喚醒天生就會跑的你 田中馬初半馬訓練營開始報名

2019-07-02 09:33 運動筆記 Run For TAIWAN



「2019台灣米倉田中馬拉松」即將在 11 月 10 日正式登場，去年田中馬拉松與教育部體育署、彰化縣政府首度攜手運動筆記旗下的「跑步學堂」舉辦「運動i台灣 田中馬拉松官方初半馬訓練營」，打造 12 週的完整訓練計劃，課程廣受學員好評。今年訓練營邁入第二屆，再度廣邀首次挑戰半馬的跑者，藉由訓練營專業訓練，串起學員間的羈絆，共同迎接初半馬的挑戰，找回「天生就會跑」的能力。

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第一屆學長姐全員完賽，完賽率高達百分之百（圖片來源：跑步學堂）

訓練營活動從 8/10起至 11/10 比賽為止，為期 12 週課程完全免費，入選者除了有免抽籤的田中馬參賽保證（報名費由學員自行負擔），還可獲得知名運動品牌「FILA」的裝備贊助。訓練地點涵蓋彰化高鐵站、中潭社區、景崧文化教育園區，皆坐落於田中鎮內，交通便捷、環境優美。報名甄選日期從即日起至 7/16晚上 11:59 截止，詳細報名資訊可至報名網站查詢。

彰化高鐵站為主要訓練場地之一，交通相當便利（圖片來源：跑步學堂）

去年田中馬拉松首度舉辦「田中馬拉松官方初半馬訓練營」，在踴躍報名的跑者中，遴選出 25 位學員，經過 12 週完整的訓練課程，學員全數完成挑戰，迎來人生的初半馬，完賽率達 100%。訓練營總教練蔡弘誠表示「無傷完賽，微笑進終點」是訓練營的結業目標，因此我們有相當完整的訓練計劃，從體能、肌力、技術，到功能性恢復，結合教練專業且親切的教學與諮詢，及客製化的課表，協助學員完成初馬的挑戰。

專業的師資陣容，陪伴學員無後顧之憂全力備戰初半馬（圖片來源：跑步學堂）

田中馬拉松官方初半馬訓練營以「天生就會跑」為主題，強調跑步是人類與生具備的能力。訓練營總教練蔡弘誠提到，現代人由於工作型態轉變，每天花費長時間坐在座位上，逐漸遺忘跑步的本能，訓練營的目的就是在「喚醒」，協助學員重拾跑步的能力。本此訓練營與運動品牌「FILA」合作，贊助入選學員全套的運動裝備，其中跑鞋為肯亞選手設計的 KENYA RACER 4馬拉松跑鞋，鞋款上印有「BORN TO RUN」字樣，正與訓練營的主題「天生就會跑」互相呼應，陪伴學員喚回跑步的天賦。

KENYA RACER 4馬拉松跑鞋印有「BORN TO RUN」字樣與訓練營主題呼應（圖片來源：FILA）

田中馬拉松創辦人鄭宗政表示，田中馬拉松不只是單一天的賽事，我們還有訓練營、親子路跑、畢業生路跑、兒童夏令營等規劃，藉由一系列帶狀活動，帶動更多人參與路跑，享受運動的樂趣。誠摯邀請有志挑戰初半馬的跑者，讓我們帶領您投入馬拉松的世界，一同來到田中，感受田中的人文特色，在這裡留下美好的回憶！

除了體能、肌力與技術外，訓練營也著重功能性恢復的區塊（圖片來源：跑步學堂）

「田中馬拉松官方初馬訓練營」注意事項

報名徵選人數：最多 25 人。

報名甄選日期：6月25日 至 7月16日 23:59 截止。

入選公佈日期：7/22 (一) 中午12點於報名網站、田中高鐵運動熱區粉絲頁、跑步學堂粉絲頁、二水馬拉松粉絲頁、運動筆記網站公佈正取及備取名單，並寄發 Email 通知入選者。

費用：免費，報名時需繳交 5,000 元保證金，完整參加課程(請參照 參加者義務)，結訓後將退還保證金。報名成功即贈送 FILA 贊助之運動裝備。

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