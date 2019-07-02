NIKE RUN CLUB – FAST 42 訓練營徵選活動

2019-07-02 09:37 運動筆記 皮卡皮丘



受世界頂尖運動員 Eliud Kipchoge 啟發的 FAST 42 訓練營，2017 年初次成軍，以專業教練、週期化訓練，帶領跑者寫下亮眼成績；2018 年第二屆延續同樣精神，再度啟航，帶領跑者再次突破自己的全馬成績，更有多位學員闖入全馬百傑。到了下半年，開始有不少跑友詢問是否有招募第三屆的消息。今天 NIKE RUN CLUB 總教練吳文騫在臉書中，則發布了第三屆 FAST 42 訓練營招募的消息！與前兩屆不同的是，這次的報名條件其中之一，是已完成過半馬，並符合男生 2 小時內，女生 2 小時 15 分內完賽的資格，且未完成過全馬或全馬距離以上賽事的跑者。對於想在今年底晉級初馬，並挑戰自我的跑者，相當值得一試！

（資訊來源：NIKE RUN CLUB 總教練 吳文騫）

辦法摘錄如下（詳細招募辦法請見官方網站）：

報名條件

1.男女年齡不拘，勇於挑戰自己、追求速度的你

2.須完成過半程馬拉松且符合資格：男生（2小時內），女生（2小時15分內）

3.複選階段時須附上近兩年內參與半程馬拉松或具21.0975公里數賽事之個人最佳成績證明

4.複選階段時須附上個人半程馬拉松最佳紀錄之成績證明

5.不得完成過全馬或具42.195公里以上的賽事，違者將終止參加資格

6.同意接受訓練並挑戰目標賽事：2019/12/15馬拉松賽事（全馬組）

報名網址：https://www.nike.com/events-registration/event?id=122642

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