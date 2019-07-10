親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
拿坡里世大運
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

「傑尼斯」的多桑：打造平成男偶像兵團的喜多川傳奇

曾開槍射警要犯陳宏宗 今晨嘉義拒捕連開4槍遭警擊斃

運動筆記【黃金海岸馬拉松】設樂悠太奪冠 姚潔貞刷新香港女子全馬紀錄黃金海岸馬拉松EXPO直擊！
健行筆記2019/06/29 一日桃山喀拉業［日本百名山］近畿屋頂⋯ 大台ヶ原山！
NBA2019夏季聯賽- 老鷹 vs. 溜馬 (7月10日)2019夏季聯賽- 熱火 vs. 魔術 (7月10日)

黃金海岸馬拉松 設樂悠太奪冠

2019-07-10 09:25運動筆記 運動筆記HK編輯部

（圖片來源：姚潔貞）

香港女子代表姚潔貞於香港時間 7 月 7 日早上於澳洲黃金海岸出戰全馬組別，以 2:34:07 總排名57 女子總排名第6（已核實）的成績完賽。並刷新香港女子全馬拉松新紀錄，陳敏儀於 2004 年創下的 2 小時 35 分 49 秒紀錄，快 1 分 42 秒。而且並取得 2019 年 9 月於多哈舉行的世界田徑錦標賽參賽資格，以世界前 80 衝擊東奧資格。同行的丈夫陳家豪以 2 小時 32 分 48 總名排 49 的成績完成全馬組別賽事。

黃金海岸馬拉松2019成績

舊香港最佳紀錄

日本跑手設樂悠太成為男子組別最後贏家

分享

（圖片來源：Facebook - Gold Coast Marathon

今屆黃金海岸馬拉松 2019 的男冠軍為設樂悠太，他以 2:07:50 完成全馬，平均用 3:02/km 的速度完成整場賽事，以 12 秒之隔拋離第二名的肯亞選手驥騰（Barnabas Kiptum），目的以日本東京奧運馬拉松選拔賽的他，最近開始在世界各地的比賽爭取顯眼成績，務求得到東奧入場券。

女子組方面，肯尼亞籍跑手 Rodah Tanui 則以 2:27:56 擊敗東道主 Milly Clark 勝出女子組。

【延伸閱讀】

-日本東京奧運馬拉松選拔賽 大迫傑火併設樂悠太 川內優輝放棄參賽

- MGC─2020年東京奧運馬拉松的預選賽

＊賽事新聞 就在運動筆記＊

田徑
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

跑步知識／是敵人還是朋友？操縱疲勞的藝術

2019-07-10 09:43

帶小比旅跑台灣／熊霸天下馬拉松 熱到快中暑

2019-07-10 09:33

第三屆越山向海人車接力賽 12月鹿野高台開跑

2019-07-09 16:17

來臺中一起搞怪 臺中城市半程馬拉松開始報名！

2019-07-09 06:00

訓練心得／二水馬拉松訓練營開訓 學員分享初馬動機

2019-07-09 06:00

跑步知識／破除迷思 不是流流汗就能讓身體快速復原？

2019-07-09 06:00

黃金海岸馬拉松 EXPO現場直擊！

2019-07-09 06:00

訓練心得／移地訓練 仙人堀22公里山路大挑戰

2019-07-08 09:52

環大台北天際線賽 精華剪輯

2019-07-08 09:45

高雄氣爆癱瘓下半身…羊角姐妹 澳洲全馬完賽

2019-07-08 00:21

賽事心得／ZEPRO RUN路跑 首次當配速員大不易

2019-07-07 18:26

走過氣爆傷痛 羊角姊妹前進澳洲黃金海岸挑戰全馬

2019-07-07 11:17

塞班馬拉松 跑在熱力四射的太平洋小島！

2019-07-05 09:51

跑步知識／增強式訓練：跑步像不斷地單腳蹲跳

2019-07-05 09:44

日月潭環湖馬 台灣首場AIMS分齡世界冠軍資格賽

2019-07-04 13:10

跑步小品／心態不見了

2019-07-04 09:57

焦點人物／麵包師傅徐君宇 力求突破想證明自己！

2019-07-04 09:52

跑步知識／TNF100野練班 18個越野小技巧學到賺到

2019-07-04 09:43

跑步知識／XTERRA Training Camp 職業選手技巧大公開

2019-07-04 09:29
看更多

熱門文章

NBA／未等柯瑞就宣佈轉隊 傳KD行為引不滿

2019-07-09 14:39

NBA／湖人再補強 魔術強森喊：幾乎無敵

2019-07-09 10:18

NBA／史陶德邁爾、艾利斯試訓 勇士、湖人等隊出席

2019-07-09 10:55

NBA／太陽確定揮棄考佛 數隊表達簽約意圖

2019-07-09 11:50

NBA／KD、厄文琵琶別抱 尼克一夕蒸發2億市值

2019-07-09 12:26

日職／王柏融2支0傷退 火腿不敵羅德斷4連勝

2019-07-09 20:15

NBA／庫克轉戰湖人 湯普森感謝告別

2019-07-09 12:12

MLB／小葛雷諾加賽拖累 阿隆索爽贏全壘打大賽

2019-07-09 11:20

英雄何懼出身低 細數10年前選秀後段班的大魚

2019-07-09 12:00

溫網／費德勒挑戰百勝 錦織圭擋路

2019-07-09 11:16

NBA／總裁公開放話招募 希望卡特考慮鵜鶘

2019-07-09 10:55

MLB／交易大限前積極補強 洋基、紅襪問價惠勒

2019-07-09 10:58

NBA／攜手「浪花兄弟」 羅素：我的學習機會

2019-07-09 18:35

NBA／回家鄉卻樹敵 洛城連鎖咖啡店封殺雷納德

2019-07-09 14:11

NBA／39歲加索結婚了 情定前電視台女記者

2019-07-09 15:09

MLB／29轟還不夠 小葛雷諾3度加賽破總數紀錄

2019-07-09 10:27

MiLB／現役小聯盟全壘打王 用再見轟告別棒球

2019-07-09 16:14

MLB／洋基棄將拚回明星賽 葛雷：其實我沒變

2019-07-09 13:09

MLB／最狂全壘打大賽！ 改寫一籮筐紀錄

2019-07-09 17:37

NBA／捲入性侵疑雲 華頓否認所有指控

2019-07-09 14:46

與喬治分手也很體面 雷霆來不及再轟轟烈烈？

2019-07-10 07:00

MLB／在本壘板打滾還跑壘 2歲小克蕭萌翻所有人

2019-07-09 13:46

NBA／球員招募是趨勢 里拉德：比高層更有用

2019-07-09 11:49

NCAA交流賽／開心當悍將 選秀探花江國豪先發

2019-07-09 19:56

中職／簽約金挑戰590萬 劉基鴻準備披上龍袍

2019-07-09 13:00

瓊斯盃／中華隊領隊出爐 黑人陳建州率藍隊

2019-07-09 13:43

NBA／柯利正式成為爵士一員 灰熊宣佈將退休11號球衣

2019-07-09 10:22

溫網／謝淑薇搭檔手感發燙 晉級女雙8強

2019-07-10 04:39

「尼」的酒館被「網」打了烊 說不心酸那是假的

2019-07-10 07:00

中職／阿甘障礙為何難破？熱身賽就有甘粉追星

2019-07-09 16:36

溫網／驚奇旅程告終 15歲美小將：要懷抱夢想

2019-07-09 13:11

NBA／不只招募喬治 雷納德傳曾遊說厄文組團

2019-07-09 11:49

MLB／總量第3的全壘打大賽冠軍 阿隆索史上第2

2019-07-09 12:06

NBA／波格登加入溜馬：盼助歐拉迪波成超級球星

2019-07-09 17:55

NBA／參加大聯盟明星週賽事 史密斯又「脫」了

2019-07-09 16:45

Jr. NBA／決賽雙十全能數據 米靖恩貧血不放棄籃球

2019-07-09 20:00

世大運／10M空氣手槍 余艾玟、郭冠廷混雙摘金

2019-07-09 19:26

中職／林立打擊率4成07 快取代朱育賢成打擊王

2019-07-09 18:20

中職／龍隊公布重量級教練團 川崎宗則來台客座

2019-07-09 22:57

日職／王柏融打羅德超不順 對戰打擊率掉到1成

2019-07-09 20:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top