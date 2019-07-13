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賽事分享／名古屋女子馬 贏得屬於自己的Tiffany

2019-07-13 15:55運動筆記 知行合逸

這大概是所有馬拉松比賽中最夢幻、最美妙的一幕了：終點拱門後，西裝革履的男模，雙手奉上綴著白色蝴蝶結的藍色紙盒，他們明眸皓齒，笑盈盈的對你說：「恭喜完賽！」

於是你解開蝴蝶結，打開藍色的小盒子，銀色的Tiffany馬拉松完賽限定版吊墜，安安靜靜的躺在那裡，不張揚但足夠閃耀——2015年它是一朵精緻的櫻花，2016年它是T家經典heart tag特別款，2017它是一朵嫵媚的玫瑰，2018年它則變成了怒放的雛菊，2019年則是一朵優雅的木蘭。還有哪一場馬拉松完賽紀念獎牌比它更具誘惑呢？用錢買不到，只能用腳步獲得的Tiffany，才是送給自己最完美的禮物，與之相比，42.195公里的汗水和痛苦好像就不算什麼了呢！

2015年完賽獎牌

2016年完賽獎牌

2017年完賽獎牌

2018年完賽獎牌

2019年完賽獎牌

在奧黛麗赫本主演的經典電影《蒂凡尼的早餐》中，赫本穿著黑色禮服裙在Tiffany的櫥窗前駐足流連吃著早餐的身影讓人難忘，她有一句經典的台詞，“I'm crazy about Tiffany's！”。電影中女孩的故事裡交雜著金錢、慾望、都市、挫折和夢想，但是最終以遇見真愛、理解幸福的定義結局。從此，世界上有一種幸福，叫做Tiffany藍，而繫上象徵純潔無瑕的白色緞帶，這個知更鳥藍色的小盒子，成了世界上格調與雅緻的象徵。

然而，世界上最珍貴的東西，永遠都是用錢買不到的。Tiffany 精心打造的完賽獎牌，只有在7小時內跑完42.195公里的距離才能獲得。

於是，每一年，都有無數的女性跑友，勤奮訓練，把自己人生唯一的初馬交給名古屋，第一個全馬的完賽獎牌尤為珍貴，有了Tiffany的加持，更有與眾不同的意義；於是，每一年，也有無數的女性跑友，一次又一次的重複參賽，享受著燕尾服男模把這個精緻的綴著白色蝴蝶結的Tiffany盒子，親手交給自己的幸福。

「人生的價值並不取決於你呼吸的次數，而是那些令人不禁屏息的美妙時刻」，所謂的意義，就是完賽後，為努力奮戰、大汗淋漓的自己，戴上Tiffany獎牌的那一刻吧！很奇妙，女生們在賽場上揮灑的汗水和Tiffany竟然也能如此優雅完美的融合。

名古屋女子馬拉松也深受全球的跑步女性所追捧，年復一年，它都在不斷打破自己創造的「世界最大的女子馬拉松」紀錄。 2020年3月8日女神節的那個週末，你願意和二萬多名運動女神匯聚在一起，進行一場美麗的狂歡嗎？你願意挑戰42.195公里，並享受終點Tiffany項鍊和帥哥男模的寵愛嗎？平凡的周日也因為這場比賽而重新定義，在這一天，你就是最棒的女神！

關於這個比賽，想說的太多:

它的賽道，滿是色彩明艷、精心搭配熱愛運動的女生，妝容一絲不苟，笑容燦爛明媚，彷彿凝聚了全世界的美好！它的完賽率高達97%，7小時寬鬆的關門時間，更是許多女性跑者初馬的首選之地！

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它的完賽獎牌，是由著名珠寶奢侈品牌Tiffany&Co精心打造，更是有錢都買不到的限定款Tiffany吊墜！ 它的終點線，迎接你的是一群西裝革履捧著Tiffany藍色禮盒，英俊瀟灑、風流倜儻、合照一百遍也不厭倦的男模團！ 而它的中籤率，也隨著越來越多的關注，連年屢創新低。

名古屋女子馬拉松還是國際田聯錦標賽事，是全球最頂尖的女子馬拉松，每年吸引大量女子精英選手前來PK，由於賽道大致平坦，也十分有利業餘馬拉松愛好者前來追求PB，由於它同時也是AIMS賽事，您可以用它的成績來申請波士頓BQ。2019年的比賽中，中國選手李芷萱以2小時26分15秒的成績位列第13名，創造了近3年來中國女子馬拉松的最好成績。2020年它也將成為世界六大馬拉松年齡組的資格賽！

因為是女子馬拉松，所以跟以男生為主的全馬賽事不同，女生天生對於美的熱愛和追求，使得賽場充溢美感。再也沒有那些只知道穿賽事背心和運動短褲擠來擠去的粗糙漢子，耳邊傳來的也全是柔聲細語、淺談輕笑，就連空氣似乎都有了淡淡的香氣。

熱愛運動女生特有的自信與氣質，好像世界上所有的美麗都集中在這裡！賽事組委會特別安排的攝影團隊，更是讓這場比賽變成了大型的寫真秀場，平均一人會收到100張以上的個人及賽道照片。

除了Tiffany之外，由於主贊助商是化妝品公司，您還將獲得menard贈送的化妝品，運動品牌New Blance也會為完賽選手提供特別設計的完賽T。不過，無論是Tiffany還是T恤，只有完賽才有，這一切，只為完成全馬比賽的女神你！

名古屋女子馬拉松只有全馬，很多沒有跑過馬拉松的女性跑友都會擔心，42.195公里？是不是太長了？不能完賽怎麼辦？別怕，關門時間足足有7個小時，且分段關門時間也很寬鬆，名古屋女子馬拉松每年完賽比例都超過97%，非常適合跑者體驗初馬，就算是個跑步新手，也可以這場賽事為目標。據統計，這兩年報名名古屋女子馬拉松的跑友，其中就有60%是在名古屋完成初馬！從現在開始，還有半年多的時間可以去奮鬥，努力成為全馬女神，贏得屬於自己的Tiffany！

在日本，除了可以在各大藥妝店和商場瘋狂買買買，名古屋女子馬拉松expo也是剁手聖地，各種限量版裝備，都在等你哦！而在名古屋早春的季節，你也可能會和櫻花不期而遇，為自己安排一場放鬆身心的旅行吧！飛一趟名古屋，Tiffany、看花、賞景、吃鰻魚，這樣的完美假期值得妳擁有。

名古屋城

大須觀音

淺間神社

常滑招財貓

順便說一句，名古屋女子馬拉松，男性禁止參賽哦！想陪著女神們一起跑怎麼辦？推薦您參加名古屋城市馬拉松！只有半馬或者10公里項目，賽道和女子馬前半程完全相同，起跑時間僅晚女子馬一個小時，起跑後不久您就將會和折返回來的女子馬拉松選手迎面相逢，而如果您跑的夠快，也是可以追上女子馬拉松跑的慢的選手。不過，城市半馬沒有完賽獎牌，因為，男性在這個賽道上只是陪襯囉！

報名資訊

2020 名古屋女子馬拉松比賽時間：2020年3月8日比賽地點：日本 名古屋比賽類別：全馬：關門時間7小時，僅限19歲以上女性報名。

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