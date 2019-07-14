跑鞋評測／FuelCell彈力回饋 適合追求速度感跑者

2019-07-14 17:21 運動筆記 Teresa Pai



NB Fuelcell PROPEL 在夏天陪我一起訓練 （照片來源：Teresa Pai）

一字馬少女馬拉松四年級生，跑步讓我看見不一樣的風景。大三下課業繁忙，運動時間相較之前顯得少，為了年底全馬賽事，暑期時間重回訓練場上。在破四的路上，選擇一雙適合自己的跑鞋，兼具外型美觀又能提供輕盈感，就顯格外重要。NB Fuelcell PROPEL在盛夏訓練時光，提供我滿滿的活力，是雙性能與美感兼具的跑鞋。

NB Fuelcell PROPEL 輕盈柔軟的觸地

跑鞋為跑者的最佳夥伴，New Balance Innovation Design Studio全力研發，針對跑者腳型、觀察跑者力學變化，打造出極速動能FuelCell科技，為跑者帶來超越極限的體驗。結合眾多專業的技術，有了更輕、更舒適的觸地感。

NB Fuelcell PROPEL（照片來源：Teresa Pai）

FuelCell Propel 全新登場，採用全新材質FuelCell中底，較前一代多15%能量回饋，彈、軟的觸地，好像有一人推著你前進一樣。寬楦頭的設計，為拇指外翻的我提供腳趾頭最舒適的空間。

外型設計上，以線條，簡約成穩，滿足跑者除跑步訓練外也能用於日常穿搭。

Trace Fiber透氣緹花材質，提供中足輕量支撐（照片來源：Teresa Pai）

大氣黑色鞋面取用輕量透氣網眼包覆，並使用Trace Fiber透氣緹花材質，以多方向性織法，強化中足穩定性。在鞋子前緣使用貼條，增加跑鞋耐用性，並且在穿上後增加俐落與帥氣感。彈性鞋口，舒適貼合，減少跑步摩擦帶來的不適感。

全腳掌FuelCell中底，給予跑者滿滿的彈力與能量回饋（照片來源：Teresa Pai）

NDURANCE 耐磨橡膠大底，按照跑者落地軌跡設計底部（照片來源：Teresa Pai）

NB Fuelcell PROPEL 跑鞋實測

實際穿上跑鞋來到河濱公園以及PU跑道上測試了幾次，能感受到FuelCell底部給予雙腳向前的推力，彈力的底部在跨步上十分流暢，每個步伐下踩都能感受到滿滿的能量回饋。在PU跑道上能明顯感受到回彈感，吸震力相當好的FuelCell底部，讓每個步伐都更加穩定。Q彈的回饋力量，讓在跑步時越跑越順暢，能夠更快速進入訓練。

在PU跑道上測試更能體驗到 Q彈處地感以及源源不絕的能量回饋（照片來源：Teresa Pai）

良好的抓地力與穩定性

NDURANCE 耐磨橡膠大底，不論在柏油路面或是PU 跑道，又或者在夏天訓練時雷陣雨後積水路面，皆未發生打滑情形。特別於上坡路段做測試，能感受到鞋底顆粒的良好抓地力，再加上FuelCell彈力的底部，讓上坡的每一個抬腳都更佳靈活。

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柏油路面上實測，能感受到NDURANCE 耐磨橡膠大底給予穩定的抓地感（照片來源：Teresa Pai）

體驗心得

1. FuelCell彈力的底部，適合追求速度感的跑者。

2.鞋面與鞋底良好的耐磨設計，給予跑者最好的防護。

繼去年在台北馬拉松全馬往前推進90分鐘，刷新個人最佳來到04:13:11後，由於課業繁忙，較無按表操課跑步。重拾訓練路上，面臨破四關卡，得更加耐心與充足時間準備。選擇一雙良好且適合自己的跑鞋，勤奮訓練，相信你我都能達到自己的目標！