賽事心得／ZEPRO CITY RUN 帶回0人的配速列車

2019-07-11 06:00 運動筆記 Lan Li Hsueh



第一次擔任配速車長，比自己參加比賽還要緊張。以前路跑總是跟著前面的列車長跑，如今自己也擔起這項任務，總有那麼一點不真實。

雖然只是10公里的小比賽，在得知有跑友要搭上列車突破PB後，又變得更加焦慮。一方面擔心自己昨天只睡三個小時，後半段掉速，又怕自己配速不穩，前面亂衝。好險有配速團的大家一起喇賽，才稍稍緩解緊張的氣氛。

起跑時間是早上六點，攝氏30度，天氣晴，這會是個難熬的路跑。隨著槍聲響起，一旁菁英組的神人衝了出去，緊接著是平常一起練跑的跑友也紛紛超越列車，只能給他們加油打氣，並提醒自己還有更重要的任務要完成。

經願景橋轉進同盟路後手錶響起，4分55秒，提醒自己再稍微慢點，同時給身後的夥伴們加油。主辦單位分別再3k，6k以及9k提供了水站，賽前和另一位列車長討論過後，決定只取6k的水，避免和5公里組的跑友們擠在一起。漫長的同盟路加上沒風的早晨加上炙熱的太陽，一座座的橋好像過也過不完，平坦的愛河畔此時成了大魔王，挑戰著跑者的體力與意志力。沿路上試圖撿上幾個跑友，非但沒有成功，身後的夥伴倒是一個個開始脫隊。直到6k水站進站時，身後只剩下2位跑者，而且逐漸脫隊中。可惜任務在身，無法停下來陪跑，後半段成了正副列車長的獨跑。

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完賽距離9.75公里，均速4:59，成功帶回來的跑者數：0人。經此一役，才知道列車長不好當阿！感謝Zepro給予我這個機會擔任列車長，也感謝配速團的大家把最容易的5分速讓給我。希望下次擔任列車長時，能帶回一整台車的人！