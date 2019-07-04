跑步小品／心態不見了

2019-07-04 09:57 運動筆記 小幽



這幾天身心疲倦

練習有多好，比賽卻很差

那練習來干什麼，都發揮不出來

許多人很膽心我

紛紛開解我，叫我放鬆

又給我意見....你呢？去了哪？

我都不知道自己的心態去那兒？