城市馬升格IAAF銅標有多難？ 須滿足10大要件！

2019-07-13 17:28 運動筆記 謝佳晉



隨著台北馬拉松的升格，也是台灣首個獲取國際田徑總會(International Association of Athletics Federations, IAAF)銅標賽事的城市馬，加上萬金石的銀標，累計共兩場獲得IAAF標準認證的賽事。同時IAAF在2019年除了原本的金(Gold)、銀、銅標外，又新增規格更高的白金標(Platinum)，究竟該怎樣才能申請認證? 又怎麼樣才能升等呢?

想要申請成為IAAF標籤的賽事，最基本需要有IAAF/AIMS的賽道認證，無標籤想要申請成為2020 國際田總銅標認證的賽事，需要在賽事前至少30天以E-mail通知IAAF，IAAF將在比賽期間派遣觀察員前往評估，並且在賽事結束後提交申請表由IAAF評估。同樣地，若是銅標或者銀標賽事想要升格為金標賽事，同樣必須在賽事前至少30天知會IAAF，並且在觀察員評估後提交升級或者更新的申請書。最後，金標認證賽事要申請2020白金標，需要在賽事前至少60天通知IAAF以利進行詳細的評估。

IAAF的觀察員或技術指導員前往賽事的費用，須由主辦方提供，包含經濟艙來回機票，至多三晚的食宿和當地的交通。

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評估的內容非常廣泛，分為以下幾項：

1. 開賽前的日子

在比賽前須要舉辦菁英邀請選手的技術會議，若用英語以外語言進行，則必須要安排英語翻譯。內容包含熱身的流程時間、補給站資訊、中途棄賽回到終點方法等，同時須讓運動員了解配速員和預定的配速時間。每位菁英運動員的號碼布需要明顯和一般參賽者不同且具有辨識度和客製化，並且在比賽前夕每位邀請選手需要檢查裝備 (如果是傍晚或夜晚鳴槍的比賽，不能遲於當日早晨)，以確保裝備是符合IAAF規範。選手可以自備補給內容和放置的補給站，在賽前技術會議同時提出。

2. 鳴槍之前

菁英選手需要有獨立、安全且足夠的空間進行暖身，若有輪椅組的選手則必須要有足夠的殘障廁所。不論是菁英選手或者一般參賽者，寄物必須要很流暢，另一個很重要的點是，申請標籤認證的賽事需要按照配速或者完賽成績讓所有人確實分區。

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3. 全程封路

要申請IAAF標籤認證的賽事，其中一項很重要的就是必須達到全程封路，除了大會車輛其餘車輛皆不能出現在賽道上，如果是雙向通行的道路，可以只有參賽者所在的那一線道封閉即可，終點的交通管制不能有時間限制，必須直到關門時間或者最後一名參賽者通過，此外，每個路口都必須要有交管人員。最後，白金標的賽事，除了汽車之外，賽道不能被任何其他交通方式給影響。

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4. 賽道

在比賽過程中，丈量員需攜帶賽道丈量資料同步坐在前導車，以確認賽道是否符合規範，同時每個分段點必須要明確標示在賽道地圖上，里程的標示(公里或英里)必須出現在賽道顯眼的地方。此外，申請標籤的賽事距離不可以和任何其他距離的賽事重疊，在鳴槍之後菁英選手不可以和任何比賽以外的人有接觸，否則將會違規。

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在賽事中，領先者前面需要有前導車，車上必須有計時器，如果是男女混合的賽事，男女的領跑者前面分別都需要有。最後，在金標和白金標的賽事，需要有終點前的攝影機，在衝線時間非常接近時可以進而去區分名次。

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5. 配速員

配速員需要有特製或辨別度高的服裝，同時他的號碼布上需要有”PACER”字樣和配速員的名字，別在胸前或者背後，另外，同一個配速不能超過三名配速員。

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6. 補給站／海綿站

每個補給站需設立裁判，以確保菁英運動員沒有違規。所有菁英選手只能取用在賽前技術會議時提供之補給，在比賽過程中選手間和跟配速員間可以分享補給，但若被裁判認定持續提供補給會被判違規或者失去資格，男子選手給予女子選手補給援助也會使女子選手被認定不公平而取消資格。

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7. 成績紀錄

所有選手需要有晶片計時，並且分成「鳴槍時間」和「晶片時間」，在可能的情況下，分段時間必須被詳細記錄，在通過終點前20名的男子和女子選手成績，須以最快速度以PDF的形式寄信給IAAF，排名依據以鳴槍時間為主。

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8. 禁藥管制

針對不同層級的比賽有相對應的藥檢規定，如下：

銅標：男女各取3名選手接受藥檢(單一性別賽事取3名)，至少3名選手須接受紅血球生成素(EPO)的檢驗。

銀標：男女各取5名選手接受藥檢(單一性別賽事取5名)，至少5名選手須接受紅血球生成素(EPO)的檢驗。

金標：男女各取6名選手接受藥檢(單一性別賽事取6名)，至少6名選手須接受紅血球生成素(EPO)的檢驗。

白金標：除了和金標賽事標準相同之外，選手需要有先前比賽詳細記錄的生物護照。

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9. 媒體轉播

針對不同級別的賽事，在媒體轉播上也有明確的規範，分成以下幾個類別去簡介

a. 網頁：需有專屬網頁，並且提供英文版的開始列表和結果，以及公布前20名男女選手的結果，金標和白金標賽事需要有完整版的英文網頁。

金標和白金標賽事需要有完整版英文網頁(圖片來源)

b. 轉播：

不論是何種標籤，需要有全程轉播，隨著層級而廣度也有所要求。

白金標：在主辦國需要至少有1個全國性網路電視的直播報導，在全球需要有至少20個國家的電視或者網路直播。

金標：在主辦國需有完整在電視或網路的直播，全球需要有超過10個國家的電視或者網路轉播(直播或者延遲)

銀標：在主辦國需要有全程轉播(直播或者延遲)。

銅標：在主辦國需要有賽事精華在電視或者網路播放

金標和白金標的賽事需要有至少一位菁英運動員接受賽後訪問，並且提供英文翻譯。

c. 現場大型螢幕：金標和白金標賽事需要在完賽區域設立至少一個巨型螢幕讓觀眾可以觀賞比賽。

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10. 邀請選手

針對世界的頂尖選手， IAAF依照世界排名分成金、銀、銅三級，和以往不同的是，不再取成績作為標準，而是改以世界排名為參考，以前一年12月的第一個周末後公布的世界排名為準 (2019的分級以2018年12月4日公布的世界排名為準)，而不同層級賽事需要有一定數量同級別選手參賽。關於選手分級的參考標準如下：

金級：男/女世界排名 1-150名

銀級：男/女世界排名 151-300名

銅級：男/女世界排名 301-400名

世界排名前10名選手(圖片來源)

各種不同層級的馬拉松賽事，需涵蓋至少6男和6女同等級別的邀請選手 (單性別賽事需要至少7人)，比方說金標賽事例如東京馬拉松，總共需要各6名男女世界排名1-150名的金級邀請選手。

過去需要來自4-5<個不同國家的限制，在2019年也同步取消。

在金標和白金標的邀請選手中，除了原先6男6女金級選手的要求外，需要分別包含該洲前100名的選手，金標賽事至少4名，而白金標至少8名，以促進本土菁英的發展。

整體來說，要申請成為IAAF認證標籤的賽事，是件花錢又費工且繁複的過程，同時也需要市民的參與投入，不同層級的賽事最大的差異來自轉播的規格和邀請選手的等級，尤其到金標以上的層級，更是可能要動用國家的支持才有辦法，萬金石馬拉松的成功，交管的便利性貢獻良多，台北馬以第一個台灣的城市馬升格銅標，是一個非常令人感動且備受肯定的事，希望未來整體市民的風氣可以更支持大比賽的舉辦，以自己家鄉賽事為榮。

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參考資料：IAAF LABEL ROAD RACES REGULATION 2019