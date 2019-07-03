黃金海岸馬拉松 運動筆記招募特派員！

2019-07-03 09:52 運動筆記 皮卡皮丘



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今年要去跑黃金海岸馬拉松的朋友，趕快看過來！

運動筆記要邀請你擔任賽事特派員，只要你願意分享今年黃金海岸照片與網誌、趕快來填寫表單吧！

有機會可以拿到一咖運動筆記 跑步裝備包二代包 唷！（可選色）

希望特派員可連線分享黃金海岸 EXPO、賽前或賽中照片、獎牌照片，並於回國後整理賽事紀錄，透過筆記網誌，將你的心得分享給更多的跑友。

心動了嗎？卡緊動動手指報名吧～我們會手刀與你聯絡唷！

有任何問題，也歡迎在文章底下留言，或詢問運動筆記粉絲團。