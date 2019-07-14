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跑鞋評測／NB大眾跑者鞋款 既可跑遠也可有型

2019-07-14 17:30運動筆記 王媺霛

首先謝謝New Balance與運動筆記的邀約，有機會體驗New Balance最新一款跑鞋FuelCell Propel。這是我第四雙NB的跑鞋，目前所穿的跑鞋分別是:無畏蜂行者系列；以及競速系列的1400NY6、Hanzo R。這次的Fuel Cell Propel有別於以往穿著的NB鞋款。

跑鞋外觀設計

剛拿到這雙鞋，讓我驚豔，鞋子有著漸層感的墨灰面鞋身，鞋體的後側logo以細緻亮黃色的電繡線展現，黑黃色系的強烈對比，讓NB的商標，既使在夜晚下也能成為腦中記憶的亮點。

鞋身以多孔透氣的波浪緹花網布包覆，並以膠條壓縮固定，讓人有種未來感及速度感的錯覺。而鞋帶孔採穿孔式，減少鞋帶摩擦腳背的機會，顏色設計以亮眼的桃紅色及黑色搭配，黑色的扁鞋帶，在尾端則以桃紅色收尾，看見了NB在設計上的巧思，讓鞋子的整體更加搶眼。

鞋舌則採一片固定式，讓鞋舌不會在跑步時前後滑動，而產生不適感。

鞋子的大底材質是橡膠及EVA，具有耐磨及彈力的特性，以桃紅與寶藍的色系呈現。

前緣的橡膠還帶著小巧可愛的NB商標。

整體的鞋型，有著酷炫卻帶些嬌媚可愛的巧思，簡言之就是我喜歡的低調奢華感。

由側面看，可以看出「Fucelcell」中底往外傾斜，明顯比鞋身寬出許多，以圓弧的造型往鞋底延伸，而增強了穩固性。

跑鞋穿著體驗

初次穿著與競速鞋款比較下，鞋身與鞋舌較為厚實，卻顯得雙腳包覆感極佳，本身屬腳板較長且寬，雖然是標準楦頭，但腳趾頭是可活動的不會受到壓迫。

第一次穿上腳踩在地上時，很明顯就可以感受到彈性，搭載全新FuelCell 中底發泡材質，其回彈效果極佳，在跑步前的動態熱身，都能感受到鞋子帶給身體向上牽引的彈力感，能夠輕鬆的跳躍。

穿著感體驗分別以PU跑道、柏油路做測試：

本身穿著美規7.5號，其鞋子單腳重約230公克，雖然看起來很笨重，但中底的Fucelcell材質與圓弧的設計，形成前後足的高低差，在落地腳感上，能夠感受到與地面接觸後，有效的增加往前推動的力量，而在PU跑道上更能感受到Fucelcell回彈的軟Q感。

在上坡路段的柏油路面，往外傾斜的Fucelcell中底，讓腳掌在跑步時，仍能穩定住要前往的方向，而不會隨便偏斜，增加穩定感。

在階梯訓練上，大底包覆著鞋身，讓全腳掌完全覆上，能感受到穩定度，也能夠提供完整的緩衝與動力回饋。

整體感覺

NB的跑鞋分成四種長跑鞋:跑快/跑遠/跑的有型/競速專業款，而Propel是屬於一般日常大眾跑者鞋款，我把他歸納為跑遠及有型。

分享

鞋子本身的設計，外型簡潔俐落，但在色彩的搭配上，既耀眼也讓人印象深刻，在日常生活的穿搭上，更顯率性及個性。

而中底厚實的Fucelcell緩衝，兼具美感與功能，這雙鞋可以讓跑者有很穩定又安心的跑步體驗，並且將跑鞋融入日常生活，享受Run for fun !Run for life!

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