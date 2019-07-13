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跑鞋評測／跑鞋開箱 Air Zoom Pegasus35實穿分享

2019-07-13 17:11運動筆記 Jerry Chen

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今天要來開箱的鞋子！

可是歷史悠久啊！！！！！

已經出了到了35代！！！

沒錯 一雙比Jerry還要老的鞋子！！

可見這雙鞋子一定是不斷的改造且收獲好評

才能一直延續發展！！

廢話不多說 開始來開箱！！

看看它的型號如上！

經典又簡單的橘色鞋盒。

這個鞋盒也太浮誇了點，是多怕鞋子在盒子裡面撞傷？

一樣附上沒有什麼用的說明書！！

好的小飛馬出來嘍！！

小飛馬？這雙鞋款在跑步專業的團隊中的代號就是『小飛馬』

先來看看小飛馬的外形，其實與上一代並沒有做外觀上太大的修正，而是針對功能性給予更強的調整。

先來看看這個鞋面，機能網佈的鞋面上佈滿了各式大小的透氣孔，有大有小

讓透氣的效果很好，也不因太大的透氣孔造成鞋面的穩定度變差。

側面也充滿了透氣孔。

前緣的部分翹起，減少跑步的時前腳摩擦力。

正面的部分可以看到黑白混合的配色，孔洞相當明顯。

此雙鞋款維持原本NIKE的LSD鞋款設計，前低後高的鞋底設計，差1公分的高低差，讓你在跑步時有持續推進的效果。

而此雙鞋款最大的改變就是，全掌式Zoom air，整個腳底都是氣墊，換來極度的舒適感，腳底軟QQ，但也同時犧牲了回饋性，讓你需要花費更多的腳力來推進，

此雙鞋款對於訓練LSD或者半馬的人是很適合的。或者腳底有傷的，如足底筋膜炎的人，但如果此雙鞋款拿來跑全馬或者是追求速度的表現，相對不會有太好的效果。因為你的腳力都會被ZOOM給吸收掉的，沒有不好，只是鞋款針對的客群不同。

接著是現在很夯的一體成型鞋面

減少了鞋舌與鞋面交接的摩擦，算是現在NIKE的主要是設計概念。

襪套的設計難免因為腳型的不同而有滑動的可能。

這時候Flywire系統就是最好的夥伴了，整個穩定鞋身。

鞋跟的部分自從Nike Zoom Vaporfly 4% 的問世，就開始了這種鞋跟設計，尖銳的後跟減少了風阻，微翹的後跟，如同前掌一樣，同時減少腳跟落地時的摩擦力。

貼心附上反光條。

鞋墊上的Running代表著這是一雙專業跑鞋。

鞋底的部分。

內側經典的六角顆紋，做了延展性的變化，中到後慢慢拉長了六角的長度，針對不同的受力做了設計！

外側的部分則用線條顆文，增加前進時的穩定度。結論，這是一雙融合了35年的傳統，與最近科技的鞋款，價位上是值得考慮拿來訓練用的好鞋！

夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

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