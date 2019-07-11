賽事心得／薩羅馬湖超馬 初50K完賽紀錄

2019-07-11 06:00 運動筆記 Chang Erica



對薩羅馬湖超馬的第一印象是從村上春樹「關於跑步我說的其實是…..」這本書中讀到的，以一個跑馬菜鳥來說，完成一場全馬就有些辛苦了，更何況要跑100公里，總覺得自己此生是不可能去這場賽事朝聖。

殊不知人生就是這麼剛好，就在跑齡邁入第五年這年(2019)，身邊出現稱職的推坑兇手，什麼「薩羅馬湖超馬有50k組啊。」「就是全馬多8公里而已啦~」、「限時8小時耶，妳走都走的回來」，對!!!兇手A小姐 & 兇手B先生就是你們兩個，這些話有沒有很眼熟!!!但在這兩位推坑兇手一搭一唱遊說洗腦後，我竟然決定報名薩羅馬湖超馬50km組，親自去賽道上朝聖，是該怪他們兩位太會遊說還是該怪自己腦波太弱？

薩羅馬湖超馬介紹

簡單介紹一下薩羅馬湖超馬(サロマ湖100kmウルトラマラソン)

サロマ湖100kmウルトラマラソン(薩羅馬湖100km超級馬拉松)舉辦日期：每年六月最後一個周日舉辦地點：薩羅馬湖(サロマ湖)組別：100km(限時13小時) /50km(限時8小時)報名：需透過RUNNET(每年1月下旬)

薩羅馬湖超馬(サロマ湖100kmウルトラマラソン)，舉辦地點在北海道網走附近的薩羅馬湖(サロマ湖)，地名翻譯亦被叫做佐呂間湖，是橫跨北海道北見市、常呂郡佐呂間町、紋別郡湧別町的一個潟湖，為日本第三大湖同時也是北海道最大的湖。

在開放報名時，薩羅馬湖超馬100km組3550個名額可以說是秒殺結束，當下我真的覺得大家是瘋了嗎，100k的賽事大家搶著報名是怎麼一回事!!!後來才知道薩羅馬湖超馬是日本超馬的起源地，也是日本超馬賽事的最高殿堂，所以我根本就是一個闖入聖殿的小白兔啊。

世界超馬(100k)紀錄：男子組：風見尚 6小時9分14秒 (2018年)，取得記錄地點：薩羅馬湖超馬100km組女子組：安部友惠：6小時33分11秒(2000年)，取得記錄地點：薩羅馬湖超馬100km組

而我報名的50k組基本上屬於一個超馬初階入門，開放550名報名，報名的狀況就沒100k組激烈。推坑兇手B先生表示，報50k組的多半都是來觀戰的，看看這世界上神人到底有多少(笑)。至於我，是屬於傻呼呼被推坑後，賽前才發現自己去了一個不得了的超馬的那類人。(跪)

路線部分：100km組的路線是從湧別町起跑然後沿著薩羅馬湖跑到佐呂間町(如上圖粉紅色路線)，50km組是從佐呂間町100年廣場跑到佐呂間町(如上圖藍色路線)。兩組起點不同但終點都在佐呂間町運動中心，兩組在最後32公里會合流，再加上50km組較100km組晚5小時出發，最後都一定會遇到百K選手們的。

薩羅馬湖超馬50k組 賽前

報名時(2019年1月)我因為髖關節傷休息了整整兩個月，才剛剛恢復練跑，報名完也只好乖乖的求教練開課表練跑，雖然這半年來的訓練稱不上扎實，工作加上出差讓我的月平均跑量大約130k而已，不過在此就不贅述訓練過程了，只能說月跑量130k是勉強應付讓體能支撐到完賽的，但成績當然就不會很漂亮啦。(苦笑)

雖然有5場全馬經驗，但第一次要挑戰50k，賽前不曉得自己超過全馬距離後到底會怎樣，未知的領域總是讓人不安，再加上年初的全馬、半馬狀況都不是太好。讓我越接近賽事日期越發緊張，和初馬前的心情還蠻像的，只是緊張程度又多的一些些，雖然兇手B一直跟我說「不要緊張，50k真的慢慢跑就能完賽」，我還是因為緊張導致自己賽前一週開始拉肚子，再加上提早一週的生理期，搞得我出發到網走時人整個超虛的啊。

薩羅馬湖超馬50k組 賽事當天

跳過報到還有賽前一天 吃吃喝喝 賽道巡禮，直接快轉進入賽事當天。

我們這次住宿點在網走站前的東橫inn，6/30賽事當天早上3:20大樹哥就載著同團100k組的跑友去起點，這單趟距離也至少有80km，5:00目送100k組起跑後再回來飯店，8:30再把我們50k組載去佐呂間町100年廣場起跑，10:00目送我們起跑，之後還繼續的幫我們兩組跑友應援到賽事結束，這次最辛苦的真的就是樹哥啦。

50k組起跑前還頗有國小運動會的氣氛啊，很可愛溫馨，但身為窮緊張跑者的我，當下就只有「緊張」、「腦袋一片空白」，但還是記得直奔廁所先排空肚子跟膀胱。

走去廁所路上看到一道耀眼的光芒，金色號碼布跑者出現!!!薩羅馬湖超馬為了完賽20次以上的跑者，提供了特殊金色號碼布，完賽10次則是水藍色號碼布，看到金色號碼布出現真的都想跪下了，完賽20次耶!!!這個能力跟毅力真的很驚人。

起跑會場真的蠻簡單的，在運動館外頭還有一小攤補水的帳篷，雖然才剛上完廁所，我還是喝了一小口潤喉一下。

50k組真的很迷你，所以也不用太早下去等候區，開賽前10分鐘我還很悠閒(?明明緊張到炸)的在那亂看。

最後3分鐘乖乖去起點前了，眼前又來一個金色號碼布的跑者啊!!!然後旁邊那的藍色的也是...看到他們我差點跪下了。註：特殊金色號碼布：完賽20次以上的跑者，水藍色號碼布：完賽10次以上

10點一到準時開跑，花不到10秒就通過起點，然後又被大家帶著一路狂奔，手錶瘋狂提醒配速已超過(笑)

跑日本馬讓你最感動的是，不管你參加大型或小型賽事，居民大多都蠻熱情的會出來幫選手加油，不過薩羅馬湖超馬因為路線沿著湖，50k組大概也只有前面3公里比較有可能遇到居民，後面就只能寂寞的自己跑啦。

雖然前一天天氣預報是陰天甚至下午會下雨，我們大家還都準備好輕便雨衣帶在身上，但晴女體質的我總是會遇上預想外的天氣，起跑後就覺得雲越來越少，藍天越來越多，我心裡暗自叫苦，晴女不要在這時候發威好嗎?會曬死自己的!!!

跑一跑還看到變裝跑者，不過薩羅馬湖超馬變裝的人真的很少，這個算是我唯一看到的變裝跑者，但重點是我還被他海放(苦笑)

路牌就指著往終點的地名，其實每次在跑的時候我都會問自己，啊~開車可以到的地方，到底是為何要來用跑的啊。然後賽後幾天就忘了痛又繼續報名，跑馬人的腦袋應該都是這樣的單純……

50k組的前18km只會每5km放一隻里程牌，跑到這時沒大大感覺，只默默跟自己說你還有很長的路要努力。

10:30左右的氣溫就衝上20度，看到補水站就乖乖進去喝了半杯跟半杯運動飲料，還補了第一顆鹽錠，因為我超不耐熱，練跑時才25度就跑到中暑過，都來到聖地賽道上了，我真的想完賽，一點點中暑的可能都要避免。

但晴女的威力還是持續發威中，在接下來就是藍天大太陽的迎接著我啊啊啊(哭喊)

所以在7.5k遇到應援補給功臣樹哥，我就開始哀哀叫「好熱!! 好曬!!! 為什麼是大藍天!!!! 說好的陰天呢!!!!!」。抱怨完還是很認命的繼續跑。

辦了30幾年經驗豐富的大會反應很快，10km的水站就看他們搬水桶出來，讓跑者可以直接淋水降溫。

我要坦白說前10k的賽道風景真的不怎樣，就是馬路跟牧場然後沒什麼人(笑)，我也就傻傻的跑，前10k的配速還因為超出教練幫我配的速度太多，被傳Line來警告說要放慢一點，畢竟後面還有40公里啊!!!

12.5km看到簡易水站覺得蠻溫馨(?)的也順手拍一下，但殊不知如此悠閒的我，後面完全被太陽給曬爆了啊。

之後沿路也同樣沒遮陰，時間也來到中午左右，氣溫也隨著太陽直射不斷升高，應該逼近23~25度(雖然回家看手錶記錄有來到33度?)，怕熱小胖子暗自叫苦，然後發現自己身體熱也散不太出去，只期待著下一個水站出現要趕快淋水降溫了。

就在15k前的水站出現救命冰塊了，二話不說拿出預先準備好的夾鏈袋，裝最大塊的冰塊然後放脖子後面降溫。忽然慶幸自己前一晚沒有被預報陰天給騙了，有乖乖聽前輩的話放夾鏈袋在身上啊!!!

因為天氣真的偏熱，所以大會的收容車也機動的巡迴，看到狀況不太對的跑者，工作人員也會過來關心，真的熱到想棄賽的話…也真的蠻容易就有車可以搭啦(喂…)

一邊唉熱一邊掉速也總算跑到18km左右，轉彎後就跟100k組的跑者們會合了，看著他們已經跑了68km還一個個健步如飛的超我車，我心中真的只有汗顏啊，回台灣後要更努力練跑了….

看這帳篷的影子不難想像，這時真的就是太陽直射，很熱啊!!!

同樣是拿來降溫的水桶，路過的跑者大多都會淋一下幫助自己降溫。

前一天賽道巡禮時，樹哥就有提醒大家說68k(18k)這裡會有一站很大站的私補，還會提供毛巾讓你擦擦臉、手、腳，擦一擦吃點東西再繼續努力囉。

私補的冷凍小果凍真的是救贖啊，吃完精神都來了!!!

第二關門點19km 關門時間13:59，也就是起跑後的3小時59分要跑完19公里，是不是覺得這關門時間頗為寬鬆，賽前跟教練討論配速，教練還一度以為我寫錯關門時間給他。

但我到這裡因為掉速外加在私補站、補給站拿冰塊花了太多時間，雖然離關門還有一小時十分鐘左右，但也驚覺自己好像消耗掉不少時間儲金了…因為原先打算2小時45分左右要跑完半馬(21km),但我花了2小時50分才險險的抵達19km…

但看到補給站還是要進去補水跟換冰塊，這個北海道限定的汽水，這次幾乎每站都喝到。

熱到吃不下東西，小麵包也只好拍拍照了事。

賽前總覺得只有10k的關門點要留意一下，後面根本寬鬆到不行，結果代誌真的不是我這個憨人想的這麼簡單，因為我就是被太陽曬爆的那個阿呆，10~30km這20km根本就是用一種龜速在前進啊(掩面痛哭)

不難發現我這一段真的超混，一公里花了將近15分鐘，也難怪我通過20km後，就收到朋友的line說你怎麼回事，10~20km也花太多時間在跑了吧。我只回了「好熱!!!跑不動」

21km之後就開始碰到薩羅馬湖的湖邊了，只是這大太陽真的讓我很想死，而且頭也有點微微小痛，我真的很怕中暑，一中暑就什麼都不用玩了…

22.5km左右的簡易水站運來大量的冰塊，志工弟弟很貼心鏟起來讓每位跑者比較好拿冰塊。我直接抓了一大把冰塊塞進胸前及背後，也把夾鏈袋塞滿冰塊放脖後降溫。志工弟弟被我的舉動給嚇了一大跳，還好我沒熱暈到叫他把冰鏟進我領口，但這算是求完賽本能(?)吧，想辦法幫自己降溫就對了!!!微微的頭痛在我塞冰塊幫自己降溫後，漸漸緩和下來。

跑著跑著又聽到樹哥熟悉的聲音，大喊「跑起來!!!」我也很想跑起來，可是我熱到快當機了啦!!!

樹哥在前面停車幫我補給，車上還帶回兩位100k組的勇士，跑到55km也真的非常非常的厲害了!!!雖然一碰面就被問「有沒有要吃什麼」，但熱昏頭的我只有大叫著說「我要冰塊!!!」，完全就是一個為難應援團的要求，雖然沒有冰塊，但隨即就被塞了一罐日本蠻牛到手上，真的是喝了再上就對了(?)

喝完能量飲比較冷靜一點，還有心情開開玩笑，賽前想說放個洋芋片在補給車上，可以轉換一下吃能量膠甜膩的胃口。但大家都開玩笑說等你跑到時，洋芋片應該會被應援車上的人吃掉吧。立刻拍一張證明一下他們的清白，洋芋片沒有被偷吃喲~~

24k左右的大補給站，這裡會提供素麵、紅豆湯等等…加上前面有個大停車場，所以跑者加應援團湊在一起，整個大補給站跟園遊會一樣熱鬧，但我真的太熱吃不太下，進補給站又繼續去找冰塊了…

補給還蠻豐富但我熱到完全吃不下…..

今年因為比較熱所以紅豆湯大滯銷，樹哥說前幾年在淒風苦雨中跑到這(74k左右)，紅豆湯整個被拿光，害他整個飢寒交迫很傷心，好吧!!!今年小妹幫你吃一杯(被打)。

看到這牌子其實又喜又悲，喜的是賽事即將要進入下半段了，悲的是剛剛有人跟我說你等等要進入地獄了，是說應援一定要這樣打擊跑者嗎。

原生花園龍宮街道，如果是壞天氣就會受到海風湖風兩面夾擊，好天氣的話就是一路沒遮陰曬到炸…所以才會有人跟我說你要進地獄了

賽前覺得超餘裕的29.3k第三關門點(15:19關門)，竟然被我消耗時間儲金到只剩40分鐘左右就要關門，害我開始擔心起41.5k第四關門點(16:54)，雖然接下來的12km有2小時14分可以跑時間還算夠用，但如果繼續這樣慢下去，還蠻有可能會被關門的….

進入龍宮街道前會有小上坡，大家默默都變成步兵，但我看著旁邊的百K選手們，覺得自己真的很渺小跟不足。

進入龍宮街道，看著旁邊的鄂霍次克海，忽然想起剛剛應援團說這邊車子我們都沒辦法進去，你要一個人好好努力。

忽然感慨起來，人生不也是這樣，有些人可以陪你走一段路，但沒辦法陪你永遠，除了跑馬之外，這輩子要獨自面對的事情還很多啊…

跑著跑著一陣鼻酸到底是哪招!!!還是回頭算算數學想關門時間好了…..

左邊這裡就是薩羅馬湖的一小部分，所以龍宮街道就是跑在湖跟海的中間，聽之前跑過的跑友分享說，去年(2018)天氣狀況不佳，跑這裡是一片霧濛濛加上海風所以超冷，還不少跑者失溫倒在路邊，跟今年完全是不同的風景。晴女這時候想要來一點冷風啊(遮臉)

總之35k到了，再15k就能回到終點囉。

龍宮街道上唯一一個大的補給站，這裡補給有西瓜，拿了一片補水一下。

30~40k除了剛剛一度感觸思考了人生一下外，後面我都在算數學(笑)，因為總覺得關門時間怎麼越來越逼近。

但很夭壽的是去折返點還要爬一座橋有夠殘忍!!!

通過折返點差不多還有12公里才會到終點，不過經過的時候有些感動，因為這趟烤人乾的旅程總算快接近尾聲。

過了40k之後，其實身體還蠻有精神的，加上已經是下午4:30左右，算了一下還一個半小時可以跑回終點，也就是說我有非常大機率是在終點關門前幾分鐘才到的了，而且這一個半小時真的不能有任何閃失了，還好氣溫也往下降了，持續放冰塊在脖後降溫，頭痛這時也沒出現了，就決定跑!!起!!來!!!認真衝回終點。

是否很驚險，一路覺得時間很夠的關門點，這時只差14分鐘就要關門了，10~30km熱到跑不動真的是致命傷啊。

在這也不敢多停留，因為我真的真的很怕被關門在終點，而41.5k旁邊有條小路，也是龍宮街道唯一應援團能進入，可以碰面的點，旁邊也有很多跑友的家人在賽道旁邊加油，可惜應援的朋友們晚了一步沒遇到我，所以只好又回終點等人啦。

再下來就是未知的領域了，其實過了42k之後我並沒有太大感覺…心裡就恩~全馬了耶!!!然後腦袋一邊算著時間跟配速，一邊感受身體的狀況，特別是舊傷髖關節，這場只要沒有出現異狀，就表示這個傷我差不多可以克服了。

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薩羅馬湖啊，其實這湖真的很美，能用雙腳來探尋一小部分其實很不賴，但可不可以不要這麼熱還有時間壓力(苦笑)

快到45k之前接到樹哥非常”平靜”的訊息詢問人跑到哪了，但賽後聽說在終點的他們頗為焦急，因為大會追蹤系統顯示我是關門後6分鐘才會抵達終點，樹哥~假設還有下次，你真的可以兇狠一點罵我叫我快一點滾回來XD

最後的路程其實身體還蠻亢奮的，就不管配速了能衝就衝吧，畢竟我真的距離終點關門時間太接近了。

最後一公里，此時距離終點關門只剩10分鐘，還記得拿手機傳line報備一下快回終點了，語音輸入真的是一個偉大的發明(喂!!!)

最後的最後

因為我是整團最晚回來的人，所以同團的跑友就分散在各處堵人(?)，看到他們真的很開心，但因為時間實在太緊迫了，只能拔腿狂奔，事後看到終點側錄影片覺得超好笑，應援的大家根本急壞了啊，最後四分鐘我還沒出現在最後的200m，就一直聽到碎念~啊郎咧~~~怎麼還沒出現~~~真的很不好意思，害你們擔心了。

轉個彎看到終點，週遭的一切忽然安靜起來，蠻想問問自己是否在作夢，這一切都很不真實，過去8小時很不真實，這半年來的訓練也好不真實…..。

終於，要結束了。

終於，完成了。

腦袋一片空白，還記得轉身脫帽向賽道深深一鞠躬。

志工掛上獎牌後，沉甸甸的重量才提醒我，ㄟ~我真的跑回來了，很慢但是我回來了!!!

沒逛終點會場就被拎上車直奔回飯店，所以沒得跟大家分享終點到底有什麼。

上車後一切壓力卸除，頭默默的又痛起來了。頭痛像是個提醒讓我離開空白返回人間，這時才記得跟家人報平安，說無事完賽了，這半年來的訓練旅程其實爸媽都看在眼裡啊。

謝謝爸媽雖沒法理解女兒為何這麼愛跑，但卻在背後默默支持，未來有機會我想帶著你們一起過終點。

謝謝教練這半年的課表安排，180天，621公里的練跑量。雖然不夠認真，但半年來的恢復及練跑量堆疊，讓身體從舊傷中恢復並足夠承受這50公里的路程，也讓我從低潮中再跑回興趣。

謝謝推坑跟應援的你，這半年聽我唉唉叫跟窮緊張，但還是很謝謝你推我入坑，體驗了一個很不一樣的過程，有機會換我幫你應援吧。

謝謝應援的你們、妳們、還有那207個女兒們(?)，跑太慢害你們緊張啦，還有謝謝那該死的大太陽!!!

~人生初50k，無事完賽 ~