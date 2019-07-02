親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
溫網
MLB
中職30選秀
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

長榮罷工何時停損？業界：工會對空服影響力已降低

去年1.3萬通尋死電話…怕沒救到 安心專線改號「依舊愛我」

運動筆記城市嘉年華【新聞】NIKE RUN CLUB – FAST 42 訓練營徵選活動
健行筆記【日本百名山】北海道羅臼岳登山記 基隆山
NBA2019夏季聯賽- 馬刺vs.騎士 (7月2日)Larry Bird & Magic Johnson傳奇生涯回顧

喚醒天生就會跑的你 田中馬初半馬訓練營開始報名

2019-07-02 09:33運動筆記 Run For TAIWAN

（圖片來源：田中馬拉松 初半馬官方訓練營） 

「2019台灣米倉田中馬拉松」即將在 11 月 10 日正式登場，去年田中馬拉松與教育部體育署、彰化縣政府首度攜手運動筆記旗下的「跑步學堂」舉辦「運動i台灣 田中馬拉松官方初半馬訓練營」，打造 12 週的完整訓練計劃，課程廣受學員好評。今年訓練營邁入第二屆，再度廣邀首次挑戰半馬的跑者，藉由訓練營專業訓練，串起學員間的羈絆，共同迎接初半馬的挑戰，找回「天生就會跑」的能力。

分享

第一屆學長姐全員完賽，完賽率高達百分之百（圖片來源：跑步學堂）

訓練營活動從 8/10起至 11/10 比賽為止，為期 12 週課程完全免費，入選者除了有免抽籤的田中馬參賽保證（報名費由學員自行負擔），還可獲得知名運動品牌「FILA」的裝備贊助。訓練地點涵蓋彰化高鐵站、中潭社區、景崧文化教育園區，皆坐落於田中鎮內，交通便捷、環境優美。報名甄選日期從即日起至 7/16晚上 11:59 截止，詳細報名資訊可至報名網站查詢。

彰化高鐵站為主要訓練場地之一，交通相當便利（圖片來源：跑步學堂）

去年田中馬拉松首度舉辦「田中馬拉松官方初半馬訓練營」，在踴躍報名的跑者中，遴選出 25 位學員，經過 12 週完整的訓練課程，學員全數完成挑戰，迎來人生的初半馬，完賽率達 100%。訓練營總教練蔡弘誠表示「無傷完賽，微笑進終點」是訓練營的結業目標，因此我們有相當完整的訓練計劃，從體能、肌力、技術，到功能性恢復，結合教練專業且親切的教學與諮詢，及客製化的課表，協助學員完成初馬的挑戰。

專業的師資陣容，陪伴學員無後顧之憂全力備戰初半馬（圖片來源：跑步學堂）

田中馬拉松官方初半馬訓練營以「天生就會跑」為主題，強調跑步是人類與生具備的能力。訓練營總教練蔡弘誠提到，現代人由於工作型態轉變，每天花費長時間坐在座位上，逐漸遺忘跑步的本能，訓練營的目的就是在「喚醒」，協助學員重拾跑步的能力。本此訓練營與運動品牌「FILA」合作，贊助入選學員全套的運動裝備，其中跑鞋為肯亞選手設計的 KENYA RACER 4馬拉松跑鞋，鞋款上印有「BORN TO RUN」字樣，正與訓練營的主題「天生就會跑」互相呼應，陪伴學員喚回跑步的天賦。

KENYA RACER 4馬拉松跑鞋印有「BORN TO RUN」字樣與訓練營主題呼應（圖片來源：FILA）

田中馬拉松創辦人鄭宗政表示，田中馬拉松不只是單一天的賽事，我們還有訓練營、親子路跑、畢業生路跑、兒童夏令營等規劃，藉由一系列帶狀活動，帶動更多人參與路跑，享受運動的樂趣。誠摯邀請有志挑戰初半馬的跑者，讓我們帶領您投入馬拉松的世界，一同來到田中，感受田中的人文特色，在這裡留下美好的回憶！

除了體能、肌力與技術外，訓練營也著重功能性恢復的區塊（圖片來源：跑步學堂）

「田中馬拉松官方初馬訓練營」注意事項

*更多跑步消息，盡在運動筆記*  

田中馬

相關新聞

賽事心得／倫敦馬拉松 3:30PB+五星到手

2019-07-01 09:44

NIKE RUN CLUB – FAST 42 訓練營徵選活動

2019-07-02 09:37

帶小比旅跑台灣／城市健跑嘉年華 超強大的補給

2019-07-02 09:43

賽事心得／三仙台馬拉松 轉角遇見幾米

2019-06-30 18:24

賽事報名／痛風系美食嗑到爽 DADA RUN桃園場

2019-06-29 06:00

7場賽事一次滿足 2019 彰化馬拉松嘉年華開跑

2019-06-29 06:00

跑步知識／Easy run 你跑得夠輕鬆嗎？

2019-06-28 11:01

跑步知識／野跑界三大天王 越野技巧不藏私大公開

2019-06-27 09:53

ZEPRO RUN 台南場 報名即可抽國旗跑鞋

2019-06-27 09:39

「2019澎湖吉貝沙灘嘉年華」 浪漫沙灘路跑8月熱情開跑

2019-06-26 18:36

跑步知識／賽事補給如何規劃？

2019-06-26 09:41

跑步知識／如何把控賽前訓練負荷？

2019-06-26 09:37

跑步小品／堅持下去

2019-06-26 09:29

慢跑腳跟劇痛小心足底筋膜炎 七步驟改善狀況

2019-06-25 10:59
看更多

熱門文章

NBA／勇士犧牲伊古達拉 與籃網先簽後換得羅素

2019-07-01 12:00

NBA／接受勇士頂薪合約 湯普森續當浪花兄弟

2019-07-01 11:30

2019中職選秀會全名單 味全龍共選了32人

2019-07-01 20:16

NBA／籃網組成三巨頭 著眼20-21賽季

2019-07-01 14:33

NBA／談KD加入籃網 柏金斯：千載難逢的機會

2019-07-01 14:40

NBA／更看重與厄文友情 KD捨棄聯手雷納德

2019-07-01 13:39

NBA／羅斯重回東區 2年1500萬美元加入活塞

2019-07-01 10:57

NBA／團隊首日按兵不動 雷納德舅舅熱線魔術強森

2019-07-01 15:37

千山萬水獨行不為名利 杜蘭特到底在想什麼？

2019-07-02 07:00

NBA／新4隊交易拍板 巴特勒如願前進熱火

2019-07-02 09:49

NBA／雷納德願與湖人碰面 洛城已出現壁畫

2019-07-01 15:00

NBA／小洛培茲加盟公鹿 兄弟檔聯手出擊

2019-07-01 16:17

中職／選秀風光落幕 桃猿務實、獅讓人霧裡看花

2019-07-02 07:00

松山盃／能仁添禁區悍將 首戰史魯齊繳全隊最高19分

2019-07-01 16:53

NBA／自由市場首日結束 東區將有全新局面

2019-07-01 20:58

溫網／直落二勝前法網冠軍 謝淑薇闖過首輪

2019-07-02 05:05

中職／龍隊首輪指名劉基鴻 野手連6年狀元

2019-07-01 18:54

2019NBA重要自由球員 最新簽約狀況

2019-07-01 20:48

NBA／熱火、拓荒者達成交易 中鋒懷塞德一換二

2019-07-02 10:15

MLB／年僅27歲 天使投手史凱格斯飯店猝死

2019-07-02 08:12

NBA／5年1.7億美元 金塊與墨瑞延長合約

2019-07-01 17:06

中職／葉君璋看狀元劉基鴻 盼未來比肩張泰山

2019-07-01 21:09

NBA／黑衫軍迎接老將 卡洛2年約簽馬刺

2019-07-01 13:18

中職／選秀會破紀錄63人獲選 龍隊28輪32人

2019-07-01 21:10

NBA／發聲明祝福KD 勇士有意退休35號球衣

2019-07-02 10:01

NBA／三年4000萬美元 貝佛利決定續留快艇

2019-07-01 16:10

溫網／大坂首輪出局 摘大滿貫第3金盃落空

2019-07-02 02:56

中職／一、二軍打教互調 陳威志救悍將開轟數

2019-07-01 11:14

中職／蘇俊璋擁有前兩輪實力 首輪被猿隊挑中

2019-07-01 19:15

NBA／搶下KD與厄文 巴克利：籃網做得好

2019-07-01 23:45

中職／味全龍以內野當基石 葉總評選秀90分

2019-07-01 21:50

中職／開心第二輪被龍隊指名 朱祥麟想超越朱元勤

2019-07-01 20:00

中職／中信榜眼岳政華 和哥哥岳東華競爭外野

2019-07-01 19:40

中職／各隊搶補即戰力 徐若熙意外成「龍」

2019-07-01 23:54

溫網／懷孕丟代言 前球后：女人要奮戰

2019-07-01 14:14

溫網／約克維奇尋求衛冕 找前冠軍加入教練團

2019-07-01 12:23

兩岸棒球賽／大陸棒球人口增 陳峰民：認真推很恐怖

2019-07-01 19:02

MLB／離開傷兵名單 林子偉遭紅襪下放3A

2019-07-02 08:52

中職／年度選秀會倒數計時 龍隊球帽擺出來了

2019-07-01 18:24

日職／鈴木誠也淪戰犯 緒方難再躺著拿優勝

2019-07-02 07:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top