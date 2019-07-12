臺北馬拉松 取得 IAAF 銅標籤認證！

2019-07-12 09:27 運動筆記 臺北市政府體育局



分享 facebook

（圖片來源：臺北市政府體育局）

國際田徑總會（IAAF）今 (11) 日公布「臺北馬拉松」取得銅標籤認證，象徵臺北馬拉松正式晉升為「世界級的城市馬拉松」，也是國內第一個通過認證的「市區馬拉松」賽事，臺北市政府表示，感謝市民對賽事的支持與配合，也感謝中華民國路跑協會、中華民國田徑協會及市府團隊的共同努力，未來將持續朝「金標籤」認證的目標邁進。

（圖片來源：臺北市政府體育局）

臺北市政府體育局表示，臺北馬拉松於 1986 年首次舉辦，現已成為臺北市重要的代表性活動，賽道路線串聯各大知名地標及富涵歷史韻味的四大古城門等景點，展現臺北城市特色。賽事取得IAAF銅標籤認證後，可登錄國際田徑總會馬拉松年度賽事行事曆，成為奧運資格認證賽事之一，將能吸引更多世界級的菁英跑者參與，提升臺北的國際知名度。

體育局說明，IAAF 標籤認證項目包括國際菁英選手參賽情形、賽道認證、醫療配置、補給站配置、賽事轉播及賽道全程封路交通管制等；其中道路管制一項，因臺北市人口密度極高、車流量大，封路交管不易，特別感謝市民們的支持及體諒，也感謝所有工作人員、義交人員的辛勤付出，以及廣大的志工、啦啦隊和自發性熱情加油的民眾！2019 臺北馬拉松將於 12 月 15 日舉行，歡迎所有愛好路跑的國內外朋友共襄盛舉，一起歡慶齊跑世界級的臺北馬拉松。

（圖片來源：臺北市政府體育局）

資料來源：臺北市政府體育局

＊賽事新聞 就在運動筆記＊