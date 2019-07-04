親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
猿隊驚傳轉賣
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

毀田傷農！ 獵殺令連發 能滅外來種三害？

警制止逃票遭砍身亡 台鐵列車長曝遇襲只能「靠它救」

運動筆記心態不見了【焦點人物】敢不敢更快？麵包師傅徐君宇力求突破：「想證明自己！」
健行筆記中央山脈分段大縱走預告片-大北北段(星元帽-白猴下東澳)桃園･大溪･溪洲山P型
NBA2019夏季聯賽- 馬刺vs.灰熊 (7月3日)2019夏季聯賽- 國王vs.勇士 (7月2日)

焦點人物／麵包師傅徐君宇 力求突破想證明自己！

2019-07-04 09:52運動筆記 JOYCE

徐君宇，一身黝黑肌膚與精實肌肉，臉上總是掛著靦腆笑容，看似鄰家大男孩的他，不僅是一名擁有半馬最佳成績 75 分 39 秒，全馬最佳 2 小時 39 分 32 秒的跑者，更是一位擁有好手藝的麵包師傅，以及全方位的現代五項選手。

宛如鄰家大男孩般，總是掛著靦腆笑容的徐君宇，不只是名跑者，更是一位麵包師傅與現代五項選手。（圖片來源：Kelly）

天生運動員，潛藏跑者基因的水中鯨魚

「只要是運動都喜歡。」自國小就是游泳校隊，綽號「鯨魚」的徐君宇，說他是天生運動員一點也不為過。升國中時因為游泳長才而開始接觸「現代五項」運動，其中由於包含跑步項目，因而開啟了他跑步訓練的契機。

什麼是現代五項？

現代五項包含游泳 200 公尺、擊劍、馬術（障礙賽）、跑步與射擊五項運動，其中為增加比賽的可看性，跑步與射擊為結合項目，選手必須先跑完 800 公尺再進行 5 個標靶的指定射擊，連續四輪。

現代五項的五個運動種類大不相同，所以選手多由單一項目轉換跑道。其中，由於游泳選手須具備良好的柔軟度，相較五項中是較難培養的身體條件，因此大多數的現代五項選手都是游泳選手出身。

先天優異的體能條件，加上樂於嘗試各式不同運動的徐君宇，在現代五項也拿下許多好成績，而當時他的跑步教練金晉德觀察到他的身體素質有別於其他選手，認為比起游泳應該更適合專攻跑步，因而告訴他：「其實你應該是陸上的鯨魚，而不是海底的鯨魚，在跑步項目上你也可以是一個如同鯨魚一般強悍的王者。」就是這麼一段話，讓好學也好強的徐君宇開始對於跑步有了不同的看法。

國三轉而接受田徑訓練的徐君宇，專項從八百、千五，到高中轉為五千、一萬公尺。這麼一練，不只跑出興趣， 更如金教練當年所說，潛藏於徐君宇體內的跑者基因也就此徹底展現。

喜歡運動，更不排斥嘗試各項運動的徐君宇，在現代五項也拿下許多好成績（圖片來源：Kelly）

大學後開始大量參加路跑賽事，從全馬到超馬，徐君宇的成績不僅一路突飛猛進，也成為了馬場上的常勝軍。不過這一路上也並非完全順遂，除了曾經因為連續跑馬過度而受傷以外，更曾因為太過拼命，導致換氣過度而被救護車送回終點，甚至在最顛峰的時期陷入長達半年的跑者憂鬱。

跑者憂鬱（Runner's Blue）意指對跑步產生倦怠、甚至厭惡的低潮情緒。

雖然跑出一片好成績，但受傷與低潮也隨之而來，甚至讓徐君宇一度厭惡跑步。（圖片來源：Kelly）

FAST 42 的洗禮—王者，不再孤獨

不過，潮落之後總有潮起，在低潮之際徐君宇的女朋友給予他相當大的支持，不僅帶他參與了視障跑者的領跑活動，更鼓勵他加入 NRC FAST 42 訓練計畫，希望能藉此讓他重新找回跑步初衷。

過去大多是自己一個人訓練的徐君宇，起初對於 FAST 42 還有些抗拒，不過隨著團隊的熱絡，那種「不只是自己一個人跑步，而是跟著一群人前進」的向心氛圍也逐漸感染了他。

為了重拾跑步初衷，徐君宇加入 NRC FAST 42 訓練計畫（圖片來源：徐君宇）

「雖然彼此的課表與訓練方式都不盡相同，但大家都是為了同一個目標去努力，那種氛圍比起自己獨自一人，用百分之百的力氣去完成課表的感受是不一樣的，不僅會讓人更有動力去前進，也會更清楚自己的方向。」徐君宇回憶說道。

談到與過去訓練的最大差異，徐君宇說，過往傳統的田徑訓練通常比較制式化，基本上教練說該跑幾秒就是幾秒，沒跑到就是只有重跑再重跑，無形之中其實會造成選手心理上相當大的壓力。但 FAST 42 不僅會針對每個跑者不同的特質與訓練狀態給予相對應的課表，總教練「史哥」吳文騫更常給大家一個觀念：「先試著盡力去跑，真的跑不到，我們可以調整秒數或是將休息時間拉長，不求執著於百分之百完成，但要懂得堅持到最後。」

「不只訓練，更是帶心。」徐君宇簡單卻貼切地為 FAST 42 下了最好的註解。在教練以及Pacer專業的系統訓練以及團隊彼此的激勵下，徐君宇如同重生般的回歸，他知道當年那個喜歡跑步的徐君宇回來了，他相信他將更強大地前進著，而這次，不再是自己一個人。

FAST 42 的團隊向心力感染了徐君宇，在教練以及 Pacer 專業的系統訓練以及團隊彼此的激勵下，讓他宛如重生般回歸。（圖片來源：徐君宇）

堅持即是力量，跑步是我的人生導師

對徐君宇來說，跑步就像是人生導師一樣，不僅教會他許多做人處事的道理，更讓他懂得勇敢面對挫折，並不斷挑戰更快的自己。「是跑步一直在帶領著我前進。」眼神裡流露著對於跑步的熱愛，徐君宇笑著這麼說。

談到如何維持訓練與生活之間的平衡，身兼跑者、現代五項選手以及麵包師傅的徐君宇坦言確實很不容易，不過對於時間管理自有一套方法的他，認為只要保有熱情，並且懂得設立目標，其實要克服惰性與時間的限制並不是太困難。「如果這件事對你來說是重要的，而且你很清楚自己的目標與方向，自然你就不會去找藉口。」徐君宇如是分享。

「是跑步一直在帶領著我前進。」對徐君宇來說，跑步就像是他的人生導師。（圖片來源：Kelly）

跑步是如此，生活又何嘗不是？「堅持」是徐君宇從跑步中獲得的最大體悟，而他也將這樣的精神應用在生活裡，如同他重返校園就讀研究所一樣，「既然已經做出了選擇，你就必須堅持到最後，要看到自己的成果才算抵達終點。」

不只快，還要帥！Nike Zoom Fly 陪我飛馳的夥伴

至於在跑鞋的選擇上是否有特別偏好，徐君宇說「舒適度」是他的優先考量，「一雙功能性高的跑鞋，如果穿起來會讓你感到不適，那不僅無法助你發揮實力，更可能因為不合腳而導致運動傷害。」徐君宇認為，雖然每個人對於舒適的定義不盡相同，但「忠於雙腳反饋而非一味盲從求新」，這才是選鞋的至高原則。

而在一片茫茫鞋海中，又以 Nike Zoom Fly 鞋款最讓他情有獨鍾。「因為是女朋友送的禮物。」徐君宇害羞表示。而除了個人私心，Zoom Fly 的性（帥）能（氣）也是讓他大為推崇的原因。

有別於傳統薄底的競速鞋款，Zoom Fly 厚實的避震緩衝中底，兼具輕盈與高度支撐，而明顯的高低差設計，更使跑者在不自覺的前傾中得以自然加速。「穿上它跑起來的感覺絕對是你無法想像的。」徐君宇甚至曾為 Zoom Fly 寫下這麼一段註記。

Nike Zoom Fly 除了是女朋友送的禮物，其中底性能與舒適度，更是讓徐君宇最情有獨鍾之處。（圖片來源：徐君宇）

敢不敢更快？肯定句後的下一個目標— 2 小時 30 分

至於下一個目標？「希望可以跑進 2 小時 30 分內。」儘管臉上仍是一貫的靦腆笑容，但字句之中卻看得出徐君宇對自己的信心與達標的堅定。以年底臺北馬拉松作為賽事首選的他，自認本身不是速度型的選手，因此接下來在訓練方面會更著重於速度的提升以及穩定配速。

低潮後的重生，徐君宇顯得格外珍惜，對於「敢不敢更快？」，他的答案無庸置疑是肯定句。憑藉著一股「想要證明自己」的熱忱與決心，力求突破，沒有疾限，他知道也相信，他可以做到。

「想證明自己！」徐君宇的下一個目標——2 小時 30 分（圖片來源：Kelly）

和麵粉、揉麵團，等待發酵、塑形，接著再送進烤箱，經過漫長的等待，終於來到出爐那一刻······。每一次的製作，不一定都是百分之百的成功，過程中的溫度、濕度與比例等些微差異，在在都會影響出爐結果。這看似再熟悉不過的烘焙日常，對徐君宇來說，就像是他跑步人生的縮影，「失敗的愈多，代表累積的經驗也愈多，這次跑得不好，只要懂得調整，下次再重來就好。」

烘焙是如此，跑步亦是，如烘焙的跑步人生，在出爐之前一切都是未知數，儘管過程辛苦，但只要敢挑戰更快與懂得堅持，並踏實付出，終能嚐到美味成品。

分享

跑步如烘焙，只要踏實付出，終能嚐到甜美收穫。（圖片來源：Kelly）

以上文章由 NIKE 贊助刊出。

＊跑步人物 盡在運動筆記＊  

田徑

相關新聞

跑步知識／TNF100野練班 18個越野小技巧學到賺到

2019-07-04 09:43

跑步知識／XTERRA Training Camp 職業選手技巧大公開

2019-07-04 09:29

跑步小品／心態不見了

2019-07-04 09:57

跑步知識／改變跑姿 為何成績不升反降？

2019-07-03 10:00

黃金海岸馬拉松 運動筆記招募特派員！

2019-07-03 09:52

跑步知識／TNF100賽前訓練 挑戰50K必看重點

2019-07-03 09:49

帶小比旅跑台灣／城市健跑嘉年華 超強大的補給

2019-07-02 09:43

NIKE RUN CLUB – FAST 42 訓練營徵選活動

2019-07-02 09:37

喚醒天生就會跑的你 田中馬初半馬訓練營開始報名

2019-07-02 09:33

賽事心得／倫敦馬拉松 3:30PB+五星到手

2019-07-01 09:44

賽事心得／三仙台馬拉松 轉角遇見幾米

2019-06-30 18:24

賽事報名／痛風系美食嗑到爽 DADA RUN桃園場

2019-06-29 06:00

7場賽事一次滿足 2019 彰化馬拉松嘉年華開跑

2019-06-29 06:00

跑步知識／Easy run 你跑得夠輕鬆嗎？

2019-06-28 11:01
看更多

熱門文章

NBA／3隊會晤雷納德 外媒曝與湖人會談內容

2019-07-03 13:20

NBA／社群媒體上打破沉默 厄文真誠告白新東家

2019-07-03 14:26

中職／桃猿傳將易主 鄭文燦強調「三不變」

2019-07-03 12:05

日職／王柏先發對西武首度4支0 火腿5:3拉連勝

2019-07-03 20:06

中職／30年來第7支轉賣球隊 猿隊四點開記者會

2019-07-03 12:36

NBA／林書豪動向預測 美華裔總統參選人也亂入

2019-07-03 17:30

先求止血再談後續 勇士的緩兵之計

2019-07-03 18:16

中職／桃猿轉賣讓人不捨 第6隊路仍漫長

2019-07-03 15:59

中職／猿隊尋求買主 唯一要求「留在桃園」

2019-07-03 16:51

中職／愛上棒球的劉保佑 頂不住經營16年虧損

2019-07-03 11:51

中職／放手猿隊不容易 劉玠廷：爸爸也是很反覆

2019-07-03 16:47

中職／有錢才玩得起？ 猿想轉賣證實職棒大不易

2019-07-03 12:07

NBA／著綠衫軍服裝與球迷合影 華克談轉隊心情

2019-07-03 15:40

中職／桃猿宣布轉賣 能否破興農5.27億？

2019-07-03 11:39

中職／跟不上職棒發展腳步 劉玠廷：困難決定

2019-07-03 13:16

中職／劉玠廷證實虧損嚴重 每年請總公司支援

2019-07-03 17:40

中職／桃猿宣布轉手 新軍味全龍虧大了？

2019-07-04 09:28

中職／猿隊季中預告轉賣 4家企業否認接手

2019-07-03 14:29

中職／新光金否認接手桃猿：我們只是廣告關係

2019-07-03 12:01

溫網／3盤只打58分鐘擺爛？ 湯米奇首輪獎金沒了

2019-07-03 14:42

中職／談桃猿轉賣決定 各球團發表看法

2019-07-03 18:50

中職／日媒報導王柏融前東家轉賣 日網友喊驚訝

2019-07-03 16:18

NBA／雷納德下封口令 未來動向超神祕

2019-07-04 10:24

中職／場均2千人到7千人 猿隊仍頂不住虧損壓力

2019-07-03 15:48

NBA／灰熊太陽交易案 考佛、傑克森互換東家

2019-07-04 08:55

賭上一年的等待 籃網巨星合體能走多遠？

2019-07-04 07:00

中職／猿隊轉手違規？馮勝賢：現階段協助最重要

2019-07-03 17:55

陳偉殷運氣不佳頻挨打 張育成初試啼聲待磨練

2019-07-04 07:00

溫網／謝淑薇晉單打第三輪 詹家姊妹雙打也開胡

2019-07-03 19:41

中職／轉賣保密到家 劉玠廷：想親口向全隊宣布

2019-07-03 17:15

中職／聯盟要等桃猿開記者會 馮勝賢：非常震驚

2019-07-03 13:43

溫網／開老車古典風 費德勒最想和喬丹喝一杯

2019-07-03 18:48

MLB／史凱格斯猝死 天使痛失的第11位好手

2019-07-03 17:50

溫網／第二輪碰澳洲壞小子 納達爾：是場硬仗

2019-07-03 13:10

助拳人評比／布拉許最猛洋砲 王柏融長打待加強

2019-07-04 07:00

MLB／胡智為遭移出40人名單 本季台將第二人

2019-07-04 07:57

MLB CUP／陳江和趕場看兒子比賽 安慶首戰告捷

2019-07-03 14:53

中職／16年虧損16億！桃猿轉賣最快年底易主

2019-07-04 00:34

中職／奪冠後、五隊前... 猿隊起碼值6億

2019-07-03 23:51

MLB／葉力奇第31轟空響 傳球失誤葬送比賽

2019-07-03 15:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top