線穿孔式，而非直接在鞋身上打鞋帶孔，減少鞋帶孔磨擦腳背的機會。鞋舌則採一片固定式，讓鞋舌不會在跑步時前後滑動。

鞋舌內側標示尺寸與越南製造。

抽取式鞋墊

大底覆以Ndurance耐磨顆粒，耐磨度如何還有代繼續測試，雨天跑時，會有點濕滑感，但仍在可以控制的範圍，自己小心點才是。

28.5號單腳重280公克，這是我覺得很適合跑超馬的鞋重。

【測 試】

「NB Fuelcell Propel」試跑，幾項心得：

第一次穿上腳踩在地上時，很明顯就可以感受到「Fucelcell」中底的回彈與軟Q，好奇地用手指按壓這片厚實的Fucelcell緩衝，驚訝於它雖然看起來很笨重，實際上卻充滿回彈。

如同航空母艦般往外傾斜的「Fucelcell」中底，讓腳掌在高速跑步時，仍能穩定住要前往的方向，而不會隨便偏斜，增加穩定度。

腳後跟「Fucelcell」材質的圓弧造型，在跑步時，能有效增加往前推動的力量。

鞋身包覆完整，鞋內的空間也不會有壓迫感，我平常是穿寬楦，這雙「NB Fuelcell Propel」是正常楦版，腳指在鞋內仍有充分活動的空間。

大底在雨天的紅磚路面跑時，會有點濕滑感，要小心點。

穿「NB Fuelcell Propel」以5分至5分半速，我一般所謂的超馬配速來跑，這雙鞋可以讓跑者有很穩定又安心的跑步體驗；但如果要拼速度的話，就會顯得吃力。

【結 語】

「NB Fuelcell Propel」我將它定位在平常練習鞋，跑者只要專注在腳步的邁進與呼吸的流暢，其他穩定的保護就交給它來幫你處理就好。

雖然「NB Fuelcell Propel」已經做很多輕量化的製程了，但要拼速度，這樣的重量仍顯得太重，但做為100公里賽、12小時賽、甚至更長的24小時賽比賽用鞋，「NB Fuelcell Propel」倒是非常的適合。

【個人跑步資歷】

自2010年陽明山馬拉松初馬以來，目前累計跑60場馬拉松賽事（25場超馬，35場標馬）。