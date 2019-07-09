來臺中一起搞怪 臺中城市半程馬拉松開始報名！

2019-07-09 06:00 運動筆記 密絲魯肥



第四屆臺中城市半程馬拉松（21K 半馬組／10K 挑戰組／5K 樂活組／5K 搞怪組）即將在10/20 熱情開跑！本次賽事不但有企業代表的啦啦隊在路線及終點為選手加油，年年更有精彩表演，給選手活力滿滿的開場！特別的賽事給特別的你，此次賽事特別推出搞怪組，並準備好「不給糖，就搗蛋！」的萬聖節裝扮給特別的你。本場賽事適逢一年一度的臺中爵士音樂節，大朋友小朋友可以在悠揚的樂聲中，一起度過美好的週末假期。

「不給糖，就搗蛋！」搞怪組熱烈報名中

你是否厭倦了千篇一律的生活，想為自己帶來一些新的可能？那麼，臺中城市半程馬拉松搞怪組，可以提供你不一樣的生活樂趣。大會幫搞怪組的小朋友，準備了綴著星星的南瓜斗篷、經典巫婆帽和南瓜提袋；幫搞怪組的大朋友，準備了黑紅披風跟南瓜提袋。歡迎大朋友小朋友跟我們一起在補給站大玩「不給糖，就搗蛋！」的萬聖節遊戲！！

遨遊臺中的路跑路線

21K 半馬組

10K 挑戰組路線

5K 樂活組／搞怪組路線（圖片來源：臺中城市半程馬拉松）

超棒補給站等你一起來吃！

活動除了路跑以及搞怪變裝之外，當然少不了美食來果腹，今年主辦單位在跑線上不僅提供完整的補給站規劃外，在 2.5 ~ 3 公里處特別規劃不同特色主題的補給，當天贊助企業更會依照企業形象，提供各個選手不一樣的補充，一祭各位跑者的五臟廟，真的可以說是超貼心的啦！

經過一天的大消耗，來點烤乳豬應該不過分吧？（圖片來源：臺中城市半程馬拉松）

一覽精美的賽事物資

這是一場以家為概念，把大家如同拼圖般團結在一起的溫馨賽事。此次的賽事，有別於多數馬拉松賽事短距離組別無法領取獎牌，人人有獎！透過獎牌的發送，給所有選手「最高的榮譽、最多的參與感」！30 人以上團體，在 7/31 前完成報名繳費，話不多說，大會立刻贈送該團體選手每人一雙運動襪！還享有團體休閒帳篷的福利！

21K紀念衣

10K紀念衣

5K紀念衣

不落俗套的賽事紀念T桖（圖片來源：臺中城市半程馬拉松）

愛心不落人後

跑者的愛心不落人後，主辦單位將會替每位報名成功的跑者捐出 10 元報名費給臺中市政府社會局，讓跑者的愛擴散出去！

不容錯過的年度音樂盛會——臺中爵士音樂節

提前抵達臺中的朋友們，除了到名聞遐邇的一中商圈、逢甲夜市、東海夜市大啖美食外，本賽事恰巧趕上年度音樂盛事——臺中爵士音樂節——的列車，歡迎大朋友小朋友跟我們在晚風徐徐中，一起坐在草皮上，吃著異國美食，聆聽國內外優秀爵士樂手帶來的表演。

賽事組別：

比賽項目 21K半馬組 10K挑戰組 5K樂活組 5K搞怪組 報名費用 NT$：900 NT$：800 NT$：480 小孩＆大人款 NT$：630 報名費不含晶片保證金，須另繳100元晶片保證金 晶片保證金100元將於活動當天歸還晶片時退還。 5K組皆無晶片 不計成績及名次 報到郵寄費用須另加(依照團體人數計算)。 報名方式 一律採用網路報名 報名日期 108.06.24 (一) 12:00 至 108.08.31 (六) 23:59 止 報名資格 凡體能自我評估妥適無疑、喜愛運動有意願者，皆可報名參加。 孕婦或有心臟、血管、糖尿病等方面病歷者請勿隱瞞病情並請勿參加。 ★21K半馬組須滿18歲，挑戰組/5K組年齡不限。 限額 3,000人 3,500人 2,000人 750人 限時 3.5小時 2小時 1小時 起跑時間 06：00 06：10 06：20 衣物保管 108年10月20日上午04:00至上午10:00 不提供衣物保管

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報名連結👉 2019臺中城市半程馬拉松

以上文章由 臺中城市半程馬拉松 贊助刊出。

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