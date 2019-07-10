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帶小比旅跑台灣／熊霸天下馬拉松 熱到快中暑

2019-07-10 09:33運動筆記 陳嘉齡

上星期日，我們去雲林科技大學，參加熊霸天下半程馬拉松。

出發的前一天，小比可能太高興，一直都不睡，所以我也沒辦法睡，弄到半夜二點多，我整理了一下東西，便帶著他從高雄開車到雲林參加賽事。

然後，依照慣例，這小子一上車又開始睡覺，我也只能很無奈的開車前往目的地。

清晨四點多，到達目的地，因為沒有什麼人到會場，所以我們便坐在車上等待。

五點多左右，人群逐漸聚集，我便把小比帶下車，前往會場。

林慧葉姐姐看到我，怕我沒吃早餐，就拿了一顆飯糰和奶茶給我，真的很謝謝姐姐的貼心。

原本以為參加這場賽事，認識的跑友並不會很多，沒想到竟一個個出現在我面前，我好開心啊！大家開心的合照留念，並聊著垃圾話，一整個忘記了我們是來跑步的…

接著，傅耀德傅哥拿出林內很有名，而且比臉大的爆漿菠蘿出來，真的很謝謝他啊！足夠讓我吃好幾天了😂

接下來，賽事開始，選手一一出發，不知道是我最近變瘦還是小比變胖的關係，今天推小比也顯得很吃力。

這場賽事的補給很豐富，約2.5K一個，準備的東西也很多，有烤雞，秀盆姐準備的牛肉，鳥蛋，香腸，滷味，豆干，火龍果，西瓜，好多好多說不完，根本是來遠足的嗎？

但因為賽事的前半段，因為太陽很大，所以我也熱到吃不下，所以我只負責拍照而已。

因為賽事的路途上，有一段路是癲坡不平而且很窄，所以，很多人都擠在一起，在那段路我也推的特別小心。

但推過那段路之後，小比的車子忽然發生了狀況，不知道是車子太老舊，還是無法忍受路的不平，推車左邊的螺絲，硬生生斷在我面前，而推車只能用另一邊承重，整台推車也顯得很不穩。

這時候，我的速度也開始變慢，遇到窟窿也盡量閃過，就怕推車的另一邊會承受不住小比的重量而斷掉，這時候太陽公公也露臉，而我可能散熱過慢，似乎也開始有中暑的現象。

跑一跑一直想吐，在推回會場的最後2K左右，李赫大哥忽然從我旁邊經過，他看到我臉色很難看，怕我再推下去會昏倒，二話不說便直接幫我推小比回會場，而我也在旁邊跟著，以防推車會忽然垮下來。

在這裡真的很謝謝大哥幫我推小比，我們就這樣子走著聊著回到了會場，完成了這場賽事。而佛系小比依然沈睡中…

那有人這樣子的啦，一直睡都不起來跟我聊天，討厭。

回到會場後，整理一下東西，便準備開車回家，在開往快速道路的路上，忽然看到一群熟悉的面孔，他們邊走邊吃冰。

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二話不說，我直接把車停在路邊，大喊，不要動這是強劫，把你們身上的冰交出乃XDDD 

然後，陳永義大哥的冰，剛好拍完照，就直接被我搶走了（阿姨很壞，小朋友不要學）

接下來，大家又開心的拍了一張吃冰照，然後又開始聊天，我一想不對，這是賽事時間啊！再聊下去，他們會被關門啦，就趕緊催促著他們趕快回去，大家愉快的互道再見，而我也開車回家，結束了愉快的早上。

特別感謝公共電視全程拍攝

謝謝辛苦的志工和交管為大家服務

謝謝陳俊瑋及各平台攝影師，在炎熱的天氣下為大家拍照

謝謝一起拍照及沿途加油的跑者

#2019雲林半程馬拉松熊霸天下

#為不能跑的人而跑

#Vision熱情與勇氣

#用雙腳帶小比跑旅台灣

炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

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