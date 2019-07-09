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跑步知識／破除迷思 不是流流汗就能讓身體快速復原？

2019-07-09 06:00運動筆記 SuperFIT 極度塑身私人會館

很多人都會覺得生病了就要流流汗增加代謝讓身體加速復原，但是生病運動不一定會讓你身體好轉反而惡化喔！今天SuperFIT的教練，就要告訴各位該怎麼判斷生病是否可以運動。

首先先認識免疫力：

  1. 先天性免疫系統

身體/結構性屏障（比如鼻腔內粘膜）

化學性屏障（像是我們的胃酸）

保護性細胞（我們體內的白血球，破壞有害入侵病菌）

2.  適應性免疫系統

又稱為「獲得性免疫力」，作用方式是特定的白血球會記得特定的病原體，當它發現這些病原體時，會動員更多大軍來加速消滅病原

  • 適度運動可以增加免疫力

專家們根據大量統計數據，得到一個J型曲線理論：沒有運動習慣的人容易感冒；每月運動一次至每周運動三次的人情況最佳；而一周運動四次以上，感冒機率竟是最高的

簡而言之，久坐不動或過量運動反而容易感染，適度運動才能增加免疫力！

  • 過量運動會造成免疫力降低

一般來說，低至中強度運動，能讓你精力充沛；高強度的訓練，則讓人精疲力盡。經過長時間的強力運動後， 我們會更容易感染。例如，馬拉松跑步完可能會暫時抑制適應性免疫系統長達72小時。這就是為什麼這麼多耐力運動員在比賽後生病了。

  • 評估身體狀況選擇該不該運動

約翰‧貝拉爾迪博士：除非你覺得自己像被火車輾過一樣，否則生病的前幾天，建議做些低強度、低心跳率的有氧運動（如散步20~30分鐘）

＞如果是輕微症狀：

喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、鼻塞；這時做一些低強度的運動就好，可增加免疫，加速新陳代謝

＞如果是嚴重症狀：

肌肉、關節疼痛，頭痛，發燒，全身無力，腹瀉，嘔吐，這時應避免運動好好休息才不會引發感染導致病情惡化

＊避免生病，你應該要...＊

  1. 保持良好的運動習慣，一週內適度的運動幾天可以增加免疫力維持身體健康

  2. 高強度訓練後，要充分休息讓身體復原

  3. 感冒時需要注意充足休息睡眠，足夠的水分與營養補充才是快速康復的關鍵

分享

生病感冒時，就算要運動，也要謹記生病的身體已非平常的身體，運動的強度與時間都要縮減，如果身體很不舒服應立即尋求醫生，而並非只靠運動排汗來讓病情好轉，搭配飲食上的注意事項，都幫助我們盡早回到健康的生活！

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

💪更多資料：

官方網站：SuperFIT極度塑身

Line@諮詢：@pvl2828m

Youtube：https://www.youtube.com/user/maxgtoleoleo2

Instagram：https://www.instagram.com/superfit_tw/

💪延伸閱讀：

肌肉狀態讓你的姿勢有問題？

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