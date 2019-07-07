親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
猿隊驚傳轉賣
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記首次配速員心得【國內田徑】全運會田徑各縣市代表人數爭議 發起連署望增修上限
健行筆記池有品田-半百夫妻回顧心中的第一座百岳【奇萊主北】一小時抵達抹茶山！ 誰說抹茶山只有在宜蘭聖母山莊
NBA2019夏季聯賽- 勇士 vs. 暴龍 (7月7日)2019夏季聯賽- 國王 vs.中國國家隊 (7月7日)

賽事心得／ZEPRO RUN路跑 首次當配速員大不易

2019-07-07 18:26運動筆記 楊文察

分享

很幸運能在2019/6/30高雄美術館ZEPRO CITYRUN路跑擔任10公里組1小時配速員(副車長)，平時雖然常幫朋友配速，但在馬場上幫主辦單位為參賽的跑友配速還是頭一遭。

因為是首次擔任配速員心中很興憤，興憤能幫參賽者配速，可確很擔心沒能把配速員做好而砸了主辦的招牌，由於前一週才結束北大武山超馬，賽前2天還特別自己練習配速，才跑了6K大腿就沉重到不行，直到賽事前一天都沒睡好。

6/30清晨5點來到了ZEPRO CITYRUN會場的服務台，在小光(賽事小編)熱情招呼下，忐忑的心情也熱情了起來，穿上主辦的雲豹背心、跑鞋，背心上貼著配速時間的標示，帶著嚮往的配速氣球，站上起跑線，整個人都精神了起來。

叭～起跑聲響，參賽者魚貫的從起跑線衝出，看著大家如此的興憤，這一刻我完全忘記腳的狀況不好，全心沉浸在配速角色中，但心中的陰霾仍然影響著，第1K就看了錶好幾次，深怕速度落了或超速了，心想這樣一定會影響到跟著配速車的參賽者，索性不想了，就跟車長邊聊邊跑，更是一路幫大家加油打氣，一路配者5：40的速度，補給站停靠10秒左右，過了5K後開始有人掉速了，走路的參賽者也陸續增加，我跟車長也更賣力的為大家加油。

來到8K處，不經意的轉頭發現，跟上車的參賽者還不少耶，大家也彼此的加油打氣，最後1K，我跟車長一起告訴大家終點快到了，現在的時間是53分，確定可以在1小時內完賽了，並鼓勵大家有機會破PB的趕快超車衝刺一下，立馬不少人加速向前奔去，看著他們加速的邁向終點，內心也被那滿滿的鬥志感染，差點跟著一起加速，58：48回到終點，看著大家抵達終點歡愉的表情，我突然發現早已忘了自己大腿的不適，再看著眾多的工作人員熱情的服務著參賽者，深深感受到主辦的用心。

我很幸運能擔任ZEPRO CITYRUN的配速員，有著如此美好的體驗，希望往後還有機會能在馬場服務大家，謝謝ZEPRO CITYRUN，謝謝雲豹。

炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

走過氣爆傷痛 羊角姊妹前進澳洲黃金海岸挑戰全馬

2019-07-07 11:17

塞班馬拉松 跑在熱力四射的太平洋小島！

2019-07-05 09:51

跑步知識／增強式訓練：跑步像不斷地單腳蹲跳

2019-07-05 09:44

日月潭環湖馬 台灣首場AIMS分齡世界冠軍資格賽

2019-07-04 13:10

跑步小品／心態不見了

2019-07-04 09:57

焦點人物／麵包師傅徐君宇 力求突破想證明自己！

2019-07-04 09:52

跑步知識／TNF100野練班 18個越野小技巧學到賺到

2019-07-04 09:43

跑步知識／XTERRA Training Camp 職業選手技巧大公開

2019-07-04 09:29

跑步知識／改變跑姿 為何成績不升反降？

2019-07-03 10:00

黃金海岸馬拉松 運動筆記招募特派員！

2019-07-03 09:52

跑步知識／TNF100賽前訓練 挑戰50K必看重點

2019-07-03 09:49

帶小比旅跑台灣／城市健跑嘉年華 超強大的補給

2019-07-02 09:43

NIKE RUN CLUB – FAST 42 訓練營徵選活動

2019-07-02 09:37

喚醒天生就會跑的你 田中馬初半馬訓練營開始報名

2019-07-02 09:33

賽事心得／倫敦馬拉松 3:30PB+五星到手

2019-07-01 09:44
看更多

熱門文章

NBA／總管祝福雷納德、格林 暴龍可能大拍賣

2019-07-07 12:10

NBA／雷納德招募能力一流 也曾親自遊說KD

2019-07-07 12:15

日職／王柏融連兩場雙安 火腿送樂天10連不勝

2019-07-07 15:32

NBA／喬治、衛少當籌碼 雷霆總管曾找暴龍抬價

2019-07-07 11:00

NBA／留不住雷納德 諾斯：不能責備想回家的人

2019-07-07 14:20

NBA／尋求交易？ 衛少和雷霆高層碰頭討論未來

2019-07-07 13:29

NBA／雷霆可能出清衛少 傳熱火興趣濃厚

2019-07-07 13:00

NBA／搶雷納德失利 湖人改簽卡珍斯、留朗多

2019-07-07 09:03

雷納德的遠大計畫 快艇就等這一刻

2019-07-07 13:40

世大運／台灣第一人！ 王星皓游上頒獎台

2019-07-07 08:23

NBA／馬刺發動三方交易 先後引進莫里斯、卡洛

2019-07-07 11:45

NBA／2年600萬美元 勇士庫克轉戰湖人

2019-07-07 11:10

NBA／喬治嚴詞否認 交易請求無關衛少

2019-07-07 10:32

NBA／填補雷納德空缺 暴龍兩年約簽下強森

2019-07-07 12:30

NBA／選秀狀元成傷兵 夏季聯賽不打了

2019-07-07 10:04

NBA／同城軍備競賽 魔術強森：洛杉磯是王者

2019-07-07 17:16

NBA／湖人充實後場深度 卡盧索確定回鍋

2019-07-07 11:25

MLB／超慢曲球致敬逝世隊友 希尼：我該做的

2019-07-07 11:34

NBA／4年2800萬美元 祖巴茲續留快艇

2019-07-07 10:25

NBA／雷納德「搭」快艇 指名喬治上船

2019-07-06 23:54

NBA／後雷納德時代 暴龍高層操盤可進可退

2019-07-07 17:29

中職／彭政閔首打席就敲安 生涯2千安史上第2人

2019-07-07 17:33

溫網／謝淑薇火速晉女雙16強 詹皓晴混雙止步

2019-07-07 05:16

MLB／多等5年 田中將大遞補明星賽直呼意外

2019-07-07 10:03

美洲盃／相隔14年 梅西傻眼收生涯第2張紅牌

2019-07-07 09:13

日職／王柏融5支2打擊率微升 隔7場再敲打點

2019-07-07 16:01

籃球／林書豪訓練營徵選會最終站 鐵粉跨海到高雄參加

2019-07-06 20:56

世大運／再度完美落地 李智凱鞍馬二連霸

2019-07-07 18:41

MLB／中繼0.2局 王維中連5場未失分

2019-07-07 12:48

2019NBA重要自由球員 最新簽約狀況

2019-07-07 11:32

日職／王柏融雙安甩低潮 打擊率略升至2成85

2019-07-07 00:11

MLB／和柳賢振拚塞揚 薛則11K收7連勝還盜壘

2019-07-07 08:15

日職／陽岱鋼代打敲2安 巨人終止7連勝

2019-07-07 17:03

中職／猿隊將轉賣 「媽咪」舉牌支持劉玠廷

2019-07-06 20:44

溫網／費德勒擊敗對手 創紀錄17度挺進男單16強

2019-07-07 05:14

溫網／氣到想炸掉全英俱樂部 義大利名將道歉

2019-07-07 12:07

中職／感謝郭董牽線 劉玠廷：還在蒐集資訊

2019-07-06 17:53

溫網／納達爾輕取松加 第9度挺進男單16強

2019-07-07 02:31

世大運／李智凱奪全能奪銅 7日拚鞍馬二連霸

2019-07-06 22:41

女足世界盃／男女獎金差太多 美國隊長砲轟FIFA

2019-07-07 13:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top