賽事心得／ZEPRO RUN路跑 首次當配速員大不易

2019-07-07 18:26 運動筆記 楊文察



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很幸運能在2019/6/30高雄美術館ZEPRO CITYRUN路跑擔任10公里組1小時配速員(副車長)，平時雖然常幫朋友配速，但在馬場上幫主辦單位為參賽的跑友配速還是頭一遭。

因為是首次擔任配速員心中很興憤，興憤能幫參賽者配速，可確很擔心沒能把配速員做好而砸了主辦的招牌，由於前一週才結束北大武山超馬，賽前2天還特別自己練習配速，才跑了6K大腿就沉重到不行，直到賽事前一天都沒睡好。

6/30清晨5點來到了ZEPRO CITYRUN會場的服務台，在小光(賽事小編)熱情招呼下，忐忑的心情也熱情了起來，穿上主辦的雲豹背心、跑鞋，背心上貼著配速時間的標示，帶著嚮往的配速氣球，站上起跑線，整個人都精神了起來。

叭～起跑聲響，參賽者魚貫的從起跑線衝出，看著大家如此的興憤，這一刻我完全忘記腳的狀況不好，全心沉浸在配速角色中，但心中的陰霾仍然影響著，第1K就看了錶好幾次，深怕速度落了或超速了，心想這樣一定會影響到跟著配速車的參賽者，索性不想了，就跟車長邊聊邊跑，更是一路幫大家加油打氣，一路配者5：40的速度，補給站停靠10秒左右，過了5K後開始有人掉速了，走路的參賽者也陸續增加，我跟車長也更賣力的為大家加油。

來到8K處，不經意的轉頭發現，跟上車的參賽者還不少耶，大家也彼此的加油打氣，最後1K，我跟車長一起告訴大家終點快到了，現在的時間是53分，確定可以在1小時內完賽了，並鼓勵大家有機會破PB的趕快超車衝刺一下，立馬不少人加速向前奔去，看著他們加速的邁向終點，內心也被那滿滿的鬥志感染，差點跟著一起加速，58：48回到終點，看著大家抵達終點歡愉的表情，我突然發現早已忘了自己大腿的不適，再看著眾多的工作人員熱情的服務著參賽者，深深感受到主辦的用心。

我很幸運能擔任ZEPRO CITYRUN的配速員，有著如此美好的體驗，希望往後還有機會能在馬場服務大家，謝謝ZEPRO CITYRUN，謝謝雲豹。