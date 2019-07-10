黃金海岸馬拉松 設樂悠太奪冠

2019-07-10 09:25 運動筆記 運動筆記HK編輯部



（圖片來源：姚潔貞）

香港女子代表姚潔貞於香港時間 7 月 7 日早上於澳洲黃金海岸出戰全馬組別，以 2:34:07 總排名57 女子總排名第6（已核實）的成績完賽。並刷新香港女子全馬拉松新紀錄，陳敏儀於 2004 年創下的 2 小時 35 分 49 秒紀錄，快 1 分 42 秒。而且並取得 2019 年 9 月於多哈舉行的世界田徑錦標賽參賽資格，以世界前 80 衝擊東奧資格。同行的丈夫陳家豪以 2 小時 32 分 48 總名排 49 的成績完成全馬組別賽事。

黃金海岸馬拉松2019成績

舊香港最佳紀錄

日本跑手設樂悠太成為男子組別最後贏家

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今屆黃金海岸馬拉松 2019 的男冠軍為設樂悠太，他以 2:07:50 完成全馬，平均用 3:02/km 的速度完成整場賽事，以 12 秒之隔拋離第二名的肯亞選手驥騰（Barnabas Kiptum），目的以日本東京奧運馬拉松選拔賽的他，最近開始在世界各地的比賽爭取顯眼成績，務求得到東奧入場券。

女子組方面，肯尼亞籍跑手 Rodah Tanui 則以 2:27:56 擊敗東道主 Milly Clark 勝出女子組。

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