訓練心得／二水馬拉松訓練營開訓 學員分享初馬動機

2019-07-09 06:00 運動筆記 Run For TAIWAN



2019 二水馬拉松初馬官方訓練營於7/6(六) 正式開訓，共錄取 25 位學員在彰化高鐵站及中潭活動中心展開為期 16 週的訓練營課程。7/6、7/7兩日為先修課程，內容主要涵蓋技術、肌力、體能、恢復四大訓練的觀念建立，為學員打下日後訓練基礎，準備迎接初馬的挑戰。

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藉由兩日先修課程幫助學員建立正確的跑步觀念，打好基礎（圖片來源：跑步學堂）

二水馬拉松今年透過教育部體育署運動i台灣計畫，首次與「跑步學堂」合作，共同舉辦「二水馬拉松官方初馬訓練營」，為全國唯一賽事官方舉辦的初馬訓練營。訓練營精心規劃完整系列課程，在長達 16 週的課程中，以量化、週期化、個人化的科學訓練，在教練細心指導與陪伴下，協助學員達到完成初馬的目標。

教練仔細講解動作細節，幫助學員理解動作要領（圖片來源：跑步學堂）

教練陳士登表示，在長時間團體訓練中，夥伴間的羈絆，是促使學員茁壯的動力之一，因此建立學員間的關係，是訓練營當中不可或缺的一部份。訓練營成員多數來自中彰投地區，年齡介於 22 歲至 60歲區間，女性學員佔 14 人，男性學員則為11 人。為了使學員更快了解彼此，先修課程特別安排學員自我介紹，分享自己參加訓練營的動機與經歷。

每位學員都是未來 16 週挑戰初馬的重要戰友（圖片來源：跑步學堂）

跑齡僅 6 個月王慈蓉，為訓練營中跑齡最短的學員，她的目標是成為一位視障陪跑員。因母親的腳有退化性關節炎及骨折，無法正常跑步，在某次與母親散步的機會中，讓王慈蓉萌生「為不能跑的人而跑」的念頭。她說，參加訓練營不只是為了滿足自己，更是為了協助他人完成夢想，想把這份快樂帶給周遭的人。

王慈蓉(左前)期待透過訓練營提升跑步技巧，進而成為一名視障陪跑員（圖片來源：跑步學堂）

先修課第一天，進行 200公尺與 3000 公尺測驗，分別檢測學員的速度技巧與跑力分析，其中學員李俊易在兩項測驗中皆有不俗的表現。李俊易表示，雖然自己跑齡不短，但一直以來都是用土法煉鋼的方式練習，很開心入選訓練營，學習以科學化的方式及正確的跑姿，增進跑步能力。對於初馬，李俊易也為自己設下 3 小時 20 分的目標，期許自己經歷 16 週科學化訓練後，可以順利完成任務。

學員李俊易在兩項測驗中皆有不俗的表現（圖片來源：跑步學堂）

入選訓練營的學員皆能獲得專業運動品牌 361° 提供之裝備贊助。361° 一直以來致力於為不同的運動人口，提供的合適的訓練裝備，幫助跑者超越自我的同時，能夠無傷無痛地完成夢想。本次教練特別為學員挑選適合馬拉松的輕量競速「KgM2 2」鞋款，除了輕量化設計之外，低落差與側牆結構，讓跑者的雙腳更貼近地面，快速協助起落腳往前推進，是初次挑戰全馬的最佳盟友。

教練於課堂中分享選鞋與試鞋的要領（圖片來源：跑步學堂）

訓練營不只強調科學化，也強調科技化，在人手一機的時代，訓練也必須跟上時代的腳步。訓練營與「RunningQuotient 」APP共同合作，學員可利用「RunningQuotient」記錄每天的跑步紀錄與心得，教練會定期追蹤學員練習的情況。除此之外，教練貼心錄製訓練影片，協助學員透過影片複習動作，找回課程中的記憶，平日在家也能輕鬆學習。

科學化與科技化是現代跑步訓練的趨勢（圖片來源：跑步學堂）

二水馬拉松即將於 11/3(日) 在彰化縣二水國小登場，在這場最具民俗特色的賽事中完成初馬，必定是刻骨銘心的回憶。總教練蔡弘誠鼓勵學員，不要害怕挑戰，跑步是一場與自我的競賽，痛苦的過程是必然的，但享受過程，隨之而來的就是甜美的收穫。祝福所有學員都能順利完成最終的挑戰，在二水馬立下屬於自己的里程碑！

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