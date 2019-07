黃金海岸馬拉松 EXPO現場直擊!

2019-07-09 運動筆記 邱靖貽



2019/7/7黃金海岸馬拉松,今年是第41屆,雖然差點不來了(詳情請見...呃這不重要XD),不過既然都要參加就好好紀錄一下吧。

EXPO從7/4-7/6共三天

黃金海岸馬拉松我來報到啦!

報到處沒有分號碼領物資,全部的人都一起排隊,不過還好不用排很長。出示報到信就好,連護照也不用看,而且還可以代領(同樣不用看證件)。旁邊還有一個窗口是可以現場報名的。

我是第二天下午去了,現場人不少,不過一邊照相,也不會覺得等太久

其實直接show電子檔也可以,不過以防萬一,我還是印出來(老派)

領到的東西只有一張號碼布和一個束口袋(結束)(有點空虛...)。晶片是在號碼布上。

猜猜我是誰(北七)

感覺非常單薄的物資...

好啦,接下來就要進到EXPO了。亞瑟士是黃金海岸馬拉松的贊助廠商,其他嘛...說真的沒有很多東西,能量補給有幾家在賣,還有Garmin、2XU、flipbelt、按摩滾筒,還有一些賽事來擺攤。害我沒什麼機會亂花錢XD

賽事紀念衣只有幾款而已,男生的稍多一點,我就意思意思買個背心啦

稍微湊過去看一下,還沒看到245或945 :P

賽道上除了水,就是這個飲料了,先來喝喝看味道如何...嗯,喝起來很淡

菁英選手的補給要自己帶來放嗎?(問號)

現場有製作配速手環的機器,我也湊熱鬧做了一個。由於腰痛一直沒好,說真的也不知道要設什麼目標,能順利站上賽道應該就已經阿彌陀佛了 ><

整個EXPO花最多時間的應該就是各種照相吧XDDD 自備國旗很好用的~哈哈哈~

假裝站個凸台

聽說是黃金海岸馬拉松的吉祥物,不過其實我不太知道他到底是什麼動物...

EXPO大概就這樣啦,看到出口大大的寫著See You At The Start Line,有種莫名的感動,就等2019/7/7囉!

希望可以順利站上賽道!

一起參賽的好朋友們 :D

特別鳴謝:感謝森林跑站提供我黃金海岸馬拉松的參賽名額,也感謝運動筆記特別送我一件Run for Taiwan的T-shirt(還印有我的名字!),特派員任務順利完成<3

