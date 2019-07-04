日月潭環湖馬 台灣首場AIMS分齡世界冠軍資格賽

2019-07-04 13:10 聯合新聞網 綜合報導



日月潭環湖馬拉松與世界馬拉松大滿貫賽事主辦單位完成簽約，成為2021亞培萬達分齡世界冠軍資格賽事。 圖／日月潭國家風景區管理處提供(資料照) 分享 facebook

日月潭環湖馬拉松與世界馬拉松大滿貫賽事主辦單位完成簽約，成為2021亞培萬達分齡世界冠軍資格賽事（Abbott World Marathon Majors Wanda Age Group World Championships）。

AbbottWMM 於2018年舉辦首屆分齡世界冠軍資格賽，自2018年9月柏林馬拉松開始，到2019年9月柏林馬拉松截止一年期間，針對 40 歲以上的年齡組做世界積分排名，跑者可參加AbbottWMM指定的50場國際賽事取得積分，以個人積分最高的兩場賽事做世界排名。第二屆世界冠軍資格賽則將擴及全球六大洲135場馬拉松賽事。於資格賽脫穎而出的1,000名選手將被邀請參加AbbottWMM分齡世界冠軍賽，首屆冠軍賽將於2020年倫敦馬拉松時舉辦，台灣積分最高的男女選手各一名亦在受邀之列。雖然首屆資格賽(第12屆世界馬拉松大滿貫)台灣沒有馬拉松賽事受到青睞，但2019日月潭環湖馬拉松賽躬逢其盛，成為第二屆指定資格賽(第13屆世界馬拉松大滿貫)，讓選手可在日月潭環湖馬拉松賽事中取得國際排名積分。

今年分齡世界冠軍資格賽以芝加哥馬拉松為起終賽事，積分期間為2019年10月13日至2020年10月11日。2019日月潭環湖馬拉松賽已列為AbbottWMM分齡世界冠軍賽指定賽事之一，42公里全程馬拉松優勝選手成績將可取得國際積分，列入AbbottWMM分齡世界冠軍賽排名。至於2021年第二屆世界冠軍賽舉辦場地，有待AbbottWMM主辦單位於今年下半年對外公布。

2019日月潭環湖馬拉松賽即將於2019年10月27日舉辦，目前已吸引超過5,000名跑者報名，包括來自33個國家地區585名國際選手來台參賽。日月潭有CNN Travel評選全球最美的自行車道，賽事活動亦將在年度日月潭花火音樂節慶中舉辦。

南投縣副縣長陳正昇於主持2019日月潭環湖馬拉松協調會時表示，「日月潭環湖馬拉松賽邁入第七屆，今年同時成為國際馬拉松暨長跑協會(AIMS) 國際賽事，及亞培萬達分齡世界冠軍賽指定國際資格賽事（AbbottWMM Wanda Age Group Qualifier），足見本賽事不僅在國內得到肯定，並受到諸多國際矚目，對於持續推展本縣國際觀光有所助益。」

亞培世界馬拉松大滿貫賽事(Abbott World Marathon Majors)執行董事Tim Hadzima表示：「我們非常樂見全世界馬拉松組織對於亞培萬達分齡世界冠軍賽的反饋，每年40歲以上有超過125,000跑者參與AbbottWMM賽事，而這新的分齡系統將有助於更多人加入AbbottWMM家族。跑者藉由本系統有機會在一年的任何時間全球跑透透，我們希望跑者因此而獲得前所未有的肯定，也很榮幸與合作夥伴共同努力將分齡馬拉松推向更高層次，並藉此表揚每日冠軍選手的卓越表現」。

亞培世界馬拉松大滿貫為路跑界所稱的世界六大賽事，包括東京馬拉松、倫敦馬拉松、柏林馬拉松、芝加哥馬拉松、紐約馬拉松，到門檻最高也是最難入手的波士頓馬拉松。想要成功收集這六大賽，有時不僅要抽籤碰運氣，更要靠實力才有機會參與，因此，跑者若有機會參加其中一場就相當不容易了。

如需取得關於積分計算與世界排名之相關資訊，請參訪：www.Abbottwmm.com。有關日月潭環湖馬拉松賽事，請參考官網：www.sunmoonlakemarthon.com。