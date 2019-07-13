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跑鞋評測／RUB希望路跑團 ASTRO實跑評測

2019-07-13 17:17運動筆記 RUN希望路跑團

HYBRID NETFIT Astro~Let’s Go！

跑步，是我們生活重要的一部份。這一週，我們進行多場次的自主訓練實測，為了就是將 HYBRID NETFIT ASTRO 實戰於不同的場域、路徑、天候、配速…等條件中，呈現跑者當下對鞋子性能、跑感做最真實的具體描述。

夏日練腳力的好去處-頭城九股山

日期：108/7/2

地點：九股山

距離：12KM

爬升：643m

趁工作空檔的時間，渾身是勁的恩仔和亂攝手建興哥相約試跑頭城九股山，感受一下腳上這雙鞋子對於山路的適應性和舒適度。他們說：鞋子本身重量還蠻輕的，鞋底的吸震效果不錯。由於是跑山路的關係，當然要測試鞋子的抓地力，也許是天候不佳，路面有些潮濕，部分路段甚至有青苔，當下感受這鞋子的摩擦係數偏低，抓地力略顯不足。在此也提醒所有跑者，路跑時需留意路面安全性，避免不必要的危險性發生。

九股山高度距離配置圖（圖片來源：RUN希望恩仔）

抓地力略顯不足，跑者須留意路面質地，減少風險發生（圖片來源：RUN希望亂攝手 建興）

恩仔建興於九股山吉祥寺前合影（圖片來源：恩仔）

PU 跑道-Try again

日期：108/7/5

地點：宜蘭市中山國小操場

距離：12KM

場地：PU跑道

均速：5:54/km

腳傷後，復原之路，真是磨心啊！筋膜的牽動就像”牽一髮而動全身”相互交替著。怎麼讓身體和諧共處，是許多跑者共同的心聲，更是殷殷期盼的內心戲。經過了體驗後，安安勇敢的穿上PUMA跑鞋，抓緊時間進行測試。安安發現：這雙鞋彈力真的不錯，鞋底的性能有助於我足底肌膜的傷勢，能讓我一步一步，順順的跑出久違的12K。

（圖片來源：RUN希望亂攝手 建興）

假日的 LSD 測試

日期：108/7/7

地點：巴拉卡公路

距離：21KM

爬升：555m

為了測試 PUMA HYBRID 的跑鞋，團友明益哥 7/7 起了大早，北上挑戰騎車聖地-淡水的’’巴拉卡公路’’，準備當跑山獸囉！

明益哥分享著：這公路沿途兩旁樹蔭遮蔽，風光明媚，涼風徐徐。隨著地形坡度緩緩的上升，穿著這雙鞋，整體的感覺是舒適的。10K 的緩坡，爬升高度約 400m，我的鞋子好像加裝了 TURBO，可以瞬間加速，甚至跑的比旁邊的單車騎士更快。我們分析：這大底有盾型顆粒可以增加抓地力，鞋子中底加厚提升爬坡時的避震與回饋，足跟包覆性佳，增加舒適度與緩衝力道。這雙鞋的重量屬於中型，不算笨重，所以順順地來到大屯山助航站的制高點。以這樣的爬升坡度與長度，駕馭這雙鞋是輕鬆的。

人說：上山容易、下山難。因為下坡對膝蓋承受的重力與壓力是上坡的數倍。明益哥在過去的跑步經驗中，比較少接觸山路。所以這次在回程下坡時，也採用保守的配速。他是這樣地回顧：沿途，我還是緩緩的下坡，我感覺到鞋後跟緩震設計的效能，似乎把我全身的重量利用”作用力與反作用力”巧妙地反射回去，如此一來，膝蓋所承受的壓力自然減輕很多。雖然是夏日豔陽當空的十點多，我還是有測試 5”20的配速喔。

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巴拉卡公路 奔馳中的明益哥（圖片來源：RUN 希望 明益）

陡上陡下的山坡測試

日期：108/7/9

地點：礁溪 黃帝神宮 *5 趟

距離：11.43KM

爬升：281m

即便白天從事極盡需要勞力的營建工作，但為了挑戰明年初鎮西堡初百 K 的明益哥，不怕累，積極扎實地練起山路。他說：除了腿力，更要讓心肺、呼吸習慣這樣的強度。

（資料來源：RUN希望 明益）

第一趟：體能充沛，上坡時倚著鞋子的前端抓地力順利的上山，下坡時靠著鞋後跟緩震，優雅完攻。

第二趟：同上

第三趟、四趟：因為體能有點下滑，故上坡時有點上氣不接下氣，步兵約 10 公尺。好在鞋子的輕盈、舒緩不少體力快速消耗的痛苦。但下坡時是這雙鞋子發揮最大效能-緩震，瞬間緩解了體力快速流失的疲憊感。

第五趟：維持穩穩地完攻。

PS.黃帝神宮是陡上陡下的路段，雖然第三趟後已經是氣喘噓噓了，但還好我穿對了鞋子，讓我更能保持配速完成自主訓練了！

夏夜輕鬆跑

日期：108/7/10

地點：宜蘭運動公園

距離：10KM

10K，是我們團友間熟悉的默契，雖然沒有硬性規定。但若條件許可，這個 10K 可以是我們的輕鬆跑、漸速跑、配速跑；這樣的距離更可以伴著我們來趟心靈之旅，就像知心好友打開話匣子，邊跑邊暢談呢！

今晚，安安和團友相約宜運，進行輕鬆跑。安安說：這雙鞋包覆性與整體性能佳，能維持我的跑姿，減少痛感，順順的跑著。最後1K了，評估自己的狀態不錯，那就順勢而為，短距離衝刺一下吧！跑出好久沒出現過的四字頭，也算是意外的小驚喜。說真的，這雙鞋可以成為我固定的訓練鞋，甚至將來做間歇訓練。

感謝有您

最後，真心地感謝運筆，讓RUN希望路跑團有這個機會，為PUMA進行新鞋體驗測試。在跑馬這領域，我們都是新手，感謝您們的包容，接納我們這真實但不太專業地分享。

HYBRID NETFIT ASTRO 是一雙時尚又耐超的訓練鞋。對於新手跑者來說，這是一雙非常適合入門的訓練鞋，除了本身重量輕加上鞋底的吸震及彈性回饋，讓跑步不再是令人望之卻步的運動了。

誠如明益哥所說，他不是競速型的跑者，但他是嚮往跑山、越野的愛好者。經過近期密集試穿，不管是一般柏油平路、PU 跑道、環湖跑、緩長坡的山路、短而陡的山坡…已經累積了 100K↑，真心發現這的確是一雙為大眾化設計的-優質訓練跑鞋。

我們喜歡跑步，因為跑步讓我們看見不一樣的自己。未來，我們還要相伴跑久久。文末，謹以此影片致上我們無盡地感謝。一日 RUN 希望 終身跑不完！

目前 PUMA 將於7月 6 日啟動全台 HYBRID 試跑列車，讓全台跑者一同體驗科技潮跑的強勢熱浪，歡迎大家線上報名

*跑步心得 盡在運動筆記*

騎士
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