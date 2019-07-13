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訓練心得／二水馬全馬官方訓練營 先修課DAY2

2019-07-13 16:04運動筆記 Hsueh Yu Chun

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361°二水馬全馬官方訓練先修課第二天，一樣在高鐵彰化站開始，第一堂課是於戶外講解主課表跑步教學，任何人跑時都必經的三個動作，就是(1)落下(2)關鍵跑姿(3)拉起。

其中最重要的就是善用重力放心地往前落下，因此先由初階的彈性站姿倚牆落下開始練習，接著練單腳提起、放重心下方的初階關鍵跑姿，別忘了此時支撐腳膝蓋是不鎖死的唷！然後再藉由同學互相幫忙壓腳練騰空腳直上直下的感覺，想像沿著支撐腳小腿而向上，而且腳踝需是放鬆而腳尖下垂的。

每次做完上述初階的三個動作後，在體感猶存時緩跑一小段，練習技術是首要的呀，其中教練們也提出幾個要點，而跑步時可想像頭頂重物出力伸直驅幹，如此就會自然地收下顎，還有如果雙手往上舉仍能跑得快，那是跑姿正確才做得到的。

同學們完成執行一個多小時課表的新體驗後，慢跑緩步回到中潭社區活動中心進行室內課程，先伸展再學習滾筒筋膜放鬆術。多數跑友會執著於跑量，而疏忽讓筋膜回復良好狀態的練習。

正常的筋膜是富含水分的，可是運動後水分流失就容易筋膜沾黏，所謂五十肩就是筋膜沾黏造成，藉由滾筒自行按摩可讓水分回到筋膜內，有助消除肌肉痠痛，又具保健身體的優點，非常值得平常多做，享受那隱隱又爽爽痛的感覺。

下午開始了肌力訓練教學，腿部肌肉是拿來服侍體重，所以初階肌力訓練就先由練臀開始。深蹲時要軀幹，拉直腳尖朝前屁股往後坐；膝蓋不內夾站地略比肩寬，同時還要腳掌服貼地面，手自然垂下似要從地上拿東西，蹲到大腿與地面呈水平即可。

還有要練習彈跳，藉由增加負重與單腳跳來提升訓練品質，練習抓住時機來善用落地時的反作用力，目標是可以只靠上拉不對地面施力如蜻蜓點水跑快又久。

尾聲講座是跑者之心:自我對話。以「休閒」與「競技」取向來論。訓練營學員都是在競技跑，挑戰對手就是自己，運用太多意志力才行動是因為沒熱情沒動機，而且意志力有存量的。

藉由訓練營團體羈絆與科學化的訓練，目標盼讓學員從他律變自律，因為面對初馬需要訓練的挑戰，有該戰該逃的反應實屬正常；而勇敢去面對訓練時身心的痛苦，勇敢去跟自己戰鬥，忠於自己真正想要變強的心，同時又勇於接受自己真正的實力，這就是訓練營推崇的跑者之道。

夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

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