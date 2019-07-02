帶小比旅跑台灣／城市健跑嘉年華 超強大的補給

2019-07-02 09:43 運動筆記 陳嘉齡



昨天早上，我們去參加ZEPRO CITY RON 城市健跑嘉年華高雄場，難得早上四點才起床，不然每次總是要大半夜的開車到外縣市參加賽事。

因為昨天睡前，要開房間冷氣時，發現冷氣遙控器壞掉了，所以小比沒冷氣吹，翻來翻去的到半夜二點才睡著。

清晨四點，我起床幫他灌完牛奶，因為看小比在睡覺，躡手躡腳的準備一個人偷偷去美術館參加賽事…

結果，有一個小孩子，忽然睜開眼睛看著我帶著賊笑，然後大聲的對我喊欸…

可惡，計劃失敗，臭小子竟然裝睡，不得已，我只好幫他穿好衣服，然後就帶他出門了。

沒想到一上車，開冷氣給他吹，他竟然秒睡，我好無言啊！

到了目的地，參加賽事的跑者很多，我探頭找了好久，只找到幾個人，也開心的跟他們合照並聊天，在完賽禮區發現蘇政元來當志工，直接把他抓來拍照。

接著有許多不認識的跑者也一塊跟我們合照，在這裡真的很謝謝您們。

賽事鳴笛聲響起，選手一一出發，這時我在起跑區發現了郭展志阿寶，便邀他一起走，因為我參加的是健康組，人真的很多，所以一路上我們只能用走的，阿寶也怕我推小比太累，一路上幫我推小比，直到補給站。

因為，補給站的人很多，所以我們只好輪流進去。

補給站的食物種類眾多，讓人目不暇給，不知道該吃什麼？有香腸，豆干，雞肉…等族繁不及備載的熟食。

另外也有準備餅乾，果凍及香蕉，西瓜，蕃茄等水果，主辦更貼心的準備素食專區，這是我吃過這陣子以來，最好的補給了，根本企圖讓人無法完賽啊！

我還在補給站發現野生鄭宏洋來當志工，他被我抓來拍照XDDD

接下來沒多久，遇到了Childe Liu牛牛，牛牛說沒推過小比，想要幫忙推，所以我們三人便跑著走著，莫名其妙到終點了。

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而小比他也一直睡覺，睡到終點，除了換人時，睜開眼看誰推他之外，其他時間都在睡覺，佛系跑者非他莫屬啊！

到達終點之後，小比睜開眼睛，露出得意的表情，超想揍他的，壞小孩😑

今天的完賽禮很棒，有帽子，背包和餐盒，賽後還有冰涼的黑糖檸檬和舒跑水，讓大家無限暢飲，另有熟食也大家吃的很開心。

還有抽獎活動，現場抽出100雙鞋子給參加的跑者，下次有機會，我們還要參加。

再一次謝謝阿寶和牛牛幫我推小比。

謝謝辛苦的志工和交管，為大家服務。

謝謝攝影師在大太陽底下為大家拍照。

2019ZEPRO CITY RUN城市健跑嘉年華高雄場

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣