焦點人物／麵包師傅徐君宇 力求突破想證明自己！

2019-07-04 09:52 運動筆記 JOYCE



徐君宇，一身黝黑肌膚與精實肌肉，臉上總是掛著靦腆笑容，看似鄰家大男孩的他，不僅是一名擁有半馬最佳成績 75 分 39 秒，全馬最佳 2 小時 39 分 32 秒的跑者，更是一位擁有好手藝的麵包師傅，以及全方位的現代五項選手。

宛如鄰家大男孩般，總是掛著靦腆笑容的徐君宇，不只是名跑者，更是一位麵包師傅與現代五項選手。（圖片來源：Kelly）

天生運動員，潛藏跑者基因的水中鯨魚

「只要是運動都喜歡。」自國小就是游泳校隊，綽號「鯨魚」的徐君宇，說他是天生運動員一點也不為過。升國中時因為游泳長才而開始接觸「現代五項」運動，其中由於包含跑步項目，因而開啟了他跑步訓練的契機。

什麼是現代五項？ 現代五項包含游泳 200 公尺、擊劍、馬術（障礙賽）、跑步與射擊五項運動，其中為增加比賽的可看性，跑步與射擊為結合項目，選手必須先跑完 800 公尺再進行 5 個標靶的指定射擊，連續四輪。 現代五項的五個運動種類大不相同，所以選手多由單一項目轉換跑道。其中，由於游泳選手須具備良好的柔軟度，相較五項中是較難培養的身體條件，因此大多數的現代五項選手都是游泳選手出身。

先天優異的體能條件，加上樂於嘗試各式不同運動的徐君宇，在現代五項也拿下許多好成績，而當時他的跑步教練金晉德觀察到他的身體素質有別於其他選手，認為比起游泳應該更適合專攻跑步，因而告訴他：「其實你應該是陸上的鯨魚，而不是海底的鯨魚，在跑步項目上你也可以是一個如同鯨魚一般強悍的王者。」就是這麼一段話，讓好學也好強的徐君宇開始對於跑步有了不同的看法。

國三轉而接受田徑訓練的徐君宇，專項從八百、千五，到高中轉為五千、一萬公尺。這麼一練，不只跑出興趣， 更如金教練當年所說，潛藏於徐君宇體內的跑者基因也就此徹底展現。

喜歡運動，更不排斥嘗試各項運動的徐君宇，在現代五項也拿下許多好成績（圖片來源：Kelly）

大學後開始大量參加路跑賽事，從全馬到超馬，徐君宇的成績不僅一路突飛猛進，也成為了馬場上的常勝軍。不過這一路上也並非完全順遂，除了曾經因為連續跑馬過度而受傷以外，更曾因為太過拼命，導致換氣過度而被救護車送回終點，甚至在最顛峰的時期陷入長達半年的跑者憂鬱。

跑者憂鬱（Runner's Blue）意指對跑步產生倦怠、甚至厭惡的低潮情緒。

雖然跑出一片好成績，但受傷與低潮也隨之而來，甚至讓徐君宇一度厭惡跑步。（圖片來源：Kelly）

FAST 42 的洗禮—王者，不再孤獨

不過，潮落之後總有潮起，在低潮之際徐君宇的女朋友給予他相當大的支持，不僅帶他參與了視障跑者的領跑活動，更鼓勵他加入 NRC FAST 42 訓練計畫，希望能藉此讓他重新找回跑步初衷。

過去大多是自己一個人訓練的徐君宇，起初對於 FAST 42 還有些抗拒，不過隨著團隊的熱絡，那種「不只是自己一個人跑步，而是跟著一群人前進」的向心氛圍也逐漸感染了他。

為了重拾跑步初衷，徐君宇加入 NRC FAST 42 訓練計畫（圖片來源：徐君宇）

「雖然彼此的課表與訓練方式都不盡相同，但大家都是為了同一個目標去努力，那種氛圍比起自己獨自一人，用百分之百的力氣去完成課表的感受是不一樣的，不僅會讓人更有動力去前進，也會更清楚自己的方向。」徐君宇回憶說道。

談到與過去訓練的最大差異，徐君宇說，過往傳統的田徑訓練通常比較制式化，基本上教練說該跑幾秒就是幾秒，沒跑到就是只有重跑再重跑，無形之中其實會造成選手心理上相當大的壓力。但 FAST 42 不僅會針對每個跑者不同的特質與訓練狀態給予相對應的課表，總教練「史哥」吳文騫更常給大家一個觀念：「先試著盡力去跑，真的跑不到，我們可以調整秒數或是將休息時間拉長，不求執著於百分之百完成，但要懂得堅持到最後。」

「不只訓練，更是帶心。」徐君宇簡單卻貼切地為 FAST 42 下了最好的註解。在教練以及Pacer專業的系統訓練以及團隊彼此的激勵下，徐君宇如同重生般的回歸，他知道當年那個喜歡跑步的徐君宇回來了，他相信他將更強大地前進著，而這次，不再是自己一個人。

FAST 42 的團隊向心力感染了徐君宇，在教練以及 Pacer 專業的系統訓練以及團隊彼此的激勵下，讓他宛如重生般回歸。（圖片來源：徐君宇）

堅持即是力量，跑步是我的人生導師

對徐君宇來說，跑步就像是人生導師一樣，不僅教會他許多做人處事的道理，更讓他懂得勇敢面對挫折，並不斷挑戰更快的自己。「是跑步一直在帶領著我前進。」眼神裡流露著對於跑步的熱愛，徐君宇笑著這麼說。

談到如何維持訓練與生活之間的平衡，身兼跑者、現代五項選手以及麵包師傅的徐君宇坦言確實很不容易，不過對於時間管理自有一套方法的他，認為只要保有熱情，並且懂得設立目標，其實要克服惰性與時間的限制並不是太困難。「如果這件事對你來說是重要的，而且你很清楚自己的目標與方向，自然你就不會去找藉口。」徐君宇如是分享。

「是跑步一直在帶領著我前進。」對徐君宇來說，跑步就像是他的人生導師。（圖片來源：Kelly）

跑步是如此，生活又何嘗不是？「堅持」是徐君宇從跑步中獲得的最大體悟，而他也將這樣的精神應用在生活裡，如同他重返校園就讀研究所一樣，「既然已經做出了選擇，你就必須堅持到最後，要看到自己的成果才算抵達終點。」

不只快，還要帥！Nike Zoom Fly 陪我飛馳的夥伴

至於在跑鞋的選擇上是否有特別偏好，徐君宇說「舒適度」是他的優先考量，「一雙功能性高的跑鞋，如果穿起來會讓你感到不適，那不僅無法助你發揮實力，更可能因為不合腳而導致運動傷害。」徐君宇認為，雖然每個人對於舒適的定義不盡相同，但「忠於雙腳反饋而非一味盲從求新」，這才是選鞋的至高原則。

而在一片茫茫鞋海中，又以 Nike Zoom Fly 鞋款最讓他情有獨鍾。「因為是女朋友送的禮物。」徐君宇害羞表示。而除了個人私心，Zoom Fly 的性（帥）能（氣）也是讓他大為推崇的原因。

有別於傳統薄底的競速鞋款，Zoom Fly 厚實的避震緩衝中底，兼具輕盈與高度支撐，而明顯的高低差設計，更使跑者在不自覺的前傾中得以自然加速。「穿上它跑起來的感覺絕對是你無法想像的。」徐君宇甚至曾為 Zoom Fly 寫下這麼一段註記。

Nike Zoom Fly 除了是女朋友送的禮物，其中底性能與舒適度，更是讓徐君宇最情有獨鍾之處。（圖片來源：徐君宇）

敢不敢更快？肯定句後的下一個目標— 2 小時 30 分

至於下一個目標？「希望可以跑進 2 小時 30 分內。」儘管臉上仍是一貫的靦腆笑容，但字句之中卻看得出徐君宇對自己的信心與達標的堅定。以年底臺北馬拉松作為賽事首選的他，自認本身不是速度型的選手，因此接下來在訓練方面會更著重於速度的提升以及穩定配速。

低潮後的重生，徐君宇顯得格外珍惜，對於「敢不敢更快？」，他的答案無庸置疑是肯定句。憑藉著一股「想要證明自己」的熱忱與決心，力求突破，沒有疾限，他知道也相信，他可以做到。

「想證明自己！」徐君宇的下一個目標——2 小時 30 分（圖片來源：Kelly）

和麵粉、揉麵團，等待發酵、塑形，接著再送進烤箱，經過漫長的等待，終於來到出爐那一刻······。每一次的製作，不一定都是百分之百的成功，過程中的溫度、濕度與比例等些微差異，在在都會影響出爐結果。這看似再熟悉不過的烘焙日常，對徐君宇來說，就像是他跑步人生的縮影，「失敗的愈多，代表累積的經驗也愈多，這次跑得不好，只要懂得調整，下次再重來就好。」

烘焙是如此，跑步亦是，如烘焙的跑步人生，在出爐之前一切都是未知數，儘管過程辛苦，但只要敢挑戰更快與懂得堅持，並踏實付出，終能嚐到美味成品。

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跑步如烘焙，只要踏實付出，終能嚐到甜美收穫。（圖片來源：Kelly）

以上文章由 NIKE 贊助刊出。

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