賽事報名／痛風系補給！DADA RUN屏東場森林路跑

2019-07-13 16:15 運動筆記 小光



今年的10/6跟著 DADA RUN 一起到屏東縣潮州鎮林後四林平地森林園區 森林路跑吧！跑在森林與山谷裡享受滿滿的芬多精，沉澱身心靈，這次就帶大家漫步在仙境吧！

屏東縣潮州鎮林後四林平地森林園區一直是許多屏東人假日前往休閒的好去處，園區內將春夏秋冬字眼融入設計富含趣味性，林後四林平地森林位於潮州，原本台糖甘蔗田，民國91年起林務局以平地造林方式獎勵造林，目前造林面積已達400多公頃。

(你有看到地圖內的春夏秋冬的字眼了嗎?)

活動場地腹地廣大且擁有良好的停車管理，再也不用在開跑前瘋狂找停車位，還要擔心時間趕不上起跑，或者沒有多餘的時間來賽前寄物了!

回到本文重點啦！DADA RUN 堪稱最潮物資馬，現在來和大家介紹究竟潮在哪邊狂在哪邊啦~

專屬城市設計款紀念衣

大網孔快速吸濕排乾的面料，將汗水更加迅速帶離肌膚表面，同時採用四針六線拼縫法，將低身體與縫線摩擦導致的不適感，並以森林路跑結合原住民菱形紋圖騰設計，富含收藏意義。

豪華組專屬訂製衣

想要專屬訂製衣就來升級豪華組吧! 相信每位跑友都想要一件專屬於自己的跑衣，偏偏客製一件跑衣貴33，到底有甚麼好門路可以得到一件屬於自己的訂製衣呢?來吧! 來為自己升級參賽豪華組吧! 只要參賽豪華組將有6種款式多色選擇，高達27種供你挑選!!

還有更多拿到並軌的完賽禮

現在就是揭開拿到手軟潮物資的神秘面紗，防水托特包使用原住民菱形紋圖騰設計，加上超大容量，讓你跑在馬場寄物一眼可以看到自已的寄物，或者帶去旅行需要裝各三天兩夜的衣物絕不是問題!!

慢跑遮陽帽LOGO 採用反光材質，就算夜晚跑步也安心，後方魔鬼氈設計，可依照自身頭圍調整舒適的穿戴感受。加上熱昇華運動涼感巾，以及城市紀念獎牌，名副其實拿好拿滿。

報名費只要 800 元就可以獲得這麼豐富的物資內容，你還不心動嗎？

這次分了5 公里/ 10 公里/ 21 公里三種里程數，非常適合全家大小一起報名參加，不管是親子共遊漫步還是挑戰自我破 PB 三種選擇讓你報好報滿。

組別 超值健康組(5公里) 豪華健康組(5公里) 超值路跑組(10公里) 豪華路跑組(10公里) 超值半馬組(21公里) 豪華半馬組(21公里) 報名費用 $800 $1,280 $900 $1,380 $1,000 $1,480 晶片押金 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 活動前的物資 (郵寄) 運動紀念衣 V X V X V X 客製紀念衣 X V X V X V 號碼布、 計時晶片 V V V V V V 完賽禮 (現場憑號碼布領取) 屏東場限定托特包 V V V V V V 運動中空帽 V V V V V V 運動毛巾 V V V V V V 紀念獎牌 V V V V V V 完賽餐盒+礦泉水 V V V V V V

團隊報名滿 30 人還能獲得超精美最潮流的 DADA RUN 專屬團旗呢！（團名將依據報名時登記團名製作）大家拿著一起合影絕對是最有價值的一張合照，帶著團旗上山下海凝聚團隊向心力！

介紹完滿滿物資是不是已經迫不及待想要趕快前往報名啦!來來來不要急，DADA RUN 賽道補給更是強大！滿滿的熱食水果冷飲小點，還會隨著季節不同調整補給品，不怕被吃垮就怕跑友吃撐無法跑回終點啊！

活動路線

5K 健康組路線

起點(四林平地森林遊樂區停車場) → 左轉潮義路 →十字路口左轉往沐雨鍾林靜心民宿方向直行 →左轉自行車道 → 左轉繞園區環園道路 → 終點(四林平地森林園區)

10K 路跑組路線

起點(泗林平地森林遊樂區停車場)→潮義路右轉→新光路左轉→屏109鄉道左轉→屏109鄉道右轉→右轉中興路→沿山公路右轉→屏110-1鄉道右轉→新光路右轉→會場(終點)

21K 半馬組路線

起點(四林平地森林遊樂區停車場)→潮義路右轉→新光路左轉(明發村方向)→屏109鄉道左轉→屏109鄉道右轉→新隆路左轉→中正路左轉→過來義大橋後左轉→大后部落聯絡道路左轉→折返點→原路折返至來義7-11門巿 → 直行新隆路 → 接新光路 → 接潮義路 → 左轉進入四林平地森林園區 → 會場(終點)

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看完本篇文章再和大家小道消息報好康!!

現正報名還可抽多功能運動後背包，名額大方100位!!(將於活動現場抽出)