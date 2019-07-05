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塞班馬拉松 跑在熱力四射的太平洋小島！

2019-07-05 09:51運動筆記 Lai Yu-Hsiang

美屬北馬里亞納群島位在美國邊境的最西邊，在太平洋上的小島，被譽為「美國屬地中最棒的秘密花園」，北馬里亞納群島與夏威夷和沖繩等太平洋島嶼齊名，近年來成為國人旅遊度假的熱門地區。其中塞班島面積最大也最熱鬧，每年都有多項戶外運動賽事。其中以三月份的塞班馬拉松最負盛名，每年都吸引來自台、美、中、日、韓各地跑者共襄盛舉。

   

塞班島的美景舉世聞名，更有豐富的海洋觀光資源。

塞班馬拉松比賽從2005年起開始舉行，至今已經舉辦了18個年頭，由於地理位置接近赤道，天氣溫暖四季如夏。因此塞班馬拉松起跑時間凌晨四點鐘，寧靜的深夜，伴著星光和全世界的選手同時起跑！ 

凌晨四點，各國跑者蓄勢待發，在夜色中準時起跑。

當起跑後，氣溫會漸漸升高，許多跑者都會選擇在破曉前加快腳步爭取時間，以免後段體力過度消耗。賽事的路線沿著塞班島西部海岸，海水就在跑者身旁不到10公尺的地方，隨著黎明的到來，一望無際的超級海景出現在跑者面前，身旁的那片海水就是太平洋，而且地平線的附近就是地球最深的馬里亞納海溝！

塞班島馬拉松路線輕鬆平緩，沿著海岸線奔跑美不勝收。

「參加塞班馬拉松是一種享受。」---知名跑步教練黃崇華這麼說！

2017年正式成為 IAAF 認證賽事，塞班馬拉松的路線屬於折返式賽道，沿途路線平坦，對於要突破個人最佳成績的選手來說，無疑是最佳的場地。除此之外，主辦單位也舉辦有趣的專辦比賽，參賽選手當中，有許多位跑者特別打扮，有的穿和服，有的穿草裙，增添賽道上不同的風景。再搭配上徐徐的海風吹佛，彷彿置身於天堂，不愧與關島、夏威夷馬拉松並稱「美國三大海島馬拉松賽」，成為全球路跑愛好者的夢幻賽事。

塞班島馬拉松，除了專業認證賽道外，也不乏趣味活動。

賽事除了比速度以外，也包含特色裝扮比賽。

整場比賽中最特別的是，沿途的補給站全是由塞班島的飯店、免稅商店，以及學校負責，各個單位都展現出自己的特色，不斷的對著每位跑者加油吶喊，讓沉默的馬拉松變成一場熱鬧的運動會，不少跑者來到補給站的精神都為之一振。 賽事最後大會為所有的選手準備的完賽頒獎宴海灘上舉行，這是一場選手限定的晚宴，迎接順利完賽的選手，一邊欣賞著當地原住民舞蹈，一邊享用現場的美食，在太平洋的晚霞中，一天的疲憊都能在美食、美景和友誼中完全恢復，變成最難忘的回憶。

分享

熱情的加油團，是馬拉松的一大特色。

從五月份開始，馬里亞那觀光局在全台各地舉辦「塞班島運動旅遊趣」說明會，有興趣的民眾可以追蹤「馬里亞那觀光局」粉絲專頁，7月13日於台南市277自轉車腳踏車店舉辦！

報名連結：http://tiny.cc/o3xx5y 

黃崇華教練於分享會中，分享賽事心得。

想了解更多的活動內容：

馬里亞那觀光局：https://www.mymarianas.com.tw/

金牌賽事粉絲專頁：https://www.facebook.com/GoldMedalCompetition/ 

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