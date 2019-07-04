親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
猿隊驚傳轉賣
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

空拍機拍海邊美照 他一看畫面…大叫妻小快逃命

運動筆記心態不見了【焦點人物】敢不敢更快？麵包師傅徐君宇力求突破：「想證明自己！」
健行筆記中央山脈分段大縱走預告片-大北北段(星元帽-白猴下東澳)桃園･大溪･溪洲山P型
NBADanilo Gallinari的籃球之旅2019夏季聯賽- 爵士 vs. 馬刺 (7月4日)

日月潭環湖馬 台灣首場AIMS分齡世界冠軍資格賽

2019-07-04 13:10聯合新聞網 綜合報導

日月潭環湖馬拉松與世界馬拉松大滿貫賽事主辦單位完成簽約，成為2021亞培萬達分齡...
日月潭環湖馬拉松與世界馬拉松大滿貫賽事主辦單位完成簽約，成為2021亞培萬達分齡世界冠軍資格賽事。 圖／日月潭國家風景區管理處提供(資料照)
分享

日月潭環湖馬拉松與世界馬拉松大滿貫賽事主辦單位完成簽約，成為2021亞培萬達分齡世界冠軍資格賽事（Abbott World Marathon Majors Wanda Age Group World Championships）。

AbbottWMM 於2018年舉辦首屆分齡世界冠軍資格賽，自2018年9月柏林馬拉松開始，到2019年9月柏林馬拉松截止一年期間，針對 40 歲以上的年齡組做世界積分排名，跑者可參加AbbottWMM指定的50場國際賽事取得積分，以個人積分最高的兩場賽事做世界排名。第二屆世界冠軍資格賽則將擴及全球六大洲135場馬拉松賽事。於資格賽脫穎而出的1,000名選手將被邀請參加AbbottWMM分齡世界冠軍賽，首屆冠軍賽將於2020年倫敦馬拉松時舉辦，台灣積分最高的男女選手各一名亦在受邀之列。雖然首屆資格賽(第12屆世界馬拉松大滿貫)台灣沒有馬拉松賽事受到青睞，但2019日月潭環湖馬拉松賽躬逢其盛，成為第二屆指定資格賽(第13屆世界馬拉松大滿貫)，讓選手可在日月潭環湖馬拉松賽事中取得國際排名積分。

今年分齡世界冠軍資格賽以芝加哥馬拉松為起終賽事，積分期間為2019年10月13日至2020年10月11日。2019日月潭環湖馬拉松賽已列為AbbottWMM分齡世界冠軍賽指定賽事之一，42公里全程馬拉松優勝選手成績將可取得國際積分，列入AbbottWMM分齡世界冠軍賽排名。至於2021年第二屆世界冠軍賽舉辦場地，有待AbbottWMM主辦單位於今年下半年對外公布。

2019日月潭環湖馬拉松賽即將於2019年10月27日舉辦，目前已吸引超過5,000名跑者報名，包括來自33個國家地區585名國際選手來台參賽。日月潭有CNN Travel評選全球最美的自行車道，賽事活動亦將在年度日月潭花火音樂節慶中舉辦。

南投縣副縣長陳正昇於主持2019日月潭環湖馬拉松協調會時表示，「日月潭環湖馬拉松賽邁入第七屆，今年同時成為國際馬拉松暨長跑協會(AIMS) 國際賽事，及亞培萬達分齡世界冠軍賽指定國際資格賽事（AbbottWMM Wanda Age Group Qualifier），足見本賽事不僅在國內得到肯定，並受到諸多國際矚目，對於持續推展本縣國際觀光有所助益。」

亞培世界馬拉松大滿貫賽事(Abbott World Marathon Majors)執行董事Tim Hadzima表示：「我們非常樂見全世界馬拉松組織對於亞培萬達分齡世界冠軍賽的反饋，每年40歲以上有超過125,000跑者參與AbbottWMM賽事，而這新的分齡系統將有助於更多人加入AbbottWMM家族。跑者藉由本系統有機會在一年的任何時間全球跑透透，我們希望跑者因此而獲得前所未有的肯定，也很榮幸與合作夥伴共同努力將分齡馬拉松推向更高層次，並藉此表揚每日冠軍選手的卓越表現」。

亞培世界馬拉松大滿貫為路跑界所稱的世界六大賽事，包括東京馬拉松、倫敦馬拉松、柏林馬拉松、芝加哥馬拉松、紐約馬拉松，到門檻最高也是最難入手的波士頓馬拉松。想要成功收集這六大賽，有時不僅要抽籤碰運氣，更要靠實力才有機會參與，因此，跑者若有機會參加其中一場就相當不容易了。

如需取得關於積分計算與世界排名之相關資訊，請參訪：www.Abbottwmm.com。有關日月潭環湖馬拉松賽事，請參考官網：www.sunmoonlakemarthon.com

馬拉松日月潭亞培柏林芝加哥

相關新聞

跑步知識／TNF100野練班 18個越野小技巧學到賺到

2019-07-04 09:43

跑步知識／XTERRA Training Camp 職業選手技巧大公開

2019-07-04 09:29

焦點人物／麵包師傅徐君宇 力求突破想證明自己！

2019-07-04 09:52

跑步小品／心態不見了

2019-07-04 09:57

跑步知識／改變跑姿 為何成績不升反降？

2019-07-03 10:00

黃金海岸馬拉松 運動筆記招募特派員！

2019-07-03 09:52

跑步知識／TNF100賽前訓練 挑戰50K必看重點

2019-07-03 09:49

帶小比旅跑台灣／城市健跑嘉年華 超強大的補給

2019-07-02 09:43

NIKE RUN CLUB – FAST 42 訓練營徵選活動

2019-07-02 09:37

喚醒天生就會跑的你 田中馬初半馬訓練營開始報名

2019-07-02 09:33

賽事心得／倫敦馬拉松 3:30PB+五星到手

2019-07-01 09:44

賽事心得／三仙台馬拉松 轉角遇見幾米

2019-06-30 18:24

賽事報名／痛風系美食嗑到爽 DADA RUN桃園場

2019-06-29 06:00

7場賽事一次滿足 2019 彰化馬拉松嘉年華開跑

2019-06-29 06:00

跑步知識／Easy run 你跑得夠輕鬆嗎？

2019-06-28 11:01
看更多

熱門文章

中職／桃猿宣布轉手 新軍味全龍虧大了？

2019-07-04 09:28

日職／王柏先發對西武首度4支0 火腿5:3拉連勝

2019-07-03 20:06

NBA／林書豪動向預測 美華裔總統參選人也亂入

2019-07-03 17:30

中職／桃猿轉賣讓人不捨 第6隊路仍漫長

2019-07-03 15:59

NBA／雷納德下封口令 未來動向超神祕

2019-07-04 10:24

中職／猿隊尋求買主 唯一要求「留在桃園」

2019-07-03 16:51

先求止血再談後續 勇士的緩兵之計

2019-07-03 18:16

中職／放手猿隊不容易 劉玠廷：爸爸也是很反覆

2019-07-03 16:47

NBA／灰熊太陽交易案 考佛、傑克森互換東家

2019-07-04 08:55

中職／劉玠廷證實虧損嚴重 每年請總公司支援

2019-07-03 17:40

中職／猿隊季中預告轉賣 4家企業否認接手

2019-07-03 14:29

溫網／3盤只打58分鐘擺爛？ 湯米奇首輪獎金沒了

2019-07-03 14:42

NBA／社群媒體上打破沉默 厄文真誠告白新東家

2019-07-03 14:26

NBA／兩年700萬美元 馬揚諾維奇加盟獨行俠

2019-07-04 11:38

中職／談桃猿轉賣決定 各球團發表看法

2019-07-03 18:50

NBA／與老鷹達成交易 灰熊終於擺脫帕森斯

2019-07-04 11:26

NBA／搭檔活塞禁區雙塔 莫里斯一年約加盟

2019-07-04 13:15

中職／日媒報導王柏融前東家轉賣 日網友喊驚訝

2019-07-03 16:18

賭上一年的等待 籃網巨星合體能走多遠？

2019-07-04 07:00

中職／場均2千人到7千人 猿隊仍頂不住虧損壓力

2019-07-03 15:48

陳偉殷運氣不佳頻挨打 張育成初試啼聲待磨練

2019-07-04 07:00

助拳人評比／布拉許最猛洋砲 王柏融長打待加強

2019-07-04 07:00

中職／猿隊轉手違規？馮勝賢：現階段協助最重要

2019-07-03 17:55

溫網／開老車古典風 費德勒最想和喬丹喝一杯

2019-07-03 18:48

中職／16年虧損16億！桃猿轉賣最快年底易主

2019-07-04 00:34

MLB／胡智為遭指定轉讓 本季台將第二人

2019-07-04 07:57

中職／Lamigo賣隊心情 前兄弟領隊洪瑞河最懂

2019-07-04 09:26

溫網／謝淑薇晉單打第三輪 詹家姊妹雙打也開胡

2019-07-03 19:41

中職／轉賣保密到家 劉玠廷：想親口向全隊宣布

2019-07-03 17:15

MLB／史凱格斯猝死 天使痛失的第11位好手

2019-07-03 17:50

中職／奪冠後、五隊前... 猿隊起碼值6億

2019-07-03 23:51

MLB／明星賽沒托瑞斯 洋基教頭：根本是笑話

2019-07-04 07:50

MLB CUP／陳江和趕場看兒子比賽 安慶首戰告捷

2019-07-03 14:53

MLB／兩大紀錄同時達陣 哈波紀錄球被丟回場內

2019-07-04 10:43

中職／第12支消失的球隊 聯盟球隊變動多

2019-07-03 23:48

MLB／葉力奇第31轟空響 傳球失誤葬送比賽

2019-07-03 15:33

拿小聯盟約的明星賽先發 潘斯演出打者版後勁

2019-07-04 07:00

NBA／喜歡職業進攻模式 狀元威廉森：更好運作

2019-07-03 17:37

中職／猿隊轉賣鄭文燦不捨：尊重球團選擇

2019-07-03 15:39

溫網／謝淑薇再晉級 詹家姊妹開胡

2019-07-03 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top