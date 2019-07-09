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黃金海岸馬拉松 EXPO現場直擊！

2019-07-09 06:00運動筆記 邱靖貽

2019/7/7黃金海岸馬拉松，今年是第41屆，雖然差點不來了（詳情請見...呃這不重要XD），不過既然都要參加就好好紀錄一下吧。 

EXPO從7/4-7/6共三天

EXPO從7/4-7/6共三天

黃金海岸馬拉松我來報到啦！ 

報到處沒有分號碼領物資，全部的人都一起排隊，不過還好不用排很長。出示報到信就好，連護照也不用看，而且還可以代領（同樣不用看證件）。旁邊還有一個窗口是可以現場報名的。 

我是第二天下午去了，現場人不少，不過一邊照相，也不會覺得等太久 

其實直接show電子檔也可以，不過以防萬一，我還是印出來（老派） 

領到的東西只有一張號碼布和一個束口袋（結束）（有點空虛...）。晶片是在號碼布上。

 

猜猜我是誰（北七）

感覺非常單薄的物資...

 

好啦，接下來就要進到EXPO了。亞瑟士是黃金海岸馬拉松的贊助廠商，其他嘛...說真的沒有很多東西，能量補給有幾家在賣，還有Garmin、2XU、flipbelt、按摩滾筒，還有一些賽事來擺攤。害我沒什麼機會亂花錢XD

 

賽事紀念衣只有幾款而已，男生的稍多一點，我就意思意思買個背心啦

稍微湊過去看一下，還沒看到245或945 :P

賽道上除了水，就是這個飲料了，先來喝喝看味道如何...嗯，喝起來很淡

菁英選手的補給要自己帶來放嗎？（問號）

現場有製作配速手環的機器，我也湊熱鬧做了一個。由於腰痛一直沒好，說真的也不知道要設什麼目標，能順利站上賽道應該就已經阿彌陀佛了 ><

 

整個EXPO花最多時間的應該就是各種照相吧XDDD 自備國旗很好用的~哈哈哈~ 

假裝站個凸台 

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聽說是黃金海岸馬拉松的吉祥物，不過其實我不太知道他到底是什麼動物... 

EXPO大概就這樣啦，看到出口大大的寫著See You At The Start Line，有種莫名的感動，就等2019/7/7囉！ 

希望可以順利站上賽道！ 

一起參賽的好朋友們  :D

特別鳴謝：感謝森林跑站提供我黃金海岸馬拉松的參賽名額，也感謝運動筆記特別送我一件Run for Taiwan的T-shirt（還印有我的名字！），特派員任務順利完成<3 

#森林跑站#昆士蘭旅遊局#運動筆記#GMC19#黃金海岸馬拉松 

炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

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